EN SUPER GT, VICTOIRE A MOTEGI, POUR LA HONDA NSX, DE TSUKAKOSHI-BAGUETTE, QUI PRENNENT LA TÈTE

Second et nouveau succès pour le duo avec le Nippon Koudai Tsukakoshi et le Belge Bertrand Baguette qui déjà victorieux au Fuji triomphent à nouveau lors de cette quatrième manche du Super GT Japonais 2020.

Le pilote Belge du Team Real a pris la tête après les premiers tours en dépassant lors du huitième la Toyota Cerumo de Yuji Tachikawa et Hiroaki Ishiura.

En troisième position, une autre Honda, celle de Hideki Mutoh et Ukyo Sasahara, qui ont réussi à remonter à travers un trafic incroyable qui a été le leitmotiv de toute la course.

Avec les tours, il n’était pas rare de voir également cinq ou six voitures se battre pour des positions et l’entrée en piste de deux voitures de sécurité a aidé à rassembler tout le monde.

Les premières positions ont cependant été assez solides tout au long de la course et grâce à leur nouveau succès d’aujourd’hui, la paire Tsukakoshi et Baguette s’emparent de la tête du classement totalisant 43 points contre 41 aux anciens leaders, le tandem avec le local Sekiguchi qu’épaule le Français Sacha Fenestraz, au volant de l’une des deux Toyota Supra du Team Tom’s, et qui terminent seulement 11éme ce dimanche à 26”695 des vainqueurs, avec une voiture lourdement lestée !

.

Bill TAMAMA

Photos : SUPER GT

LE CLASSEMENT DE LA COURSE DE MOTEGI

1 – Tsukakoshi-Baguette (Honda NSX) Real – 61 tours

2 – Tachikawa-Ishiura (Toyota Supra) Cerumo, à 17”796

3 – Mutoh-Sasahara (Honda NSX) Mugen, à 11”160

4 – Oshima-Tsuboi (Toyota Supra) Cerumo, à 12”501

5 – Yamamoto-Makino (Honda NSX) Kunimitsu, à 12”927

6 – Hirakawa-Cassidy (Toyota Supra) Tom’s, à 15”220

7 – Hirate-Chiyo (Nissan GTR) Bmax, à 18”532

8 – Matsuda-Quintarelli (Nissan GTR) Nismo, à 18”601

9 – Nakayama-Kovalainen (Toyota Supra) Sard, à 18”609

10 – Izawa-Otsu (Honda NSX) Nakajima, à 24”502

11 – Sekiguchi-Fenestraz (Toyota Supra) Tom’s, à 26”695

12 – Sasaki-Hiramine (Nissan GTR) Impul, à 27”262

13 – Takaboshi-Mardenborough (Nissan GTR) Kondo, à 16 tours

LE CLASSEMENT PROVISOIRE DU SUPER GT 2020

1.Tsukakoshi-Baguette : 43 points – 2. Sekiguchi-Fenestraz : 41 – 3. Mutoh-Sasahara : 38 – 4. Yamamoto-Makino : 32 – 5. Oshima-Tsuboi : 32.