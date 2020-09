34 VOITURES POUR L’ÉDITION 2020 DE ‘ROAD TO LE MANS’

34 engagés, 68 pilotes et 22 écuries représentant 21 nations pour Road to Le Mans 2020.

Le plateau reste correct mais il y un an, il y avait … 49 voitures en piste!

Mais évidemment depuis, la pandémie du Coronavirus COVID-19 est passée… et a fait des dégâts pas seulement humains !

Il faudra voir début 2021, l’étendue des dégâts car pas sûr, si l’on écoute ce qui se raconte et murmure en coulisses, que tous les annonceurs et autres sponsors, soient de la partie et poursuivent leurs financements toutes disciplines sportives confondues naturellement…

Quoiqu’il en soit, le plateau pour cette quatrième manche de la Michelin Le Mans Cup 2020, comprendra les actuels leaders du classement général provisoire, les vainqueurs des trois courses disputées à ce jour cette saison, ainsi que quelques équipes effectuant un retour très apprécié dans le Championnat.

GT3 : Avec un plateau de onze bolides

Onze voitures constitueront le plateau GT3 de la grille de départ. Leader du classement général, Rino Mastronardi sera rejoint au volant de la Ferrari N°8 du Team Iron Lynx, par le Champion en titre, Giacomo Piccini.

Ce dernier n’avait pu participer le mois dernier à la manche de Le Castellet 120 et occupe actuellement la deuxième place à quinze points de Mastronardi.

Le Russe Murod Sultanov est troisième à seulement sept points de Piccini et précède de huit unités, la paire, Michael Broniszewski et David Perel.

Vainqueurs de la troisième manche, Julien Andlauer et Nicolas Leutwiler seront en piste au volant de la Porsche 911 GT3 R N°2 du Pzoberer Zurichsee by TFT.

Le plateau GT3 voit le retour de l’écurie Chinoise FFF Racing Team by ACM, avec au volant le Japonais Hiroshi Hamaguchi. Il avait terminé deuxième de ‘Road to Le Mans’ en 2016 au volant de la McLaren 650S de l’équipe et pilotera cette année une Lamborghini Huracan GT3, en compagnie de l’Italien Andrea Calderelli.

L’écurie Belge Delahaye Racing, engage une Porsche 911 GT3 R, confiée au duo Français que forme, Pierre-Etienne Bordet et Alexandre Viron, tandis que Sky Tempesta Racing, alignera une Ferrari 488 GT3 pour le Britannique Christopher Froggatt et Jonathan Hui, originaire, lui de Hong Kong.

LMP3 : Ligier et Duqueine, un face à face à domicile

Le plateau LMP3 présentera vingt-trois voitures, avec quinze Ligier JS P320 et huit Duqueine M30-D08.

Leaders du classement général, Jean Glorieux, Laurents Hörr et leur Duqueine N°3 du DKR Engineering auront pour objectif d’accroître leur avance, actuellement de douze points, sur la Ligier N°26 de Matthias Kaiser et Rory Penttinen qui roulent au Graff.

Jean Glorieux est un ancien vainqueur de ‘Road to Le Mans’, épreuve qu’il avait remporté en compagnie d’Alex Toril en 2017, l’année de leur titre.

Maurice Smith a remporté la troisième manche et est actuellement troisième du classement général à quinze points des leaders. Il sera une nouvelle fois associé à Matt Bell au volant de la Ligier N°69 du Cool Racing.

Vainqueurs de la deuxième course de la saison, Nicolas Maulini et Edouard Cauhaupe avec justement une Ligier du Cool Racing, la N°37, sont quatrièmes avec 36 points.

Victorieuses en LMP3 en ELMS (European Le Mans Series), les équipes Realteam Racing, United Autosports et Eurointernational, Championne en titre de la catégorie en ELMS, s’aligneront toutes à ‘Road to Le Mans’. DKR Engineering engageant en outre, une deuxième voiture.

‘Road to Le Mans’ débutera le jeudi 17 septembre avec deux séances d’essais libres.

Les qualifications, ainsi que la première course de 55 minutes, auront lieu le vendredi 18, et la deuxième course le samedi 19 septembre à 11h15, un peu plus de trois heures avant le départ de la 88éme édition des 24 Heures du Mans.

Epreuve mythique qui hélas cette année se disputera sans public à huis clos et évidemment pour cause de COVID-19 !

Gilles GAIGNAULT

Photo : Thierry COULIBALY et Antoine CAMBLOR

LA LISTE DES ENGAGÉS A ROAD TO LE MANS

https://storage.googleapis.com/elms-prod/assets/PDF/LMC/2020_LMC_RTLM_Provisional_Entry_List.pdf