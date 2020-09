LES CONCURRENTS ONT ROULÉS EN SÉANCE D’ESSAIS DE NUIT AU MANS CE JEUDI SOIR

Après les deux sessions des essais libres 1, de 10 Heures à 13 Heures, puis 2, de 14 Heures à 17 heures, avant de disputer ensuite ce jeudi 17 septembre, en fin d’après-midi, de 17 Heures 15′ à 18 Heures, les essais qualificatifs déterminant dans chacune des quatre catégories les six meilleurs retenus – sauf en LMP1 où il n’y a que 5 concurrents- pour l’Hyperpole ce vendredi en fin de matinée, de 11 Heures 30′ à 12 Heures, les cinquante-sept concurrents – les deux Oreca IDEC étant démontés pour remise en état aprés les sorties de route matinales, ont à nouveau tournés et repris la piste cette nuit, entre 20 Heures et minuit, à l’occasion s’une troisième séance libres.

Et ce dans le but de leur permettre de reprendre leurs marques sur le grand circuit Manceau de nuit, car cette 88éme édition se disputant en cette fin septembre, la course de nuit sera naturellement bien plus longue qu’en juin et ce de minimum trois bonnes heures!

Pour le plaisir de yeux, voici quelques clichés de nos deux photographes, Thierry Coulibaly et Patrick Martinoli.

Gilles GAIGNAULT

Photos : Thierry COULIBALY et Patrick MARTINOLI