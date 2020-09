Peugeot Sport dévoile sa nouvelle identité et réinvente les critères de la performance. Nouveau look pour une ère nouvelle, celle de la néo performance.

En choisissant le circuit légendaire des 24 Heures du Mans pour révéler son nouveau logo et les grands axes de son retour en Endurance en 2022, PEUGEOT rend hommage à cette course mythique, empreinte d’histoires sportives, humaines et technologiques.

Le Lion PEUGEOT veillera sur la piste et scrutera la 88éme édition des 24 Heures du Mans 2020 aux abords du virage Dunlop. Il portera la nouvelle identité visuelle de Peugeot Sport, étroitement liée aux éléments graphiques du nouveau label de véhicules sportifs électrifiés PEUGEOT SPORT ENGINEERED dans lequel tout le savoir-faire et l’expertise des ingénieurs ‘’motorsport’’ a été mis à profit.

François Wales, Directeur de Peugeot Sport explique:

» Peugeot Sport ouvre une nouvelle page de son histoire avec la mise en œuvre de nouvelles technologies électrifiées hautes performances, issues du savoir-faire et de la maitrise technique de ses équipes. Le prochain lancement de 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED et le retour en championnat du Monde d’Endurance en sont les marquantes concrétisations. Il était important que notre identité symbolise ce nouveau chapitre dans lequel Peugeot Sport s’engage avec passion, force et professionnalisme « .

Matthias Hossann, Directeur du Design PEUGEOT enchaîne :

» La nouvelle charte graphique intègre les griffes en diagonale qui sont une signature récurrente pour PEUGEOT. Elles étaient déjà présentes sur la PEUGEOT 504 et nous les retrouvons depuis plus de 10 ans dans la signature lumineuse de nos véhicules. Elles embarquent également tout l’héritage sportif de Peugeot à travers Peugeot Sport et ses véhicules de courses, qui ont marqué de leur empreinte, depuis des décennies, l’histoire du sport automobile. «

Arnault Gournac, Directeur du Peugeot Design Lab,ajoutant, lui :

» C’est une nouvelle charte graphique que nous présentons pour Peugeot Sport, en rupture avec le rouge, couleur traditionnelle de la sportivité et le bleu historique de PEUGEOT. Le noir et le kryptonite PEUGEOT marquent désormais une nouvelle ère, celle de la néo-performance. Le choix de couleur laissera l’ombre ou la lumière révéler le caractère affirmé de cette nouvelle signature, également scellée par les trois griffes du lion. La typographie, à la fois sportive et moderne, fusionne avec les griffes, fait souffler un vent de modernité pour donner du mouvement et du dynamisme. «

Vendredi 18 septembre à 14h00, Jean-Philippe IMPARATO, Directeur de la marque PEUGEOT présentera depuis le circuit des 24 Heures du Mans les grands axes de l’engagement de PEUGEOT en Championnat du Monde d’Endurance WEC, à l’horizon 2022, en collaboration étroite avec Total.

Enfin rappelons que le Starter de cette épreuve inédite jouée à huis-clos, Carlos TAVARES, Président du Directoire du Groupe PSA portera la nouvelle identité de Peugeot Sport lors du lever du drapeau samedi 19 septembre à 14H30.

Gilles GAIGNAULT