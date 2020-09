SÉBASTIEN BOURDAIS DE RETOUR EN INDYCAR POUR LES 3 DERNIÈRES MANCHES DU CALENDRIER 2020

Le pilote Français Sébastien Bourdais établi aux USA en Floride et qui dispute cette semaine les 24 Heures du Mans avec le Team Texan Ferrari RISI Competizione participera comme initialement prévu avant la crise sanitaire du Coronavirus COVID-19 aux dernières manches du Championnat Indycar 2020.

Sébastien Bourdais sera aligné dans les trois dernières courses du calendrier revu et modifié de de l’IndyCar avec l’équipe A.J. Foyt Racing, avec quelle il devrait ensuite rouler à temps complet lors de la saison 2021.

Engagé cette saison dans le Championnat d’endurance US de l’IMSA avec la Cadillac DPi de l’équipe JDC Miller, Bourdais retrouvera l’Indycar et le Team A.J. Foyt des deux manches du Grand Prix d’Indianapolis, où il roulera au volant de la moplace N°14, aux cotés de Kellett et de Charlie Kimball.

Ensuite, il conclura la saison à St. Petersburg.

Apprenant la confirmation de cet engagement pour la fin de saison 2020, Bourdais confie :

« C’est une formidable nouvelle. Tout au long de l’année 2020 nous avons attendu avec impatience afin de mettre en place un accord pour 2021. Je suis vraiment heureux de participer aux trois dernières courses de la saison. C’est génial pour nous de pouvoir débuter plus tôt en vue de l’an prochain. L’année 2020 a été étrange jusqu’à présent, et j’ai hâte de me retrouver au volant de la monoplace d’A.J. Foyt Racing. »

Précisons qu’à ce jour, Sébastien Bourdais totalise 37 victoires en Champcar -ndyCar, sa dernière victoire, il l’a obtenue lors du GP de St. Petersburg en 2018.

Peter GRISWOLD

Photos : INDYCAR et TEAMS