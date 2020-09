AUX 24 HEURES DU MANS 2020, LA FERRARI RISI 100% TRICOLORE AVEC BOURDAIS-GOUNON-PLA

L’équipe de course américaine, Risi Competizione, est l’une des rares équipes basées aux États-Unis à Houston au Texas, a participer à la 88éme édition des 24 Heures du Mans, reportée cette semaine, du 17 au 20 septembre pour case de pandémie et initialement prévue à la mi-juin.

L’équipe Risi Competizione, participe cette année au Mans pour la 16éme fois depuis 1998. Le palmarès dans la célèbre course mancelle comprend trois victoires, en 1998 avec la Ferrari 333 SP, en 2008 et 2009 avec la Ferrari 430 GT, et cinq podiums supplémentaires.

UN ÉQUIPAGE 100% FRANÇAIS

L’équipe Ferrari Risi est peut-être américaine mais elle sera pilotée cette année par un line up complet de trois pilotes Français.

La Ferrari 488 LM GTE-Pro N°82 Risi Competizione sera en effet pilotée par le régional natif du Mans même s’il vit depuis plus d’une décennie aux Etats-Unis en Floride, Sébastien Bourdais, ancien vainqueur de la catégorie GT, Sébastien Bourdais à rouler 12 fois au Mans, par le Toulousain Olivier Pla et par Jules Gounon, originaire d’Aubenas dans l’Ardéche, et pilote d’usine Bentley qui a fait ses débuts au Mans l’année dernière avec l’équipe Risi.

Bourdais, 41 ans, a été quadruple Champion en monoplace Champcar et vainqueur du Mans en catégorie GTE-Pro en 2016 et il pilote pour la première fois pour l’équipe Risi Ferrari. Le natif du Mans a décroché quatre autres podiums. Il a également remporté les 24 Heures de Daytona à deux reprises, a obtenu deux deuxièmes places et une troisième place plus tôt cette année en IMSA. De plus, il a remporté des victoires aux 12 Heures de Sebring et au Petit Le Mans, toutes deux en 2015. Il court actuellement en IMSA au volant de la Cadillac Dpi du JDC-Mustang Sampling.

Le Toulousain Olivier Pla, âgé de 38 ans, participe à l’IMSA avec l’équipe Mazda Motorsports. Il a décroché la pole cette année et a terminé deuxième aux 24 Heures de Daytona et septième lors de la récente course des 6 heures à Road Atlanta. Pla a couru régulièrement à la fois en IMSA et en mondial WEC depuis 2012 et chaque année au Mans depuis 2008, avec comme meilleur classement, deuxième dans la catégorie LMP2 avec OAK Racing.

Il a conduit ces quatre dernières années au Mans en GTE-Pro avec l’une des Ford GT du Ford Chip Ganassi Team UK avec une place de quatrième en 2016.

Gounon, 25 ans originaire d’Aubenas est le fils de l’ancien pilote Jean-Marc Gounon, qui a roulé au Mans. L’actuel pilote Bentley M-Sport a gagné la course des 12 heures de Bathurst plus tôt cette année et a également remporté une victoire aux 24 Heures de Spa en 2017.

Il a comme beaucoup débuté par le karting en 2010, le jeune Gounon passant en monoplace et en Porsche Carrera Cup, avant de rouler en Allemagne dans l’ADAC GT Masters et aussi dans la Blancpain GT Series Endurance Cup.

Jules a fait ses débuts au Mans avec le Team Risi l’année dernière où l’équipe a terminé 11éme en classe GTE-Pro. Il vit actuellement à Barcelone, en Espagne et a couru en IMSA, GT World Challenge Europe et VLN en 2020.

La livrée de la voiture Risi Competizione Le Mans de cette année est le résultat d’un concours interne d’étudiants en art du prestigieux ENSAAMA (École Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers d’Art) de Paris. Les gagnants du design de la livrée 2020 de cette Ferrari Risi, sont Augustin de Montardy et Aristide Renault.

En cette année exceptionnelle pour cause de Coronviirus, programme totalement bouleversé avec les premiers tours de roues et les premiers essais seulement jeudi, suivi de la Superpole vendredi !

Et hélas, il n’y aura pas de grande parade avec présentation des pilotes ce vendredi comme le veut la tradition Rappelons enfin que ces 24 Heures se dérouleront sans public à huis clos

François LEROUX

Photos: Thierry COULIBALY et TEAM