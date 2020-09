MOTOGP 2020 EN EMILIE ROMAGNE : POLE ET RECORD POUR VINALES, QUARTARARO TROIS

Et bien quelle journée !

Tous les records dans les trois cylindrées ont été battus ! par Vietti en Moto3, par Bastianini puis Marini en Moto2, et enfin, par Maverick Vinales en MotoGP !

C’est sûr Michelin et Dunlop ont apporté de bonnes enveloppes mais le fait que le MotoGP ait pu rouler une journée d’essai sur ce circuit en milieu de semaine a du aider !

Et puis c’est le deuxième d’affilée sur le circuit de Misano, certains pilotes ont tenu compte de leurs erreurs lors du premier, lasemaine dernière… Pas tous hélas !

On commence par le MotoGP, qui ne démarre pas la journée mais est évidemment la cylindrée attirante comme un électro-aimant… (Bon, je n’y résiste pas, une de mes copines avait un ami électricien et elle disait de lui « mon électro-amant »…)

Plusieurs roulages aujourd’hui et pas un ne ressemble à l’autre…

Bagnaia bat le record du tour le matin en FP3, avant de canarder le FP4, la session vraiment libre où les pilotes peuvent rouler en mode GP.

Qui donne un résultat étonnant, Bagnaia devant Mir et Vinales, Pol Espargaro et Quartararo suivent…

C’est bien ça, les pronostics cette année zéro pointé, là on pense que Bagnaia va tuer la pole et la course le lendemain mais…

Mais le MotoGP ne s’écrit pas à l’avance, c’est ce qui en fait le génie.

Johann Zarco ne participa pas à la pole, il était en Q1, en train de se qualifier avec le meilleur tour quand il a perdu l’avant. Il est reparti, termine quatre, Grrrrr !

Justement en Q1, les deux pilotes qui gagnent le droit de continuer en Q2 sont Miller et Dovizioso.

Alors la pole…

Grosse bagarre entre Vinales, Bagnaia et Quartararo pendant une moitié du quart d’heure attribué à cette pole.

On se dit que Bagnaia va encore tuer le truc et pourtant depuis vendredi matin, on voyait arriver Vinales gros comme un immeuble de dix étages…

Et Vinales fait un des tours démentiels dont il a le secret, battant et Bagnaia et le record de la cylindrée sur ce circuit !

Derrière, dans ce dernier tour, on s’agite fort car Bagnaia a loupé un tour en passant sur le vert.

Et c’est Miller, passé par Q1, qui prend la deuxième place de cette pole, jolie perf.

Fabio Quartararo partira en première ligne avec le troisième temps, donc dans le bon wagon, après on est en MotoGP et qui part devant n’arrive pas forcément devant (il doit y avoir un truc de ce genre dans la Bible, qui n’est pas vraiment mon livre de référence, et puis ça doit être mieux écrit que ça, eux ont eu des siècles pour leur rédac…).

Finalement Pol Espargaro est quatre, Bagnaia cinq, il n’empêche le diable rouge peut encore sortir ses bottes secrètes, il faudra faire gaffe à lui, Vinales n’est non plus précisément ce que l’on appelle un starter…

Rossi 7, Morbidelli 8, Yamaha est bien là mais moins bien placé qu’à Misano1 samedi dernier, on verra bien!

Ducati avait mal commencé le week end et se retrouve avec Miller deux, Bagnaia cinq (les deux satellites devant les factory), Petrucci neuf, Dovizioso dix, probable que le leadership au mondial change encore de titulaire.

Un sixième vainqueur en sept GP ?

Ce serait bien dans le mood de l’année, très rock le cru 2020 !

Pole MotoGP Emilie Romagne 2020

En Moto2, on rappelle que l’infortuné Jorge Martin ne roule toujours pas, il était deux quand le Covid lui est tombé dessus, le bal se joue donc maintenant entre Marini, Bastianini et Bezzecchi, les trois leaders au général.

Il ya peut-être un paquet de places à gagner en MotoGP avec Ducati, il est question que le team Avintia disparaisse et du coup, avec Bastianini qui a déjà signé avec Ducati pour Avintia en 2021, il pourrait y avoir un deuxième pilote, Marini par exemple, sauf que Ducati joue légaliste, Tito Rabat a encore un an de contrat avec Avintia et surtout, rappelons qu’il apporte la moitié du budget de l’équipe !

On se souviendra que Ducati a eu moins de scrupules quand il a fallu dégager de ce team Karel Abraham, certes dernier au général mais qui avait encore une année de contrat !

Finalement ça arrangerait tout le monde que Tito Rabat renonce de lui-même…

Résultats Pole Moto2 Emilie Romagne 2020

En Moto3, le recordman du circuit, Vietti, n’a pas décroché la pole, qui s’est jouée au couteau entre Arbolino, pourtant passé par la Q1 ! Fernandez, Migno et Arenas, le leader de la cylindrée mais de peu, il est allé au gravier lors de Misano 1.

Fernandez avec sa KTM signe la pole devant Arbolino et sa Honda et Migno lui aussi sur KTM, on est partout en millièmes de secondes jusqu’au 11ème, Foggia… il ya 14 pilotes sur une seconde, bref le GP Moto3 sera aussi génial que la semaine dernière sur ce vrai circuit très sportif pour la moto et ce contrairement à l’Autriche qui n’est fait que de lignes droites et de freinages monstres).

Pole Moto3 Emilie Romagne 2020

Jean Louis BERNARDELLI