AUX 24 HEURES DU MANS, LES VOITURES QUALIFIÉES POUR LA SUPER POLE DE CE VENDREDI 18 SEPTEMBRE

24 Heures du Mans 2020 : Séance Qualificative

Après une interruption de seulement 45 minutes aprés les deux séances libres précédentes, la séance des qualifications est lancée pour… 45 minutes seulement en toute fin d’après-midi.

Les années précédentes, il y avait deux heures de qualification… mais pour cette édition 2020 de la plus grande course automobile au monde et pour cause d’épidémie du Coronavirus qui a chamboulé le monde, le programme revu par l’ACO (Automobile Club de l’Ouest) est bien allégé et en outre dans une atmosphère bizarre, à huis clos sans public dans les immenses et gigantesques tribunes situées face à la longue, longue ligne droite des stands totalement désertées et comme on se l’expliquait avec Gilles Gaignault, sacrément bien nues… cela fait bizarre pour nous qui assistons à cette épreuve depuis plusieurs décennies.

Les six meilleurs de cette ultra courte session chronométrée dans chaque catégorie se retrouveront donc ce vendredi en fin de matinée pour disputer la séance dénommée « hyperpole » afin de pouvoir réaliser encore un meilleurs temps et ce naturellement sans trop de trafic sur la piste, puisque seuls les vingt-trois plus rapides sont retenus et sélectionnés. (5 LMP1- 6 LMP2 -6 LMGT PRO et six LMGT AM)

Mais comme chacun le sait, la grille de départ n’est pas fondamentale au Mans, mis à part pour les images de télévision au moment du départ.

Alors à quoi sert exactement cette séance de qualification unique et d’une hyperpole demain ?

Quasiment tous les concurrents vont néanmoins se prêter au jeu

Premier événement, La Rebellion N°1 est enfin en piste avec Bruno Senna au volant et un moteur neuf à l’arrière.

Tout le monde se précipite en piste dès le drapeau vert, sauf effectivement les deux IDEC qui sont en cours de démontage après leurs doubles sorties de route matinale….

Chez Toyota, les pilotes Japonais se lancent dans la bagarre, Nakajima sur la 8 et Kobayashi sur la 7.

Pourtant, il y a peu d’enjeu en LMP1. Avec seulement cinq voitures engagées, toutes iront évidemment… en hyperpole !

Leurs premiers tours sont en 3’17, tandis que Bruno Senna au volant de sa Rebellion est loin,… en 3’26 !

En LMP1, Kobayashi passe le volant à Conway et Buemi prend lui celui de la 8, ils tournent tous deux aussi en 3’17.

Au terme de ces qualifications, les deux Toyota pointent en tête, avec au final une avance non négligeable de quatre secondes sur les deux Rebellion qui encadrent la surprenante By Kolles, visiblement performante aux mains du jeune Français Tom Dillman .

CATÉGORIE LMP1

Toyota TS050 Hybrid N°7: José Maria Lopez (Argentine): 3’17″089 Toyota TS050 Hybrid N°8: Brendon Hartley (Nouvelle-Zélande): 3’17″336 Rebellion R13 N°1 : Bruno Senna (Brésil) 3’21″598 Enso Bykolles Racing Team N°4: Tom Dillman (France) 3’24″468 Rebellion R13 N°3: Louis Delétraz (Suisse) 3’24″632

En LMP2, la bagarre est somptueuse. Le Top 6 pointe sacrément serré en seulement… sept infimes dixièmes de secondes pour les 13 kilomètres!

Les équipes Jackie Chan, GDrive, United Autosport, High Class Racing, Panis Racing et Jota sont à la lutte.

En LMP2, le Racing Team Nederland rentre vite dans le Top 6.

En P2 après un premier Run, on rentre aux stands pour changer les pneus et on repart. En effet, bien que très endurants, les pneus Michelin ont un pic de performance durant deux tours sur un circuit classique mais …un tour au Mans.

En LMP2, les qualifiés sont, le Racing Team Nederland qui signe le temps de référence grâce au Hollandais Nyck de Vries, l’auteur du meilleur chrono en 3’26.648, devant le Jackie Chan, les deux United Autosport, la G Drive de Jean Éric Vergne et enfin le High Class Racing.

CATÉGORIE LMP2

Oreca 07 N°29: Nick de Vries (Hollande) 3’26″648 Oreca 07 N°37: Will Stevens (GB) 3’27″097 Oreca 07 N°22: Paul Di Resta (GB) 3’27″148 Aurus 01 N°26: Jean-Éric Vergne (France) 3’27″366 Oreca 07 N°32: Alex Brundle (GB) 3’27″598 Oreca 07 N°33: Kenta Yamashita (Japon) 3’27″611

En GTE Pro, Aston, Porsche et Ferrari ne lâchent rien non plus. Mais les Aston semblent plus rapides de deux secondes.

Il y a là aussi, six places pour huit voitures! Séance chaude…

En GTE Pro donc finalement, les deux Aston devancent les deux Ferrari AF Corse et les deux Porsche usines de plus d’une seconde, la seconde Porsche, la N°92 du trio Christensen-Estre-Vanthoor, avec 3’52″142, éliminant ainsi la Ferrari ‘ tricolore ‘ du Risi Compétizione, venu du Texas et qui aligne trois mousquetaires, Bourdais, Pla et Gounon, avec comme meilleur temps 3’52″749 et celle aussi du Weather Tech Racing

CATÉGORIE GTE PRO

Aston Martin Vantage N°95: Richard Westbrook (GB) 3’50″872 Aston Martin Vantage N°97: Harry Tincknell (GB) 3’50″925 Ferrari 488 N°51: Alessandro Pier Guidi (Italie) 3’51″244 Ferrari 488 N°71: Davide Rigon (Italie) 3’51″988 Porsche 911 RSR N°91: Gianmaria Bruni (Italie) 3’52″036 Porsche 911 RSR N°92: Michael Christensen (Danemark) 3’52″142

En GTE Am, ce sont les Aston Martin 98 et 90 qui dominent, devant la Porsche du Gulf Racing, l’une des Ferrari de la Scuderia AF Corse. Et l’une des Porsche du Dempsey, la N°77 qui précède encore une Porsche, celle du Team Project 1.

CATÉGORIE GTE AM

Aston Martin Vantage N°98: Augusto Farfus (Brésil) 3’52″778 Aston Martin Vantage N°90: Charlie Eastwood (GB) 3’52″961 Porsche 911 RSR N°86: Benjamin Barker (GB) 3’52″970 Ferrari 488 N°61: Côme Ledogar (France) 3’53″292 Porsche 911 RSR N°77: Matt Campbell (Australie) 3’53″334 Porsche 911 RSR N°56 : Matteo Cairoli (Italie) 3’53″598

Finalement seules les deux IDEC Sports, accidentées quelques heures plus tôt et en cours de remise en état de rouler sans souci n’auront pas participé à cette séance des qualifications, évidemment toujours bloquées à leurs stands.

Patrick MARTINOLI

Photos : Thierry COULIBALY