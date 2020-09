COLTON HERTA REMPORTE LA SECONDE COURSE DE MID-OHIO EN INDYCAR ET TRIPLÉ DU TEAM ANDRETTI

Colton Herta a remporté sa 3éme victoire dans le Championnat Indycar, en s’imposant ce dimanche à l’arrivée de la seconde course qui se déroulait sur la piste de Mid-Ohio à Lexington

Le jeune espoir âgé de 20 ans, fils de l’ancien brillant pilote Bryan Herta, membre de l’équipe Andretti, l’emporte en précédant ses deux coéquipiers, Alexander Rossi et Ryan Hunter-Reay qui offrent un beau triplé au Team de Michael Andretti.

La dernière fois qu’Andretti Autosport a monopolisé le podium, c’était en 2005 à Saint-Pétersbourg lorsque le regretté Dan Wheldon avait triomphé devant ses coéquipiers Tony Kanaan, et Dario Franchitti, Bryan Herta – le père de Colton Herta – permettant de décrocher les quatre premières positions pour ce qui était connu. comme équipe Andretti Green Racing à l’époque.

« C’est tellement énorme, tellement énorme», a déclaré le propriétaire de l’équipe Michael Andretti.

Indiquant :

«Dieu merci, nous sommes venus ici à Mid-Ohio. Nous étions un peu inquiets de ne pas pouvoir arriver ici, mais Kevin Savoree et ces gars ont fait un excellent travail pour lancer cette course, et cela a payé pour nous, mec. Un deux trois. La façon dont les choses se passent pour nous cette année, c’est énorme pour nous, toute l’équipe. »

Herta, qui avait monté des pneus tendres en fin d’épreuve, dans une stratégie contraire et différente de ses rivaux, a bouclé 28 tours avec le même train de « rouges ».

Herta revenant de loin suite à un contact multiple au début de la course, qui l’avait vu pousser Santino Ferrucci hors-piste….

L’Italien de l’équipe Coyne, de retour sur la piste, a ensuite percuté Alex Palou et Felix Rosenqvist, les contraignant à l’abandon!

Will Power, le vainqueur de la 1ére course samedi a en revanche, après avoir commis une erreur en se retrouvant dans le sable en qualifications, terminé seulement septième, derrière son équipier Français au sein du Team Penske, Simon Pagenaud, classé sixième.

Quant au leader du Championnat, Scott Dixon, le Néo-Zélandais du Chip Ganassi seulement dixième, heureusement pour lui, son principal rival pour le titre Indy 2020, le tenant du titre Josef Newgarden, le 3éme homme du Team Penske, a eu une course incolore et il ne finit qu’à la huitième place.

Avec trois courses encore à disputer, Dixon conserve le commandement au classement provisoire avec une solide avance de 72 points.

Dixon qui précisait :

« Le moyen le plus simple de remporter à nouveau le championnat est d’essayer de gagner la 1ére course sur le parcours routier d’Indy et de faire de même dans la seconde course. »

Avant de conclure :

« Ce serait bien d’aller à St. Petersburg sans avoir à s’en soucier. Mais la Série Indycar est si serrée en ce moment. La compétition est super rude. Essayer de rebondir sur des jours comme celui-ci est très difficile. »

Il reste effectivement trois courses pour la saison 2020. Le prochain événement est le double meeting du 2 au 3 octobre sur le parcours routier d’Indy de 2,439 milles. La saison se terminant avec le Grand Prix de Saint-Pétersburg le dimanche 25 octobre.

Peter GRISWOLD

Photos : INDYCAR – TEAMS

LE CLASSEMENT DE LA SECONDE COURSE DE MID-OHIO A LEXINGTON

1 – Colton Herta (Dallara-Honda) Andretti – 75 tours

2 – Alexander Rossi (Dallara-Honda) Andretti à 1″3826

3 – Ryan Hunter-Reay (Dallara-Honda) Andretti à 2″4965

4 – Graham Rahal (Dallara-Honda) Rahal RLL à 3″0853

5 – Marcus Ericsson (Dallara-Honda) Chip Ganassi à 9″9175

6 – Simon Pagenaud (Dallara-Chevy) Penske à 14″1918

7 – Will Power (Dallara-Chevy) Penske à 15″3292

8 – Josef Newgarden (Dallara-Chevy) Penske à 17″2532

9 – Pato O’Ward (Dallara-Chevy) McLaren à 22″9474

10 – Scott Dixon (Dallara-Honda) Chip Ganassi à 30″5093

11 – Rinus VeeKay (Dallara-Chevy) Ed Carpenter à 31″7181

12 – Jack Harvey (Dallara-Honda) Shank à 36″7526

13 – Max Chilton (Dallara-Chevy) Carlin à 37″6521

14 – Santino Ferrucci (Dallara-Honda) Dale Coyne à 46″5834

15 – Oliver Askew (Dallara-Chevy) McLaren à 47″3665

16 – Conor Daly (Dallara-Chevy) Ed Carpenter à 1’00″705

17 – Zach Veach (Dallara-Honda) Andretti à 1’02″6716

18 – Takuma Sato (Dallara-Honda) Rahal RLL à 1’05″2570

19 – Charlie Kimball (Dallara-Chevy) AJ Foyt à 1’06″2089

20 – Marco Andretti (Dallara-Honda) Andretti à 1 tour

21 – Dalton Kellett (Dallara-Chevy) AJ Foyt à 4 tours

ABANDONS

5° tour: Felix Rosenqvist

3° tour : Alex Palou