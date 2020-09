LA TOYOTA SUPRA DE TACHIKAWA-ISHIURA EN POLE EN SUPER GT A MOTEGI

Avec la quatrième manche du Championnat Super GT Nippon qui se déroule ce week-end sur le circuit de Motegi, après celles du Fuji – deux courses – et de Suzuka, la firme Toyota est de retour aux avants postes en qualifications, avec le modèle jusqu’ici moins performant et donc du coup aussi … le moins lesté !

Et c’est le duo Yuji Tachikawa-Hiraki Ishiura qui signe la pole, devançant le tandem, avec le local Koudai Tsukakoshi et le Belge Bertrand Baguette? qui pilotent la Honda NSX du Team Real.

Tachikawa qui indiquait :

« En Q1, nous nous sommes à peine qualifiés pour la Q2 (après que deux autres voitures aient été disqualifiées pour avoir pas ralenti sous le drapeau jaune), et Hiroaki Ishiura était en fait en colère à son retour au stand (rires). Donc, notre Q2 a commencé comme un match de consolation pour nous, mais dans les conditions constamment changeantes de la météo d’aujourd’hui, nous avons choisi de rouler avec des pneus slicks. Mais toutes les autres équipes sont soudainement retournées aux stands pour changer de pneus pluie (rire ironique), donc pour que les conditions soient les mêmes pour tout le monde, je suis retourné au stand un tour plus tard. Honnêtement, je n’étais pas convaincu que je pourrais obtenir la pole position. Puisque cela signifiait que je n’avais que deux tours pour faire du bon temps, j’ai tout donné. Mais, même dans ces conditions, je sentais bien la voiture et les pneus pluie fonctionnaient bien pour nous, et c’est pourquoi nous avons remporté la pole position. »

Troisième place pour l’équipage de l’autre Honda NSX, celle de l’équipe ARTA de Tomoki Nojiri- Nirei Fukuzumi.

Top 5 pour le Finlandais Heikki Kovalainen et Yuichi Nakayama, au volant de la Toyota Supra de l’équipe Sard et pour la paire de la Honda NSX, du Team Nakajima, Takuya Izawa-Hiroki Otsu, seule parmi les cinq premiers à rouler en Dunlop, tous le autres étant chaussés par Bridgestone !

Il faut descendre jusqu’à la dixième place pour trouver la première des Nissan GT-R, celle de Kohei Hirate-Katsumasa Chiyo, qui précède la voiture-sœur de Tsugio Matsuda et Ronnie Quintarelli, victorieuse de la course précédente à Suzuka.

Et il faut descendre encore plus bas, plus loin dans le classement pour tomber sur les Toyota de l’équipe Tom’s, seulement 13éme pour Hirakawa-Cassidy et 14éme pour les leaders du Championnat, le Japonais Sekiguchi, associé au Français Sacha Fenestraz mais qui embarquent respectivement 66 et 82 kg….

Inévitable compte tenu des résultats des trois premières courses de la saison 2020.

Bill TAMAMA

Photos : TEAMS

LA GRILLE DE DÉPART DE MOTEGI

1 – Tachikawa-Ishiura (Toyota Supra) Cerumo – 1’43″878 – Q1

2 – Tsukakoshi-Baguette (Honda NSX) Real – 1’44″079 – Q1

3 – Nojiri-Fukuzumi (Honda NSX) ARTA – 1’45″153 – Q1

4 – Nakayama-Kovalainen (Toyota Supra) Sard – 1’45″692 – Q1

5 – Izawa-Otsu (Honda NSX) Nakajima – 1’46″569 – Q1

6 – Yamamoto-Makino (Honda NSX) Kunimitsu – 1’46″944 – Q1

7 – Mutoh-Sasahara (Honda NSX) Mugen – 1’48″584 – Q1

8 – Kunimoto-Mijata (Toyota Supra) Bandoh – 1’49″624 – Q1

9 – Oshima-Tsuboi (Toyota Supra) Cerumo – 1’39″481 – Q2

10 – Hirate-Chiyo (Nissan GTR) Bmax – 1’39″620 – Q2

11 – Matsuda-Quintarelli (Nissan GTR) Nismo – 1’39″695 – Q2

12 – Sasaki-Hiramine (Nissan GTR) Impul – 1’39″785 – Q2

13 – Hirakawa-Cassidy (Toyota Supra) Tom’s – 1’40″086 – Q2

14 – Sekiguchi-Fenestraz (Toyota Supra) Tom’s – 1’40″106 – Q2

15 – Takaboshi-Mardenborough (Nissan GTR) Kondo – 1’43″366 – Q2