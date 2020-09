BOTTAS CONFIRME SA POINTE DE VITESSE A MUGELLO VENDREDI APRES-MIDI

Comme lors de la session matinale ce vendredi 11 septembre 2020, la deuxième séance des essais libres du Grand Prix de Toscane sur le circuit du Mugello, situé au nord de Florence, c’est à nouveau Valteri Bottas qui signe le temps de référence !

Le pilote Finlandais de l’écurie Mercedes, qui a bouclé son tour le plus rapide en 1’16.989, précède son coéquipier, le leader du Championnat 2020, le Britannique Lewis Hamilton, son dauphin classé second en 1’17.196, à 0.207 et le Néerlandais Max Verstappen de l’équipe Red Bull-Honda , troisième lui en 1’17.235, à 0.246 et qui devance son partenaire le Thaïlandais Alex Albon, quatrième en 1’17.971, à 0.982

Suivent les deux Renault de l’Australien Daniel Ricciardo et du Français Estebzn Ocon, respectivement cinquième et sixième, avec 1’18.039 et 1’18.115, à 1.050 et 1.126

Top 10 pour la première Racing Pont-Mercedes du Mexicain Sergio Pérez, pour la plus vite de Alpha Tauri-Honda celle du jeune Français, vainqueur dimanche dernier du GP d’Italie à Monza, Pierre Gasly, suivi de… l’Alfa Roméo de Kimi Räikkonen et de la 1ére Ferrari, celle de Charles Leclerc, lesquels pointent dans l’ordre, à 1.209, 1.255, 1.396 et 1.411.

Ensuite, on trouve Lance Stroll, Sebastian Vettel à 1.509, les deux McLaren-Renault de Carlos Sainz Junior et Lando Norris – ce dernier victime d’une sortie de piste – seulement 13éme et 14éme, à 1.662 et 1.669.

Signalons aussi que le troisième Français Romain Grosjean, a rencontré un problème technique et est resté longtemps arrêté à son stand, ne bouclant le malheureux que cinq petits tours contre 28 à Bottas ou encore 38 à ‘ Iceman’ le plus assidu en piste ce vendredi après-midi !

Gianpietro CERVONIA

Photos : TEAMS – PIRELLI

LE CLASSEMENT DE LA SECONDE SÉANCE DES ESSAIS LIBRES VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2020

1 – Valtteri Bottas (Mercedes) 1’16″989 – 28 tours

2 – Lewis Hamilton (Mercedes) 1’17″196 – 29

3 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) 1’17″235 – 25

4 – Alexander Albon (Red Bull-Honda) 1’17″971 – 28

5 – Daniel Ricciardo (Renault) 1’18″039 – 32

6 – Esteban Ocon (Renault) 1’18″115 – 29

7 – Sergio Perez (Racing Point-Mercedes) 1’18″198 – 34

8 – Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) 1’18″244 – 30

9 – Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) 1’18″385 – 38

10 – Charles Leclerc (Ferrari) 1’18″400 – 27

11 – Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) 1’18″462 – 37

12 – Sebastian Vettel (Ferrari) 1’18″498 – 39

13 – Carlos Sainz Jr (McLaren-Renault) 1’18″651 – 32

14 – Lando Norris (McLaren-Renault) 1’18″658 – 9

15 – Daniil Kvyat (Alpha Tauri-Honda) 1’18″736 – 33

16 – George Russell (Williams-Mercedes) 1’18″843 – 33

17 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) 1’18″944 – 35

18 – Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) 1’18″983 – 31

19 – Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) 1’19″133 – 32

20 – Romain Grosjean (Haas-Ferrari) 1’19″257 – 5