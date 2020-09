LA MERCEDES AMG DE CD SPORT DE LAVERGNE-CAUHAUPÈ, GAGNE LA 1ére COURSE DE MAGNY COURS

Domination totale de la Mercedes-AMG GT4 de l’équipe Périgourdine CD Sport, lauréate en Silver Cup

Les Champions Michal et Guilvert prennent les rênes en Pro-Am

Caroff et Bastard décrochent la victoire en Am Cup dans le dernier tour

Lancée à la nuit tombante, la première course de la seconde manche du Championnat de France FFSA GT sur le Circuit de Nevers Magny-Cours n’a pas manqué d’animation…

Malgré quelques incidents parmi les 32 voitures ayant pris le départ, l’épreuve n’a dû être neutralisée qu’une seule fois, en deuxième partie de course, pour dégager l’Audi N°44 de Michaël Blanchemain plantée dans un bac à graviers !

Mais rien n’a entravé la marche en avant de la voiture de tête, la Mercedes-AMG GT4 N°2 de chez CD Sport de la paire, Fabien Lavergne-Edouard Cauhaupé, partie depuis la pole position.

« J’ai récupéré la voiture en tête avec pas mal d’avance », souriait le jeune Edouard à l’arrivée.

Avant d’ajouter :

« Grégory Guilvert s’est fortement rapproché, mais mon excellent restart à la fin de la neutralisation m’a permis de créer un écart suffisant pour aller au bout de la course sans trop être ennuyé. »

Cette victoire au général leur permet aussi de marquer le maximum de points en Silver Cup et de revenir quelque peu sur le duo que forme, Ricardo van der Ende-Benjamin Lessennes au volant de leur BMW M4 GT4 N°17 de L’Espace Bienvenue, deuxième en Silver Cup, tout en montant sur la plus petite marche du podium général, juste devant l’équipage Thomas Drouet- Paul Petit avec la plus rapide des Mercedes-AMG AKKA ASP, la N°88.

Deuxièmes sous le drapeau à damier, Fabien Michal et Grégory Guilvert ont fait le break au Championnat Pro-Am, en imposant leur Audi R8 LMS GT4 du Saintéloc Racing.

Au général, le Top 5 derrière la Mercedes AMG CD Sport, l’Audi Sainteloc, la BMW L’Espace Bienvenue et la Mercedes AKKA ASP, était complété par la Toyota GR Supra d’Aurélien Panis et Julien Piguet.

Parmi leurs proches rivaux, on regrettait les contretemps de l’Alpine A110 GT4 N°36 de Christopher Campbell-Nicolas Prost et de la Mercedes-AMG N°87 de Jean-Luc Beaubelique-Jim Pla, ces deux voitures s’étant accrochées en fin de course

Pas plus de réussite pour les ex-leaders, Rodolphe Wallgren-Vincent Beltoise, leur Alpine la N°222 du Mirage Racing, ayant été pénalisée pour un arrêt au stand trop court.

Grégory expliquait à l’arrivée :

« Ce n’était pas si évident car la piste était très sale avec beaucoup de poussière ramenée lors des passages dans les bacs à graviers. Je me suis appliqué et j’ai bien tenté quelques attaques sur le leader, puis j’ai préféré assurer le résultat. Et j’ai bien fait sachant que nos adversaires directs n’ont pas marqué de gros points! »

Deuxièmes de la catégorie Pro-Am, Grégoire Demoustier et Alain Ferté avec l’Alpine A110 GT4 N°35 de Bodemer Auto, terminaient juste devant l’Audi R8 LMS GT4 Saintéloc Racing d’Eric Debard et Simon Gachet.

Dans la Am Cup, on a assisté à une solide explication entre l’Audi R8 LMS GT4 N°5 du Fullmotorsport de Pascal Huteau-Christophe Hamon et la Ginetta G55 GT4 N°72 d’ANS Motorsport d’Erwan Bastard et Sylvain Carroff.

Si la voiture allemande reprenait l’avantage à l’issue des passages au stand, Christophe Hamon commettait une erreur dans les dernières minutes et laissait passer Erwan Bastard, la Ginetta N°72 remportant sa deuxième victoire de la saison, confortant ainsi sa position au sommet du classement provisoire.

Erwan qui sur le podium, indiquait :

« J’ai récupéré la victoire dans le dernier tour. Malgré une voiture pas évidente à maîtriser sur cette piste poussiéreuse et un pit stop un peu plus long, nous sommes restés au contact. La voiture de sécurité m’a permis d’effacer l’écart avec l’Audi et une erreur de son pilote à l’entame du dernier tour m’a offert la victoire ! »

Finalement deuxièmes, Huteau-Hamon prennent de précieux points au Championnat, alors que Didier Dumaine et Christophe Carrière placent leur Aston Martin Vantage GT4 N°161 d’AGS Events, sur la dernière marche du podium.

François LEROUX

Photos : SRO et TEAMS