AU MUGELLO, ENCORE ET TOUJOURS BOTTAS, LE PLUS VITE AVANT LES QUALIFICATIONS…

Ce samedi matin à l’issue de la troisième et dernière séance des essais libres et avant la session des qualifications de cet après-midi, c’est à nouveau encore Valterri Bottas qui s’est montré le plus rapide sur le tracé du Mugello où se dispute ce dimanche le Grand Prix de Toscane.

Au volant de sa Mercedes, le Finlandais avec un chrono de 1’16″530, il améliore encore son temps de la seconde séance qui était de 1’16 .689

Bottas devance la Red Bull-Honda du Hollandais Max Verstappen, second avec 1’16″547, à 0.017 et son équipier Lewis Hamilton, qui suit avec 1’16″613, à 0.08



Top 5 pour le Candien Lance Stroll avec la plus rapide des deux Racing Point-Mercedes, en 1’17″112, à 0.582 et pour le jeune Français le vainqueur dimanche dernier du GP d’Italie, Pierre Gasly excellent cinquième au volant de la pourtant modeste Alpha Tauri-Honda, en 1’17″226, à 0.696

Suivent et complètent le Top 10, Sergio Perez et l’autre Racing Point-Mercedes, Charles Leclerc de nouveau premier des pilotes de Ferrari, Alexander Albon avec la seconde Red Bull-Honda, Daniil Kvyat et la deuxième Alpha Tauri-Honda et un surprenant Romain Grosjean, excellent dixième avec la pourtant bien modeste Haas-Ferrari !

Déception dans les camps Renault et McLaren, Ocon et Ricciardo ne pointant qu’aux 11éme et 17éme rangs, alors que Sainz Junior et Norris sont encore plus loin, 12 et 19 !

Quant à Sebastian Vettel, une séance de plus à oublier, l’ancien quadruple Champion du monde, il se retrouve, lui … 18éme ! Que dire…

Mugello étant l’un des circuits de tests et d’essais permanents de la Scuderia!!!! Pour l’Allemand, le calvaire se poursuit semaine aprés semaine!

Gianpietro CERVONIA

Photos : TEAMS et PIRELLI

LE RÉSULTAT DE LA 3éme SÉANCE LIBRE

1 – Valtteri Bottas (Mercedes) 1’16″530 – 17 tours

2 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) 1’16″547 – 10

3 – Lewis Hamilton (Mercedes) 1’16″613 – 14

4 – Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) 1’17″112 – 10

5 – Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) 1’17″226 – 14

6 – Sergio Perez (Racing Point-Mercedes) 1’17″341 – 14

7 – Charles Leclerc (Ferrari) 1’17″488 – 15

8 – Alexander Albon (Red Bull-Honda) 1’17″538 – 11

9 – Daniil Kvyat (Alpha Tauri-Honda) 1’17″627 – 17

10 – Romain Grosjean (Haas-Ferrari) 1’17″635 – 19

11 – Esteban Ocon (Renault) 1’17″746 – 13

12 – Carlos Sainz Jr (McLaren-Renault) 1’17″768 – 19

13 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) 1’17″812 – 15

14 – Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) 1’17″843 – 17

15 – Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) 1’18″039 – 17

16 – Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) 1’18″072 – 16

17 – Daniel Ricciardo (Renault) 1’18″142 – 12

18 – Sebastian Vettel (Ferrari) 1’18″186 – 15

19 – Lando Norris (McLaren-Renault) 1’18″826 – 19

20 – George Russell (Williams-Mercedes) – Pas de chrono – 1