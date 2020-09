HAMILTON SIGNE LA POLE AU MUGELLO MAIS COUP DE THÉÂTRE PIERRE GASLY SAUTE DES LA Q1!

Si Lewis Hamilton signe la pole position ce samedi 12 septembre 2020 du premier Grand Prix de Toscane sur le circuit du Mugello, la 95éme en carriére, l’événement reste bien sur l’élimination du jeune Français Pierre Gasly des la Q1!

Alors qu’il avait signé des chronos intéressants lors des trois premiéres séances des essais libres vendredi et ce samedi matin, obtenant respectivement les 5éme, 8éme et à nouveau 5éme temps, respectivement dans l’ordre des sessions 3, 2 et 1, ce samedi aprés-midi, le récent vainqueur dimanche dernier du Grand Prix, celui d’Italie à Monza, Pierre Gasly, n’est pas parvenu à sortir de la Q1!!!!

Gasly qui au micro de Canal, expliquait :

« On a fait des bons essais libres, mais là en qualifications, lors de mes deux tours, à 300 m de la ligne, j’ai le MGU-K (moteur qui convertit l’énergie cinétique produite au freinage en électricité) qui s’arrête, et je perds un dixième et demi. Et comme le passage en Q2 se joue à rien (53 millièmes derrière Vettel), je suis vraiment déçu.»

Et Pierre indiquait encore: « C’est une petite erreur qui nous coûte très cher. On va remonter pendant la course, on va voir ce qu’on peut faire en termes de stratégie. Ça ne va pas être facile de dépasser ici. C’est un circuit où c’est important de bien se qualifier, c’est pour ça que c’est bien embêtant de faire ces erreurs. Il va falloir aller chercher des points en course. »

GASLY SAUTE DES LA Q1 ET VETTEL EN Q2!

Les éliminés de la Q1 sont incroyablement Pierre Gasly, qui pour… 53 millièmes, battu par Vettel, en reste là, tout comme Antonio Giovinazzi, George Russell, Nicholas Latifi et Kevin Magnussen.

Le meilleur chrono de la séance revenant à la Mercedes de Valterri Bottas en 1’15″749.

La suite, en Q2. Les éliminés sont Lando Norris, Danil Kvyat, Kimi Raikkonen, Sebastian Vettel et Romain Grosjean.

Meilleur temps pour Hamilton en 1’15″309.

Les dix pilotes en lice en Q3 : Hamilton, Bottas, Verstappen, Albon, Ricciardo, Stroll, Ocon, Leclerc, Perez et Sainz Jr.

En Q3, à la première tentative, parmi le trio qui vise la pole, Hamilton tourne en 1’15″144, Bottas en 1’15″203 et Verstappen, lui, en 1’15″546.

Et finalement, les toutes dernières minutes se déroulant sous drapeau jaune la monoplace Renault d’Ocon étant immobilisée en piste, à l’issue de cette Q3 décisive, Lewis Hamilton décroche le temps de référence de cette séance des qualifications avec ce temps de 1’15″144 et s’offre la 95éme pole de sa carrière!

Lewis qui confiait:

« Cette piste est vraiment incroyable. C’est un tracé très exigeant, qui demande beaucoup au pilote et à la voiture. Depuis le début du week-end, Valtteri (Bottas) m’a imposé un gros défi, et en Q1 il était encore devant moi. Il a fallu beaucoup travailler pour trouver les bons réglages, les ingénieurs ont encore été très efficaces. Et au final, j’ai pu réussir le tour que je voulais. Je ne pouvais pas aller plus vite, le vent a tourné ensuite.»

Avant d’ajouter et de préciser encore :

« Je ne sais pas si les fans se rendent compte des énormes sensations ressenties ici sur ce circuit, les virages 6, 7, 8, 9, où on passe à plus de 280 km/h et on encaisse 5G. J’étais en retard sur certains virages, et il m’a fallu m’améliorer et Valtteri m’a aussi vraiment poussé à donner le maximum.»

Mais la sortie de piste d’Esteban Ocon a empêché Valterri Bottas de se lancer dans un ultime run à la chasse à la pole, il était juste derrière la monoplace du pilote Français.

Lewis s’élancera de la première ligne avec à ses cotés Valterri Bottas bien déçu et qui doit se contenter de cette seconde place sur l grille, lui qui avait dominé les trois séances des essais libres.

Suivront dans l’ordre, les deux Red Bull-Honda de Max Verstappen et Alex Albon, la Ferrari de Charles Leclerc, les deux Racing Point-Mercedes de Sergio Perez et Lance Stroll, la Renault de Daniel Ricciardo, la McLaren-Renault de Carlos Sainz Jr et la seconde Renault du malheureux Esteban Ocon, qui est parti en tête à queue au même endroit, où la McLaren-Renault de Lando Norris, est sorti vendredi!

Gianpietro CERVONIA

Photos : TEAMS et PIRELLI

LA GRILLE DE DÉPART DU GRAND PRIX DE TOSCANE

1 – Lewis Hamilton (Mercedes) 1’15″144 – Q3

2 – Valtteri Bottas (Mercedes) 1’15″203 – Q3

3 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) 1’15″509 – Q3

4 – Alexander Albon (Red Bull-Honda) 1’16″954 – Q3

5 – Charles Leclerc (Ferrari) 1’16″270 – Q3

6 – Sergio Perez (Racing Point-Mercedes) 1’16″311 – Q3

7 – Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) 1’16″356 – Q3

8 – Daniel Ricciardo (Renault) 1’16″543 – Q3

9 – Carlos Sainz (McLaren-Renault) 1’17″870 – Q3

10 – Esteban Ocon (Renault) Pas de temps – Q3

11 – Lando Norris (McLaren-Renault) 1’16″640 – Q2

12 – Daniil Kvyat (Alpha Tauri-Honda) 1’16″854 – Q2

13 – Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) 1’16″854 – Q2

14 – Sebastian Vettel (Ferrari) 1’16″858 – Q2

15 – Romain Grosjean (Haas-Ferrari) 1’17″254 – Q2

16 – Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) 1’17″125 – Q1

17 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) 1’17″220 – Q1

18 – George Russell (Williams-Mercedes) 1’17″232 – Q1

19 – Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) 1’17″320 – Q1

20 – Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) 1’17″348 – Q1