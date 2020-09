SUCCÈS DANS LA 2éme COURSE F2 DU MUGELLO POUR LUNDGAARD. MICK SCHUMACHER CONSERVE LA TÈTE

Le Danois Christian Lundgaard, l’un des membres de la Renault Acdemy, s’impose ce dimanche remportant la seconde des deux manches du Mugello.

Le plote de l’équipe devance le Suisse Louis Deletraz de l’écurie Tchèque Charouz, déjà sur le podium la veille samedi, et l’Estonien Jüri Vips le remplaçant de l’Indonésien Sean Gelael – blessé récemment et à nouveau forfait- dans l’équipe Française DAMS et qui signe son premier podium en F2.

Seulement troisième sur la grille, Lundgaaard a vite devancé les deux pilotes de la première ligne, le Russe Artem Markelov d’HWA Racelab et l’Estonien Jüri Vips de DAMS.

Puis il s’est détaché, créant un écart important très rapidement, effort qui lui a permis ensuite de gérer sa confortable avance en toute fin de course et de triompher avec treize secondes d’avance.

De cette course, on retiendra encore entre l’accrochage, entre les deux pilotes du Team Hitech ; le transalpin Luca Ghiotto et le Russe Nikita Mazepin, le vainqueur de la 1ére manche samedi.

Au classement général provisoire du Championnat de F2 2020, l’Allemand Mick Schumacher du Prema, quatrième de cette course conserve, le leadership obtenu la veille au terme de la 1ére épreuve du Mugello, totalisant désormais 161 points son plus dangereux rival le Britannique Callum Ilott, terminant derrière, se classant seulement sixième et comptant maintenant 153 points!.

Grace à son succès Lundgaard remonte au troisième rang avec 145 points, dépassant Robert Shwartzman, parti bon dernier mais qui a réussi à revenir jusqu’à la neuvième place tout de même ! Hélas pour lui hors des points ce jour. Il reste donc à 140. Top 5 pour le Russe.Mazepin avec 127 points.

Gianpietro CERVONIA

Photos : F2

LE CLASSEMENT DE LA SECONDE COURSE DE MUGELO EN F2

1 – Christian Lundgaard – ART GP, les 23 tours, en 37’51″980

2 – Louis Deletraz – Charouz, à 14″321

3 – Juri Vips – DAMS, à 14″870

4 – Mick Schumacher – Prema, à 18″018

5 – Guan Yu Zhou – Virtuosi, à 18″382

6 – Callum Ilott – Virtuosi, à 24″421

7 – Jehan Daruvala – Carlin, à 26″264

8 – Marino Sato – Trident, à 26″301

9 – Robert Shwartzman – Prema, à 31″425

10 – Roy Nissany – Trident, à 32″942

11 – Marcus Armstrong – ART GP, à 34″902

12 – Pedro Piquet – Charouz, à 35″040

13 – Jack Aitken – Campos, à 35″254

14 – Nobuharu Matsushita – MP Motorsport, à 36″983

15 – Felipe Drugovich – MP Motorsport, à 39″072

16 – Guilherme Samaia – Campos, à 48″433

17 – Dan Ticktum – DAMS, à 48″483

18 – Nikita Mazepin – Hitech, à 50″793

19 – Yuki Tsunoda – Carlin, à 1’09″649

20 – Artem Markelov – HWA Racelab, à 1’21″885

ABANDONS

Luca Ghiotto

Giuliano Alesi

LE CLASSEMENT PROVISOIRE DU CHAMPIONNAT F2 2020

1.Schumacher : 161 points – 2.Ilott : 153 – 3.Lundgaard : 145– 4.Shwartzman : 140 – 5.Mazepin : 127 – 6.Tsunoda : 123 – 7.Deletraz : 122 – 8.Zhou : 108 – 9.Ghiotto : 89 – 10.Drugovich : 79 – 11.Ticktum : 77 – 12.Matsushita : 42 – 13.Armstrong: 36 – 14.Aitken: 35– 15.Daruvala : 26.