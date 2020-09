LA MATRA MS670 VICTORIEUSE DES 24 HEURES DU MANS 1972 VENDUE AU SALON RÉTROMOBILE 2021

L’inoubliable Matra gagnante des 24 Heures du Mans, le 11 juin 1972 va être vendue aux enchères et confiée pour cette vente à la prestigieuse maison Artcurial Motorcars, lors de la vente officielle du prochain Salon Rétromobile, le 5 février 2021, à Paris !

À deux jours du départ de l’édition 2020 des 24 Heures du Mans 2020, le Groupe Lagardère et Artcurial Motorcars ooficialisenr e qui était attendu depuis cet été et annoncent la mise en vente aux enchères, d’un des plus exceptionnels prototypes ayant contribué à la renommée mondiale de l’histoire de la course mancelle.

La Matra MS 670, victorieuse des 24 Heures du Mans en 1972, aux mains de la paire que constituait le tandem formé du légendaire champion Britannique, Graham Hill, le seul pilote à avoir remporté la fameuse et célèbre triple couronne, triompher au Grand Prix de Monaco, aux 24 Heures du Mans et aux 500 miles à Indianapolis, sera présentée lors de la vente annuelle de Rétromobile, le 5 février 2021 et passera sous le marteau de Maître Hervé Poulain. Elle est estimée entre 4 Millions et 7,5 Millions d’€.

Ce fleuron Français de l’Histoire du Sport Automobile international, propriété du Groupe Lagardère, a toujours été conservé au Musée Matra de Romorantin, depuis sa dernière course en 1973.

Présentée dans sa configuration des 24 Heures du Mans 1973, son châssis 001 est celui qui portait le numéro de course 15 en 1972 et qui remporta donc la plus célèbre et prestigieuse course au Monde.

Cette voiture était jusqu’à cet été exposée au Musée Matra de Romorantin dans le Loir et Cher avant d’être retirée pour cette future vente.

L’héritier – Arnaud Lagardére – de l’immense passionné que fut le grand patron du Groupe Matra, Jean-Luc Lagardére appelé aux commandes de l’entreprise par son fondateur Marcel Chassagny, n’a pas réussi – loin de la – dans les affaires comme son illustre père, bien au contraire, l’entreprise connaissant ces dernières années, suite à de bien mauvaises gestions, de sérieux soucis financiers, doit donc aprés avoir déjà vendu son important pool presse, maintenant se séparer et vendre ‘ les bijoux de famille » Dont cette fabuleuse Matra!

D’ailleurs, Henri Pescarolo qui a fait triompher trois fois Matra au Mans car après le premier succès de 1972, il a encore remporté à deux reprises les 24 Heures en 1973 et 1974 les deux fois avec Gérard Larrousse, ne décolère pas:

« C’est absolument scandaleux. Mais cela ne m’étonne pas du fils Lagardère qui continue de détruire ce que son père avait fait. Il n’a jamais donné son autorisation pour que cette voiture soit classée comme monument national

Qu’ajouter ?

Quelle tristesse car vu la conjoncture et la situation économique actuelle, sure que cette voiture de course exceptionnelle va assurément quitter la France



Gilles GAIGNAULT

Photos : Michel PICARD

NOTRE ARTICLE PRÉCÉDENT SUR LA VICTOIRE DE LA MATRA AU MANS EN 1972

Monsieur Thierry Funck-Brentano, Co-gérant du Groupe Lagardère s’exprime sur cette décision :

« Toute la richesse de nos souvenirs de la saga MATRA dans le sport automobile ne peut compenser l’obligation pour le groupe Lagardère d’honorer les suites d’une décision de justice défavorable en janvier 2020 dans une affaire de droit social de MATRA AUTOMOBILE, 18 ans après sa fermeture. D’où la mise en vente aux enchères, en toute transparence, de la MATRA gagnante des 24 heures du Mans 1972.

Trop facile de mélanger la fin de l’aventure Matra Automobile avec cette décision! La réalité est tout autre … la chute de l’empire Matra !!!

Matthieu Lamoure et Pierre Novikoff, Directeurs d’Artcurial Motorcars, expliquent:

« Cette Matra MS670 constitue le Graal pour tout collectionneur de voitures de compétition : l’excellence absolue du palmarès avec la victoire de la plus célèbre course au monde, la provenance, puisqu’elle n’a jamais quitté la propriété de ses créateurs, le Groupe Lagardère, la pureté de la ligne et un des moteurs les plus brillants jamais créés : le V12 Matra ! »