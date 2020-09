DES 24 HEURES DU MANS 2020 ‘NEWLOOK’ … SANS PUBLIC, A HUIS CLOS !

UNE ÉDITION INÉDITE À ENJEUX MULTIPLES

BIENTÔT CENTENAIRE, LA CLASSIQUE MANCELLE PROMET POURTANT ENCORE BIEN DU SUSPENSE, EN 2020.

Prévue initialement les 13 et 14 juin, la 88éme édition est rapidement reportée, aux 19 et 20 septembre, en raison de la crise sanitaire internationale.

Dans la longue histoire des 24 Heures du Mans, ce n’est pas la première fois que l’épreuve Sarthoise ne se déroule pas en juin, comme de coutume.

En 1923, par exemple, pour la 1ére édition, elle se déroule fin mai. En 1956, les 28 et 29 juillet, pour cause de travaux.

Et, en 1968, les 28 et 29 septembre, suite aux événements de mai 68.

En 2020, les concurrents s’élanceront donc ce 19 septembre à 14h30 pour 24 heures de compétition dont 11h46 de nuit, soit presque la moitié du temps de course et 3h40 de plus de nuit qu’à la mi-juin.

Tout le plateau va devoir composer avec une météo, des températures, une visibilité, une concentration différentes, liées entre autres à ce paramètre nocturne.

Pneumatiques, réglages moteur, confort du cockpit, essuies glace, phares…. seront d’autant plus essentiels.

Dans chaque catégorie, cette avant dernière manche du Championnat du Monde d’Endurance WEC, l’épreuve de Bahreïn terminera cet exercice, s’annonce disputée et pleine de symboles.

Cette 88éme édition de la célèbre épreuve Mancelle sera d’autre part, à nul doute bien particulière, car se déroulant pour la toute 1ére fois de sa longue histoire sans public, à huis clos…

Sur que l’ambiance sera bien tristounette mais comme pour toutes les autres grandes compétitions internationales toutes disciplines confondues et pour ce qui concerne le sport automobile, les Grand Prix de F1 ou les très prestigieuses 500 miles à Indianapolis, l’essentiel était bien de relancer la machine, comme l’a à son tour fait sagement le club organisateur l’ACO (Automobile Club de l’Ouest).

Et malgré les bruits alarmistes tout au long de l’été, le plateau est d’excellente qualité, tous les concurrents sélectionnés et retenus – 59 – étant bien là, tous présents dans le paddock du circuit Sarthois !

LES ENJEUX DE CETTE 83éme EDITION…

En LMP1, le ‘success handicap’ ne sera pas appliqué, contrairement au reste de la saison EN Championnat du monde d’endurance WEC.

Les incertitudes, nombreuses, restent liées à la nature elle-même de l’épreuve, Le Mans restant au fil des ans, la course la plus extrême. La faille technique peut toujours arriver.

Si l’écurie Japonaise Toyota qui reste sur deux succès consécutifs, vise la passe de trois avec sa Toyota TS050-Hybrid, pour garder le grand Trophée, elle devra devancer les deux Rebellion.

Sur ce plan, numérique, il y a égalité entre les équipes Nipponneet Suisse. Si Toyota voudra clore l’exercice de son proto hybride par un succès pour sa dernière venue en Sarthe – en 2021, Toyota engagera une Le Mans Hypercar, la nouvelle catégorie reine – Rebellion souhaitera terminer son aventure dans le monde de endurance en beauté, par une victoire au Mans.

La structure Suisse basée sur un châssis ‘ made in Oreca’ a gagné année, après année en maturité, elle compte d’ailleurs deux victoires cette saison, et pourrait profiter de la lutte fraternelle entre les équipages chez Toyota, de la N°7 et la N°8. Pour le Team By Kolles, rejoindre l’arrivée sera l’objectif 1er.

En LMP2, la compétition est toujours aussi intense. C’est la catégorie où le nombre de prétendants à la victoire est annuellement le plus élevé.

Les équipes ont des niveaux équivalents et profitent de nombreux pilotes de premier plan.

Si l’équipe Française Signatech Alpine, visera aussi – comme Toyota – la passe de 3 au Mans, elle cherchera aussi à décrocher enfin sa 1ére victoire de la saison 2020, marquée actuellement par la domination du Team United Autosports, qui reste, lui, sur 3 victoires lors de l’actuelle saison 2019-2020. Jota.

Les équipes Team Nederland, Cool Racing, avec 1 victoire chacune et Jackie Chan DC Racing avec 4 podiums cette saison, se mêleront naturellement aussi à la bagarre, sans oublier l’Aurus Oreca des Russes du G-Drive qui voudra oublier la frustration des deux dernières éditions Mancelles.

A noter et comme l’an dernier chez Kessel, l’engagement d’un second équipage 100% féminin dans cette catégorie proto avec le trio du Richard Mille Team Racing, aidé pour la logistique par la structure de Philippe Sinault. Equipe féminine rodée car disputant le Championnat ELMS !

En LMGTE PRO, là aussi comme tous les ans au Mans, une évidence presque, tous les protagonistes devraient passer 24 Heures à se battre à coup de secondes…

Le match à trois entre Porsche, Ferrari et Aston Martin sera une nouvelle fois surement très, très serré, comme de coutume dans cette catégorie.

Ferrari, le tenant du titre, a l’avantage du nombre, avec 4 voitures contre deux pour ses rivales, Porsche et Aston Martin, actuel leader du Championnat mondial WEC.

Les équipages ont fières allures. On notera dans cette catégorie le trio 100 % Français sur la F488 Américaine du Risi Competizione, avec Sébastien Bourdais-Olivier Pla et Jules Gounon.

Le LMGTE AM, la catégorie la plus fournie avec le LMP2, présente elle aussi un match à trois entre les mêmes marques : Porsche, Ferrari et Aston Martin.

Si Team Project 1 (Porsche) voudra conserver son titre, la Scuderia AF Corse (Ferrari), TF Sport (Aston Martin), Dempsey Proton Racing (Porsche), AMR (Aston), ne s’en laisseront pas compter.

A surveiller l’équipage que forme les tricolores Manu Collard et Philippe Perrodo qu’épaule le Danois Niklas Nielsen sur l’une des Ferrari AF Corse, vainqueur à Spa et leader du Championnat, qui pourraient accrocher les 24 heures à leur palmarès

Aux cotés des trois filles du Richard Mille en LMP2, un second trio féminin est aussi engagé cette année au Mans, et comme l’an dernier mais cette fois par le Team Iron Lynx qui se présente avec trois Ferrari.

Même privés de spectateurs et de leurs encouragements, tous les concurrents de cette 88eme édition ont, sur le papier, de nombreux arguments à défendre sur la piste ces 19 et 20 septembre 2020.

Sans l’habituelle immense ferveur populaire, la course Sarthoise n’en sera pas moins extrêmement disputée.

Malgré l’absence de l’énorme public et le huis clos qu’impose la pandémie du Coronavirus COVID 19, ambiance garantie en piste ce week-end sur le grand circuit des 24 Heures !

Gilles GAIGNAULT

Photos : Thierry COULIBALY – Patrick MARTINOLI -Antoine CAMBLOR