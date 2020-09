MOTOGP 2020 A MISANO : LA POLE DE VINALES, LE RECORD DU CIRCUIT ET LE QUADRUPLÉ YAMAHA !

Il y avait comme un air de duel depuis le matin entre le Français Fabio Quartararo et Maverick Vinales, mais finalement au combiné des trois sessions d’essais dites libres, c’est … un autre pilote Yamaha, Valentino Rossi qui a fini premier et les a mis d’accord !

Alors rendez vous a été pris pour l’après midi.

Lors de la FP4, la séance vraiment libre de ces deux jours, où les pilotes sont censés rouler avec leurs réglages GP, Quartararo l’a emporté sur Vinales, d’un gros dixième.

Puis est arrivée la pole, on sait que Vinales, quand il est en forme, est un massacreur d’espoir, il fait un dernier tour de folie, prend la pole et le record absolu du circuit dans cette cylindrée, détenu jusqu’à ce jour par Jorge Lorenzo.

Fabio Quartararo est trois et tape sur son guidon de colère à la fin de son dernier tour rapide, je l’ai dit, quand Vinales est en forme ….

Il y a un autre fait historique sur cette pole, c’est que pour la première fois dans l’histoire du MotoGP, il y a quatre Yamaha aux quatre premières places sur la grille. Vinales, Morbidelli, Quartararo, Rossi.

L’humiliation absolue sur le circuit d’Autriche est lavée et de quelle façon !

Alors certes, il reste un GP à courir, principal élément du week end, mais on aura vu en réglages course et en pole que les bleus sont vraiment très en forme, il peut y avoir une formidable baston entre ces motos.

Les quatre garçons ne sont pas des tendres, chacun a un enjeu perso énorme, Quartararo par exemple voudra rester en tête du mondial et augmenter son capital de points devant Dovizioso (pour l’instant trois points) Dovi qui partira en troisième ligne, il a passé une mauvaise journée.

Chez Ducati d’ailleurs on est là mais le bleu bat largement le rouge, Miller et Bagnaia sont cinq et six, pour Miller pas de problème (cela dit il peut être titré) et pour Bagnaia l’enjeu est colossal c’est le guidon factory l’an prochain !

Pour lequel il est en lutte avec .. Johann Zarco, qui a fait une journée très décevante, terminant son tour rapide en qualifs par une chute (perte de l’avant).

Jour décevant aussi pour KTM, dont les quatre motos étaient en Q1 mais Pol Espargaro et Oliveira se sont repêchés.

Mais durant la pole, Pol est allé au tas, la maison d’Autriche recueille donc sur la grille la onzième place (Espargaro) la douzième (Oliveira), la seizième (Binder), et la dix-huitième (Lecuona).

Pas folichon ce résultat, c’est sûr!

Honda toujours en l’absence de Marc Marquez, Honda qui a toujours tout misé sur son Champion Espagnol est au fond du trou, Crutchlow n’a pas été autorisé à rouler, son opération de syndrome des loges cicatrise mal. Nakagami est quatorzième temps des qualifs, Bradl et Alex Marquez sont quasiment lanterne rouge !

Tout cela, je l’oublie, se roule devant du public, c’est une première, pas une grande première car les tribunes de ce circuit colossal sont clairsemées, il n’empêche, c’est bon de sentir que le sport reprend (un peu) le dessus.

Voilà, gros combat à prévoir demain dimanche car derrière les Yamaha, il y a deux rouges très gourmands, Miller et Bagnaia, qui n’auront de cesse que de bouffer du bleu..

Et tant mieux !

Mais bravo à la firme dite « au diapason » (en 1898, Torakusu Yamaha, créateur de la firme, fabriquait des instruments de musique, chose que Yamaha fait toujours, ses pianos de concert se voient souvent même si le fameux Steinway reste le favori des interprètes).

La pole MotoGP de Misano 2020

En Moto2, belle bagarre qui manque de sel car Jorge Martin n’est pas là, il est malade du Covid et d’autre part la seule place convoitable en MotoGP en 2021, chez Ducati, a été attribuée à Bastianini.

Cela dit, Sam Lowes fait un tour de prodige et bat lui aussi le record de la piste Moto2 qui appartenait à Zarco !

Il devrait être en première ligne avec Gardner, le fils de Wayne et Marini, le frère de Rossi.

Mais il est puni depuis l’Autriche, ce circuit maudit, pour un triple accrochage. Il partira des stands, ce qui devient habituel, ce devrait être rarissime mais j’ai déjà écrit ce que je pense de l’incompétence des marshalls.

Bien sûr, le circuit a été refait, il fait très chaud sur un asphalte neuf, donc grosse adhérence.

La pole Moto2 Misano 2020

Enfin en Moto3, on s’est beaucoup battu entre stars mais la pole revient au Japonais Ogura, c’est la première de sa carrière, arrachée dans un dernier tour très compliqué car tout le monde était en piste au même endroit.

Il ya d’ailleurs deux Japonais en première ligne (Suzuki est trois) qui entoureront l’Argentin Rodrigo.

La pole Moto3 Misano 2020

https://resources.motogp.com/files/results/2020/RSM/Moto3/Q2/QualifyingResults.pdf?v1_61e2ac17&_ga=2.238861058.327534358.1599742983-1022355283.1590254058

Jean Louis Bernardelli