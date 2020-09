HAMILTON VICTORIEUX DU GRAND PRIX DE TOSCANE APRÈS 2 DRAPEAUX ROUGES. 1er PODIUM POUR ALBON TROISIÈME!

Le Britannique Lewis Hamilton triomphe une nouvelle fois et remporte comme d’habitude les dimanches de Grands Prix, une nouvelle victoire, sa 90éme en carriére, en s’imposant au Mugello à l’arrivée du premier Grand Prix de Toscane, épreuve stoppée à deux reprises par un drapeau rouge… et donc Hamilton victorieux aprés… trois départs ! Et qui devance sans surprise la seconde Mercedes de son équipier Finlandais Valterri Bottas, qui finit à 4 »880

Un Grand Prix dont on se souviendra et qui restera dans les annales avec prés de deux heures vingt de course (2h19’35 »060) pour le vainqueur, deux drapeaux rouges et trois interventions de la voiture de sécurité !

Drapeau rouge tout d’abord, en tout début de course, à la suite de deux crashs (voir lien) puis ensuite en toute fin de GP au cours du 45éme tour des 60 tours, cette fois à cause de la violente sortie de piste de la Racing Point-Mercedes, du Canadien Lance Stroll, victime d’une crevaison à l’arrière de sa monoplace, alors qu’il était à la bagarre pour le gain de la troisième place du podium, avec la Renault de l’Australien Daniel Ricciardo,talonné par l’unique Red Bull-Honda encore en course, celle du Thaïlandais Alex Albon.

Albon qui parvenait ensuite à dépasser et à doubler la Renault, pour filer vers la troisième marche du podium Toscan, derriére les deux intouchables flèches noires se classant à 8 »064.

Son tout premier podium en Formule 1 qui atténuera la déception de l’abandon – lors de l’incident du départ que le Hollandais avait loupé – de Max Verstappen chez Red Bull!

Voici le classement de ce GP du Mugello au cœur de la merveilleuse Toscane : 1er Hamilton, suivi de Bottas, Albon, Ricciardo, Perez, Norris, Kvyat, Leclerc, Raikkonen, Vettel, Russell et Romain Grosjean, douzième et dernier classé à 42 »036.

Et comment ne pas signaler et apprécier et à ‘la maison’ sur le circuit Toscan qui appartient à la maison Ferrari, les huitième et dixième places à l’arrivée des deux ‘ Rosso’ !!!

Longtemps que cela n’était pas arrivé et surtout de revoir Sebastian Vettel dans les points, lui l’éternel infortuné pilote, accablé de pépins divers depuis le lancement de la saison 2020…

Gianpietro CERVONIA

Photos : PIRELLI – TEAMS

A suivre)