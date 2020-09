WILL POWER EN POLE A MID OHIO EN INDYCAR. PAGENAUD DIX ET DIXON DIX-SEPT!

Retour aux affaires pour l’Australien du Team Penske, Will Power qui aprés un passage à vide retrouve la pole position de la 1ere des deux courses de Mid-Ohio.

«C’est une piste très glissante», a déclaré Power. «Il faut beaucoup de caoutchouc sur une session. Le début est vraiment glissant. Ce tour, on n’avait toujours pas l’impression que les pneus étaient en place. Elle glissait partout, mais la voiture se sentait bien. Maintenant, je veux juste faire une belle course. C’est ce qui me tient à cœur.»

Au volant de sa Dallara-Chevy de chez Penske, avec un chrono de 1’06″3343, Power précède dans l’ordre Ryan Hunter-Reay avec sa Dallara-Honda du Team Andretti second avec 1’06″7287 et son équipier Josef Newgarden, troisième avec 1’06″5508

Le Top 5 étant complété par Conor Daly le pilote de l’une des Dallara-Chevy de l’équipe Ed Carpenter quatrième avec 1’06″8761 et Jack Harvey qui roule lui au volant de la Dallara-Honda du Michael Shank et cinquième avec 1’06″7690

Suivent Alexander Rossi avec l’un des Dallara-Honda Andretti, Felix Rosenqvist et la plus rapide des Dallara-Honda du Chip Ganassi, Graham Rahal et sa Dallara-Honda du Rahal RLL, le rookie Rinus VeeKay , autre ilote du Ed Carpenter et le Français Simon Pagenaud, le troisième homme du clan Penske, dixième.

A retenir que le leader du Championnat Indycar, le Néo-Zélandais du Chip Ganassi, Scott Dixon ne s’élancera qu’en fond de grille, du dix-septième rang!

«L’équilibre était vraiment bon ce matin (à l’entraînement)», a déclaré Dixon.

Avant d’indiquer:

« La voiture était vraiment très bonne sur les noirs (pneus primaires). Nous sommes allés aux rouges (pneus alternatifs) et n’avions tout simplement pas d’adhérence arrière, ce qui ce matin, l’équilibre était l’inverse. Donc, nous n’avons aucune idée de ce qui s’est passé. Je ne sais pas. Peut-être que c’était juste cet ensemble de pneus, ou nous avons raté quelque chose ici.»

Peter GRISWOLD

Photos : INDYCAR – TEAMS

LA GRILLE DE DÉPART DE LA 1ére DES DEUX COURSES DE MID-OHIO

1 – Will Power (Dallara-Chevy) Penske – 1’06″3343

2 – Ryan Hunter-Reay (Dallara-Honda) Andretti – 1’06″7287

3 – Josef Newgarden (Dallara-Chevy) Penske – 1’06″5508

4 – Conor Daly (Dallara-Chevy) Ed Carpenter- 1’06″8761

5 – Jack Harvey (Dallara-Honda) Michael Shank – 1’06″7690

6 – Alexander Rossi (Dallara-Honda) Andretti – 1’07″1856

7 – Felix Rosenqvist (Dallara-Honda) Chip Ganassi – 1’07″7841

8 – Graham Rahal (Dallara-Honda) Rahal RLL – 1’07″2205

9 – Rinus VeeKay (Dallara-Chevy) Ed Carpenter- 1’07″0110

10 – Simon Pagenaud (Dallara-Chevy) Penske – 1’07″2489

11 – Marco Andretti (Dallara-Honda) Andretti – 1’07″0162

12 – Max Chilton (Dallara-Chevy) Carlin – 1’07″4491

13 – Colton Herta (Dallara-Honda) Andretti – 1’07″0212

14 – Santino Ferrucci (Dallara-Honda) Dale Coyne – 1’07″5011

15 – Pato O’Ward (Dallara-Chevy) McLaren – 1’07″0354

16 – Oliver Askew (Dallara-Chevy) McLaren – 1’07″6211

17 – Scott Dixon (Dallara-Honda) Chip Ganassi – 1’07″1406

18 – Takuma Sato (Dallara-Honda) Rahal RLL – 1’07″8192

19 – Zach Veach (Dallara-Honda) Andretti – 1’07″2101

20 – Alex Palou (Dallara-Honda) Dale Coyne – 1’08″1548

21 – Marcus Ericsson (Dallara-Honda) Chip Ganassi – 1’07″3890

22 – Charlie Kimball (Dallara-Chevy) AJ Foyt – 1’08″3783

23 – Dalton Kellett (Dallara-Chevy) AJ Foyt – 1’08″5442