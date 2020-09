4éme VICTOIRE EN DTM EN 2020 POUR LE SUISSE NICO MULLER QUI FILE VERS LE TITRE

Le pilote Audi Sport du Team Abt Sportsline, Nico Müller, n’avait visiblement pas de rival pour l’empêcher ce samedi 12 septembre de remporter sa quatrième victoire de la saison lors de la 1ére Course au Nürburgring.

Le pilote Suisse a dominé la course, partant de la pole position et s’imposant devant un autre pilote Audi, l’Allemand René Rast du Team Rosberg – double tenant du titre – et son compatriote Marco Wittmann du BMW Team RMG.

Ferdinand Habsburg du WRT a été reconnu coupable d’avoir bloqué Loïc Duval du Team Phoenix lors de la séance de qualification. L’Autrichien a reçu une pénalité de cinq places sur la grille et a été rétrogradé à la onzième place. Jonathan Aberdein, du BMW Team RMR, est parti de la voie des stands alors que ses mécaniciens ‘cassaient’ l’obligation de parc fermé après les qualifications.

Pas de surprise au départ, Müller profitant de sa pole position pour prendre la tête, devant Rast et avec Robin Frijns à la troisième place.

Sheldon van der Linde de l’équipe RBM a attaqué Jamie Green de l’équipe Rosberg pour la septième place au virage 1 au deuxième tour, mais Duval, profitant du sillage, a dépassé les deux, Timo Glock de l’équipe RMG profitant également de la manœuvre pour grimper à la huitième place. .

Aberdein a été le premier pilote à changer de pneus, dès que la fenêtre des stands a été ouverte à la fin du cinquième tour. Le Sud-Africain avait récupéré quatre places dès le départ de la course.

Duval et Glock sont entrés dans les stands en même temps, le Français franchissant la ligne blanche de l’entrée des stands quand il a vu l’Allemand entrer. Duval a également été libéré alors que Glock passait dans la voie des stands, le Français héritant d’une double enquête. Les commissaires ont donné à Duval une pénalité d’arrêt aux stands de cinq secondes pour l’infraction d’entrée aux stands.

Müller rentrant au stand s’est détaché de la tête à la fin du 12éme tour, Frijns attaquant Rast pour la tête de la course au virage 1, mais les deux se sont heurtés. Rast a rejoint le stand deux tours plus tard, laissant Frijns en tête de la course en solitaire. Le Champion en titre est revenu sur la piste derrière Mike Rockenfeller de Team Phoenix.

Frijns a alors changé de pneus à la fin du 15éme tour, revenant sur la piste derrière Rockenfeller et dans l’adhérence de Rast, dont les pneus étaient déjà à température. Le pilote du Team Rosberg a emmené Frijns à l’intérieur, le duo se heurtant, mais le champion en titre conservant la place.

Après que tout le peloton eut terminé ses arrêts aux stands obligatoires, Müller menait confortablement devant Rockenfeller, Rast et Frijns. Marco Wittmann, du Team RMG, étant le pilote BMW le mieux placé en cinquième position.

‘Roky’Rockenfeller a commencé à payer cher son arrêt au stand précoce, perdant rapidement du terrain non seulement au profit de Müller, mais aussi rapidement rattrapé par Rast et Frijns qui, au 20éme tour, étaient déjà à distance DRS du Champion 2013.

Rast a dépassé Rockenfeller pour la deuxième place au virage 1 au 22éme tour, Frijns l’imitant également quelques virages plus tard.

Rast et Frijns ont vite créés un écart sur Rockenfeller, qui a également perdu la quatrième place face à Wittmann au virage 1 au tour 23. Le pilote du Team Phoenix a tenté de revenir mais le pilote BMW a finalement conserve sa place.

Frijns a lancé une nouvelle attaque sur Rast à sept minutes de la fin, le Champion en titre allant en profondeur au virage Dunlop au 26éme tour et perdant presque contre le Néerlandais.

Mais Frijns est allé à l’extérieur au virage 1 au tour suivant, dépassant momentanément Rast mais sautant par-dessus le trottoir et quittant la piste. Il a pu se remettre en piste mais est tombé à la cinquième place.

Les derniers tours de course ont été pimentés par le combat entre Glock et Duval, le pilote BMW dépassant l’Audi au virage 1 au 30éme tour pour la septième place. Duval a tenté de récupérer la position mais n’a pas pu le faire. La pénalité de cinq secondes de Duval pour un arrêt aux stands a été convertie en une pénalité de dix secondes car le Français n’est pas rentré à son stand après avoir reçu le penalty.

Les positions sont restées stables jusqu’à la fin de la course, Müller décrochant sa quatrième victoire de l’année, devant Rast et Wittmann qui l’accompagnent sur le podium.

Rockenfeller a conservé sa position pour terminer quatrième, devant Frijns et Philipp Eng du Team RBM. Glock a fini septième, devant son compatriote BMW du Team RBM, Sheldon van der Linde, avec Duval neuvième après l’application de sa pénalité de temps.

Lucas Auer, de l’équipe RMR a complété le top dix. Mais, l’Autrichien a cependant écopé d’une pénalité de quatre secondes pour avoir quitté la piste gagnant un avantage, tombant du coup à la douzième place au profit d’Aberdein.

Après cette course de samedi, Müller conserve son avance au Championnat des pilotes avec 192 points, 43 devant Frijns et 52 sur Rast !

Mais rien n’est joué nous sommes juste à mi-saison. Quatre courses ont été disputées (Spa-Lausitzring1 et 2 et Assen) et quatre restent (Nürburgring 2 – Zolder 1 et 2 et Hockenheim) avec au milieu le premier meeting de ce week-end au Nürburgring

Peter SOWL

Photos : DTM – TEAMS

LE CLASSEMENT DE LA 1ére COURSE

1 – Nico Muller (Audi) Abt , les 31 tours, en 58’10″251

2 – René Rast (Audi) Rosberg, à 15″655

3 – Marco Wittmann (BMW) RMG, à 18″141

4 – Mike Rockenfeller (Audi) Phoenix, à 20″842

5 – Robin Frijns (Audi) Abt, à 22″978

6 – Philipp Eng (BMW) RBM, à 23″389

7 – Timo Glock (BMW) RMG, à 28″101

8 – Sheldon van der Linde (BMW) RBM, à 31″236

9 – Loic Duval (Audi) Phoenix, à 38″442

10 – Jonathan Aberdein (BMW) RMR, à 46″735

11 – Ferdinand Habsburg (Audi) WRT, à 47″537

12 – Lucas Auer (BMW) RMR , à 47″905

13 – Jamie Green (Audi) Rosberg , à 49″168

14 – Harrison Newey (Audi) WRT, à 50″200

15 – Fabio Scherer (Audi) WRT, à 51″984

16 – Robert Kubica (BMW) WRT, à 1’16″023

MEILLEUR TOUR: Nico Muller, en 1’49″975

LE CLASSEMENT PROVISOIRE DU CHAMPIONNAT DTM 2020

1.Muller : 192 points – 2.Frijns : 149– 3.Rast : 140 – 4.Duval : 73 – 5.Glock : 68 – 6.van der Linde : 64 – 7.Rockenfeller: 64 – 8.Wittmann : 59 – 9.Green : 47- 10.Auer : 36