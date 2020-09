LA SEULE ASTON MARTIN DE F1… DATE DE 1959!

Alors qu’on parle beaucoup ce matin de la venue en Formule 1 la saison prochaine de la marque Aston Martin, laquelle va remplacer Racing Point, qui avait elle-même déjà succédé à la défunte Force India, aprés la faillite de son créateur, l’homme d’affaires Indien, Vijay Mallya, le Team étant racheté par le milliardaire Canadien Lawrence Stroll- d’origine Libanaise– qui a fait fortune dans le textile, rappelons qu’Aston Martin a déjà roulé en Grand Prix!

Effectivement, Aston Martin a déjà été présente en Formule 1 et la monoplace a été vu en France, il n’y a pas si longtemps à l’occasion du 1er Grand Prix de France de F1 Historique, les 1er et 2 Juillet 2017, sur le circuit Nivernais de Magny Cours, où cette fabuleuse Aston Martin de GP F1, Type DBR4 de 1959, à moteur 3 Litres, 6 cylindres, exemplaire UNIQUE, a roulé!

UN PEU D’HISTOIRE…

L’Aston Martin DBR4 est une monoplace de Formule 1, alignée en Formule 1 par le David Brown et ayant couru quatre Grands Prix du Championnat du monde de Formule 1 en 1959 et l’année suivante, le Grand Prix des Pays-Bas 1960, avec au volant, le Britannique Roy Salvadori et l’Américain Carroll Shelby.

L’Aston Martin DBR4 effectue des débuts encourageants lors de l’International Trophy, le 2 mai 1959.

Sur le circuit de Silverstone, Roy Salvadori, qui s’était qualifié en première ligne aux côtés de la BRM de Stirling Moss, termine deuxième de la course derrière la Cooper-Climax de l’Australien Jack Brabham.

Mais les résultats sont nettement plus décevants en Championnat du monde…

Au Grand Prix des Pays-Bas 1959, Carroll Shelby et Roy Salvadori se qualifient respectivement dixième et treizième, cependant aucun des deux pilotes ne termine la course, suite à des ennuis de moteur.

L’Aston Martin est ensuite engagée au Grand Prix de Grande-Bretagne, toujours confiée à Roy Salvadori qui signe une belle performance en se qualifiant au deuxième rang, derrière Jack Brabham, se classant sixième du GP.

Caroll Shelby se qualifiant en sixième position, lui, mais il abandonne en course, suite à un problème technique.

Au GP du Portugal, sur le tracé du parc de Monsanto dans les hauteurs de Lisbonne, Salvadori se qualifie treizième et Shelby douzième et ils finissent huitième et sixième.

En Italie à Monza, Salvadori se qualifie dix-septième et abandonne en cours du GP, trahit par son moteur. Shelby, lui, se qualifie dix-neuvième et se classe dixième.

En 1960, seul Roy Salvadori est engagé au GP des Pays-Bas, mais il ne prendra pas le départ ce 6 juin 1960, à cause d’un désaccord financier avec les organisateurs.

L’aventure Aston Martin en GP, s’arrêtera la…

Gilles GAIGNAULT

Photo :AutoNewsInfo