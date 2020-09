MOTOGP 2020 A MISANO : LE FRANÇAIS FABIO QUARTARARO MEILLEUR TEMPS, TRIPLÉ YAMAHA

C’est un beau jour pour Yamaha mais une horrible journée pour Jorge Martin, qui ne roule pas ce week end, atteint de Covid.

Il occupait la deuxième place au classement général provisoire du Moto2, en bagarre avec Bastianini et Marini pour monter en MotoGP chez Ducati en 2021, donc naturellement il ne roule pas ce week end, on imagine que les deux autres vont chasser les gros points pour le larguer au max avant son retour !

On apprendra d’ailleurs plus tard que Bastianini a signé avec Ducati pour 2021, en principe chez Avintia mais le reste du casting se fera à Barcelone, on saura alors qui va chez qui…

Il y a des spectateurs dans les tribunes, sans aucun contact avec le paddock, voilà une grande nouvelle, pas un scoop on le savait mais la gestion de nos autorités européennes dans cette affaire a été si souvent débile que l’on finit par ne pas y croire à ce que l’humanité redevienne ce qu’elle était…

Pas une panacée universelle mais le droit d’aller et venir, c’est déjà une vraie révolution !

Le circuit de Misano a été resurfacé, on s’attend donc à des baisses des records sur ce circuit, en revanche les bosses sont toujours là, trop cher à effacer, il faudrait détruire le remblai du circuit !

Ce vendredi matin, en MotoGP, duel énorme entre Maverick Vinales et Fabio Quartararo, Vinales, c’est son habitude, tuant le match au dernier tour en collant une demie seconde à son futur coéquipier chez Yamaha factory et améliorant son temps de pole en 2019 !

L’Espagnol Vinales a dit il y a deux jours qu’il espérait un week end parfait, c’est bien parti !

Autre fait notoire, Johann Zarco est quatrième temps, deux dixièmes seulement derrière Quartararo et meilleur pilote Ducati, Miller n’est que sept, Dovizioso quatorze et Petrucci dix sept !

L’après midi, la piste est à quarante trois degrés, c’est le grand bleu dans le ciel et ça va l‘être aussi sur la piste, on trouve au combiné de la journée Fabio Quartararo- Maverik Vinales à 9 millièmes ! puis Morbidelli, l’autre pilore Yamaha Petronas. Soit, un triplé Yamaha!

Valentino Rossi est six, largement de quoi commencer à oublier l’humiliation sur le circuit Autrichien, circuit qui en fait n’en est pas un, en tous cas pour le MotoGP.

Autre grosse satisfaction, KTM se place magnifiquement, au combiné Pol Espargaro est quatre, Lecuona cinq (chez Tech3 on jubile bien entendu…), Binder huit, Oliveira neuf.

On verra ce qui se passera lors du reste du week end, KTM n’est pas au niveau de Yamaha mais ce genre de choses change tellement et tellement vite !

Quant à Johann Zarco, lui il finit loin au combiné, rassuré par sa vitesse le matin, il a passé l’après-midi en mode GP, il est prévu un temps superbe tout le week end, il pourra donc à priori revenir dans le top dix qui va direct rouler la pole, sans passer par les repêchages.

A l’autre bout de l’indice de satisfaction, on arrive au désastre de Honda Factory, le Team HRC, Bradl et Alex Marquez sont vingt et vingt et un !

En plus Nakagami a un peu raté sa journée – douzième temps – et Crutchlow est à l’arrêt, dix neuvième temps, mais sa récente opération du syndrome des loges n’est pas cicatrisée.

L’équipe Honda Repsol ayant tout misé depuis des lustres sur Marc Marquez, voilà ce qui arrive lorsque le ‘ Maître’ est blessé et cela dure depuis un bail…

Ducati sauve l’honneur avec un septième temps combiné de Petrucci, Suzuki n’est pas au top avec Rins treizième temps et Mir quinze et avec des chronos du matin pas vraiment sexy non plus.

Voilà, demain samedi risque bien de nous offrir une journée phénoménale avec une FP3 qui rebattra les cartes et une qualification qui peut être somptueuse!

Résultat Misano 2020 vendredi en MotoGP

En Moto2, Martin de roulant pas, Bastianini se déchaîne et décroche le meilleur temps combiné, c’est sûr que son avenir en rouge commence bien à voir le rouge, il a d’ailleurs annoncé officiellement qu’il avait signé avec Bologne… Marini est cinq, idem, opération gros points.

Résultat combiné Misano 2020 en Moto2 vendredi

En Moto3, c’est la KTM de Fernandez qui fait le meilleur temps, mais il est loin au général du mondial.

Le leader, Arenas, est quatrième temps autrement dit, il pète la forme.

Même si en Moto3 la pole ne signifie pas grand-chose, on sait qu’Arenas est très fort en baston et les écarts de ce premier jour ne sont pas très importants… guerre civile annoncée !

Résultat combiné Misano 2020 vendredi en Moto3

Jean Louis BERNARDELLI