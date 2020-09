MOTOGP 2020 EN EMILIE ROMAGNE : VENDREDI C’EST BINDER !

Il y a eu le matin une baston terrifiante entre Quartararo (meilleur temps) et Morbidelli (deuxième à 90 millièmes).

Meregalli le patron technique du team, avait annoncé hier que Morbidelli souffrait terriblement de se voir écrasé par Quartararo, mais que sa victoire, très nette, dimanche dernier, lui a donné un paquet de boost.

D’un côté Quartararo qui veut venger l’occasion perdue dimanche dernier, de l’autre Morbidelli qui veut confirmer son triomphe, forcément ça allait charcler !

Pol Espargaro a bien essayé de se mêler à cette lutte mais il se retrouve finalement trois, à peu d’écart de Morbidelli mais de toute façon, il n’y a pas d’écarts, 19 pilotes sur une seconde…

Il faut ici se souvenir que les pilotes ont eu droit à une séance d’essai sur ce circuit cette semaine, ils sont tous à bloc dès le vendredi matin, logique !

Mais l’après midi va peu ressembler au matin.

C’est Binder qui termine avec le meilleur temps combiné, une nouvelle star est vraiment née dans le MotoGP…

La disparition temporaire de Marc Marquez a aiguisé les appétits et laissé exploser les talents, cinq vainqueurs différents déjà en GP cette année, et c’est peut-être loin d’être terminé !

Et clairement Binder est de ces talents qui ne demandent qu’à monter tout en haut du podium, ce qu’il a déjà fait une fois cette année en Tchéquie.

Et puis autre belle histoire, Nakagami est le seul pilote Honda restant, Marquez cassé, Crutchlow récemment opéré, Bradl blessé ne roulent pas. Il faudrait y ajouter Alex Marquez mais..

Sur une moto pas du tout d’usine (mais Honda a peut-être mis son nez dans l’histoire et dans l’informatique) Nakagami termine deux de cette journée à deux millièmes de Binder !

Belle revanche pour un pilote d’habitude si discret mais dont l’arrivée dans la lumière est une révélation !

Quartararo est trois, à 16 millièmes de Binder, autrement pour le pronostic de dimanche, peanuts total…

Zarco ne démérite pas, huitième temps, dixième le soir après une chute.

Il est extrêmement intéressant de noter au combiné que Johann est juste derrière Petrucci mais devant Bagnaia et Dovizioso, il est certain que dans le stand Ducati on a vu cette perf.

Quant à la dixième place, Zarco sait très bien qu’avec sa moto il est difficile de faire mieux, d’autant plus que je l’ai dit tout le monde est à bloc dès ce vendredi matin.

Les surprises, Morbidelli est six (mais je le répète les écarts sont insignifiants, plus grave, Rossi et Miller sont quinze et seize, avec quand même six dixièmes dans la tronche…

Mes lecteurs qui prédisent que Miller va beaucoup souffrir l’an prochain en factory si Ducati nomme Bagnaia à ses côtés, vous n’avez pas tort amigos…

Résultats Vendredi Misano II en MotoGP

https://www.motogp.com/fr/Results+Statistics

En Moto2, il y a grosse bagarre parce qu’il ya de grosses places à gagner chez Ducati l’an prochain.

Trois peut-être, puisque selon certaines sources, (démenties par le team Avintia) Avintia partirait et serait remplacé par un team VR46 peut-être associé au team Leopard. Si Avintia reste, Tito Rabat et les gros sous qu’il amène resteront les bienvenus, il n’y aura donc qu’une place à pourvoir. Si Avintia disparaît (il se dit aussi que Tito Rabat en a marre) il y aura deux places à prendre.

L’une est déjà pour Bastinini. Il y aura une troisième place à conquérir chez Pramac, celle-là se jouera peut-être entre Marini, le frère de Rossi, et Jorge Martin.

Martin qui pour cause de ce virus de m… n’aura roulé aucun des deux GP italiens.

Bastianini a été meilleur temps le matin, Marini le soir, le frère de Rossi est aussi premier au général, Bastianini est mal placé mais il y a 23 motos sur une seconde, c’est dire que dimanche la bataille sera peut-être sympa au moins sur quelques tours, cette cylindrée ayant hélas l’habitude de rouler à la queue leu-leu.

Résultat vendredi Misano II en Moto2

https://www.motogp.com/fr/Results+Statistics

En Moto3, sur un petit circuit qui gigote bien, ce sera évidemment la bagarre de rue, on sait que la grille n’a aucune importance, tout le monde se retrouve groupé au premier virage sauf immanquablement celui qui se fait virer dans le gravier.

Un fait à noter l’Espagnol Jaume Masia (Honda a battu le record absolu du tour, c’est justement un pilote Leopard, moto et combardes bleues turquoise, celui qui a bien envie de monter en MotoGP…

Résultats Vendredi Misano II en Moto3

https://www.motogp.com/fr/Results+Statistics

Jean Louis BERNARDELLI

Photos MotoGP