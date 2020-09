MISSION H24 DÉVOILE SA NOUVELLE VOITURE

Nouvelle voiture et nouveaux partenaires pour le projet ‘MissionH24’

‘MissionH24’ entame une nouvelle étape de son développement. H24Racing, son écurie, a dévoilé ce vendredi 18 septembre 2020, une toute nouvelle voiture, la H24. Sur sa carrosserie apparaissent également deux nouveaux partenaires, aux côtés de Total et Michelin-Symbio :

L’horloger Richard Mille et l’équipementier automobile Plastic Omnium.

Les 24 Heures du Mans constituent toujours pour ‘MissionH24’ le moment le plus important de la saison. Le programme développé conjointement par l’Automobile Club de l’Ouest et GreenGT, pour préparer l’arrivée d’une catégorie réservée aux voitures à propulsion électrique-hydrogène aux 24 Heures du Mans 2024, a en effet présenté ce vendredi après-midi, lors de la traditionnelle conférence de presse des 24 Heures, une toute nouvelle voiture et de nouveaux partenaires.

Jean-Michel Bouresche, Responsable des Opérations de MissionH24 et Team Principal de l’écurie H24Racing qui exploite les véhicules du programme en compétition, et Norman Nato, pilote de développement de performance de l’équipe, ont levé le voile sur un nouveau prototype, la H24.

Elle succède à la LMPH2G qui, après deux années d’essais privés et deux participations à des week-ends de course (Spa et Portimao en 2019 en Michelin Le Mans Cup), cède sa place à cette nouvelle voiture.

La H24 est un nouveau prototype à propulsion électrique-hydrogène qui partage peu de caractéristiques avec la LMPH2G.

Extérieurement, sa carrosserie, toujours développée par la société Adess, est en totale rupture avec sa devancière. Ses formes reflètent les gains obtenus : des performances aérodynamiques en hausse et un meilleur refroidissement pour le système de propulsion.

Mécaniquement, la H24 franchit également un cap. GreenGT a conçu et développé un nouveau groupe motopropulseur dont le cœur, le générateur électrique-hydrogène, équipé de nouvelles plaques bipolaires Symbio, offre des performances en hausse.

La nouvelle batterie, équipée de cellules Saft utilisées en Formule 1, stocke et délivre quant à elle plus d’énergie. Le nombre de moteurs électriques passe de quatre à deux, qui tournent deux fois plus vite et peuvent délivrer une puissance supérieure tout en offrant un gain de poids très substantiel.

L’ensemble est complété par une nouvelle boîte de vitesses –plus exactement un réducteur- plus compacte et légère que la précédente et un système de freinage électronique. Au final des performances en hausse grâce notamment à un gain de poids de 150 kg qui rapproche la H24 de la masse d’une GT3.

La conférence de presse des 24 Heures du Mans était également l’occasion pour l’équipe ‘MissionH24’ de dévoiler deux nouveaux partenaires.

Aux côtés de Total et Michelin-Symbio, la H24 affiche désormais les couleurs d’un horloger passionné d’automobile, de compétition et d’innovation, Richard Mille, et celles de l’un des plus grands équipementiers automobiles du monde, Plastic Omnium.

Grâce au programme ‘MissionH24’, le géant Français va avoir la possibilité de développer le premier réservoir de voitures de compétition à 700 bars.

Malgré l’apparition de la H24, la lumière ne s’éteint pas encore sur la LMPH2G.

Effectivement, ce samedi 18 septembre, à 14h12, elle va s’élancer pour un tour d’honneur, seule en piste sur le grand circuit du Mans, quelques minutes avant le départ à 14h30 des concurrents qualifiés pour la 88éme édition des 24 Heures.

Après une première phase de tests sur banc, la H24 va quant à elle débuter en novembre un important cycle d’essais privés sur plusieurs circuits en préparation de sa saison 2021.

Gilles GAIGNAULT

Photos : H24