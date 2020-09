8 JOURS APRÉS ASSEN, ROBIN FRIJNS REMPORTE SA SECONDE VICTOIRE EN DTM AU NÜRBURGRING

Le pilote Audi Sport du Team Abt Sportsline, Robin Frijns a remporté sa deuxième victoire en DTM dans la seconde course au Nürburgring précédant ce dimanche René Rast du Team Rosberg et le héros local Mike ‘Rocky ‘Rockenfeller. Le leader du Championnat, le Suisse Nico Müller a connu des problèmes de pneumatiquess et n’a pu terminer qu’à la cinquième place.

Les pilotes WRT, Ferdinand Habsburg et Harrison Newey ont été exclus des résultats des qualifications pour avoir enfreint le règlement du parc fermé, les deux pilotes prenant du coup, le départ de la course depuis le fond de la grille.

Au départ, Müller a bénéficié de sa pole position pour prendre la tête, avec son coéquipier Frijns en deuxième position, en bonne situation pour repousser les attaques de René Rast du Team Rosberg.

Lucas Auer, du BMW RMR, qui a peiné au départ et a chuté e queue de peloton, a été le premier aux stands, changeant de pneus des la fin du cinquième tour.

Les pilotes du Team Abt Sportsline ont rapidement creusé un écart sur Rast, Frijns gardant une bonne distance par rapport à Müller.

Müller a quitté la tête à la fin du 11éme tour, suivi de Rast, les mécaniciens du Team Rosberg ayant des problèmes avec le pneu arrière droit. Les deux pilotes sont revenus sur la piste devant Rockenfeller, qui avait changé de pneus un tour plus tôt et, avec ses pneus déjà à température, a pu attaquer le Champion en titre. Rast devant utiliser toute la largeur de la piste pour défendre sa position face à Rockenfeller.

Frijns a changé ses pneus un tour plus tard, revenant en piste derrière Müller

Frijns a ensuite réduit l’écart avec Müller, venant juste derrière le pare-chocs arrière du Suisses au 17éme tour. Le Néerlandais l’a doublé à la chicane pour prendre la tête virtuelle de la course, alors que Green était le dernier pilote à changer de pneus.

Pendant ce temps, Frijns a augmenté le rythme créant un écart de deux secondes sur Müller en seulement un tour.

La situation à l’avant a commencé à se décanter à 15 minutes de l’arrivée, au chronomètre, Rast étant nettement plus vite que Müller et Frijns, avec huit dixièmes plus rapide.

Au 25éme tour, le Champion en titre Rast était à une distance DRS de Müller.

Rast a lancé son attaque au virage 1 au 26éme tour, s’emparant de la deuxième place devant Müller, avec Frijns cinq secondes devant. Le pilote du Team Rosberg a commis une erreur en dépassant la chicane Schumacher et a failli perdre sa place mais a pu se défendre contre le Suisse.

Plus loin en arrière, Green et Aberdein poursuivaient leur bataille pour la septième place, se heurtant au 27éme tour à la chicane. Le Sud-Africain a alors reçu l’ordre de redonner la place au Britannique.

Les ennuis de Müller n’étaient toutefois pas terminés car Rockenfeller l’a dépassé pour le gain de la troisième place au virage 1 au 30éme tour. À la chicane, le Suisse perdrait également une autre place au profit du Français Loïc Duval, retombant à la cinquième place.

Au drapeau à damier, Frijns remportait la victoire, sa seconde en huit jours après celle de la semaine dernière qui était la toute première en carrière en DTM !

René Rast et Mike ‘ Rocky’ Rockenfeller complétant le podium.

Duval se classant quatrième, suivi de Müller et Van der Linde, ce dernier le mieux classé du clan BMW . Green a finissant septième, suivi par Aberdein, Wittmann et Eng qui complétaient le Top dix.

Au Classement provisoire au Championnat, Müller mène avec 205 points, devançant Frijns de 29 points et Rast, lui de 46 points.

La prochaine manche de la saison 2020 aura lieu le week-end prochain, toujours au Nürburgring, cette fois en utilisant le tracé du sprint.

Peter SOWL

Photos : DTM – TEAMS

LE CLASSEMENT DE LA SECONDE COURSE DU NÜRBURGRING

1 – Robin Frijns (Audi) Abt, les 31 tours, en 58’16″157

2 – René Rast (Audi) Rosberg à 4″281

3 – Mike Rockenfeller (Audi) Phoenix à 10″258

4 – Loïc Duval (Audi) Phoenix à 12″573

5 – Nico Müller (Audi) Abt à 13″096

6 – Sheldon van der Linde (BMW) RBM à 13″487

7 – Jamie Green (Audi) Rosberg à 16″741

8 – Jonathan Aberdein (BMW) RMR à 17″697

9 – Marco Wittmann (BMW) RMG à 19″620

10 – Philipp Eng (BMW) RBM à 28″909

11 – Lucas Auer (BMW) RMR à 29″902

12 – Robert Kubica (BMW) ART GP à 31″970

13 – Harrison Newey (Audi) WRT à 34″899

14 – Timo Glock (BMW) RMG à 43″837

15 – Ferdinand Habsburg (Audi) WRT à 56″394

MEILLEUR TOUR: Robin Frijns, en 1’50″219

ABANDON

27° tour : Fabio Scherer

LE CLASSEMENT PROVISOIRE DU CHAMPIONNAT DTM 2020

1.Muller : 205 points – 2.Frijns : 176 – 3.Rast : 159 -4.Duval : 85 – 5.Rockenfeller : 79 – 6.van der Linde : 72 – 7.Glock : 68 – 8.Wittmann : 61 – 9.Green : 53 – 10.Auer : 36