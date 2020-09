MOTOGP 2020 : MORBIDELLI VAINQUEUR, CHUTE DE QUARTARARO, DOVI LEADER AU GÉNÉRAL

Sublime ambiance au circuit de Misano où les spectateurs qui n’étaient que 10 000 ont mis une sacrée ambiance ! Drapeaux jaunes partout…

Il faut dire que le podium du Moto2 a été entièrement italien et que la première victoire en MotoGP de Morbidelli, en tête de bout en bout a fait retentir une deuxième fois le « Fratelli d’Italia ».

Bagnia a fait aussi une course magnifique terminant deuxième, son premier podium en MotoGP.

Le tout avec un temps superbe sur la riviera adriatique (Rimini) bref « Felicità ! »

Il a manqué un truc auquel on a cru jusqu’au dernier bout, le 200 ème podium de Rossi qui a roulé toute la course derrière Morbidelli pour se faire piquer le podium par Bagnaia et Mir durant le dernier tout !

Trop forts les jeunes loups enragés…

Bref l’Italie a de la réserve sous le coude !

Les Français en revanche on fait gouffre total.

Quartararo est tombé en début de course, est reparti pour s’y mettre une deuxième fois !

Du coup Dovizioso prend la tête au mondial, six points devant le Français, lui-même six points devant Miller.

C’est le cinquième vainqueur en six GP autrement dit tout pronostic ne pourrait venir que d’un idolâtre ou d’un devin…

On n’a pas encore passé la moitié des GP, donc tout, mais vraiment tout est possible, il ya six pilotes sur 19 points…

Quant à Zarco, journée cauchemar.

Il avait dit la veille qu’il ne se voyait pas terminer mieux que huitième, il connaissait donc parfaitement son rythme de course, il a été longtemps neuf avant de se retrouver quinze en fin de GP.

Pour les Français c’est donc le « disastro » !

On a noté une très belle perf des Suzuki, Mir troisième, Rins cinq.

Et chez KTM il y a un triplé Espargaro/Oliveira/Binder mais en 10,11 et 12ème place !

Bref, sauf pour Quartararo, les Yamaha ont vraiment très bien marché (Vinales est six, erreur de pneu, il a été le seul à utiliser l’arrière dur dont personne ne veut depuis le début de la saison !).

Toujours pas de podium Honda (en plus Crutchlow, blessé, n’a pas roulé) Nakagami n’a pas fait de miracle.

Quant à Ducati, Bagnaia a sauvé l’honneur et de très belle façon !

Résultats MotoGP Misano 2020

Classement général MotoGP après Misano 2020

MOTO2 ET MONSIEUR FRÈRE, MARINI

En Moto2, double frustration, absence de Jorge Martin deuxième au général derrière Marini, pour cause de covid.

Et Lowes, pole la veille part des stands donc derjo pour un accrochage en Autriche.

C’est d’ailleurs la perf de Lowes qui est la plus remarquable, il termine huit, juste hallucinant la rage !

Victoire de Marini, avec une belle baston sur plusieurs tours avec Bezzecchi, Bastianini est trois, triplé italien au podium.

Et Marini, le frère de Rossi, augmente un peu son avance au général.

Résultat Moto2 Misano 2020

Classement général Moto2 après Misano 2020

MOTO3 : LE CHEF VA AU GRAVIER…

Depuis le premier GP Alberto Arenas semblait intouchable avec beaucoup de points d’avance sur le reste de la troupe.

Seulement il a chuté, il est vrai qu’il y avait une sacrée bagarre à dix en tête, du coup, son avance en points a fondu, il n’a plus que cinq points d’avance sur Ogura et quatorze sur McPhee, qui gagne magnifiquement ce GP en baston de bout en bout.

Le deuxième est Ogura et le troisième Suzuki, il y a deux Japonais sur le podium de la cylindrée d’arrivée en GP, c’est bon signe pour les années à venir.

Résultats Moto3 Misano en 2020

Classement général Moto3 2020 après Misano

On recommence dimanche prochain au même endroit.

Tant mieux parce que c’est un circuit exceptionnel, très sportif. Un circuit de pilotes et pas un circuit de moteurs..

Jean Louis BERNARDELLI