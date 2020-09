SEBASTIAN VETTEL REJOINT ASTON MARTIN POUR 2021

Après l’annonce du départ du Mexicain Sergio Pérez de l’écurie Racing Point mercredi soir en début de nuit, il fallait s’attendre à découvrir rapidement l’identité du pilote qui allait lui succéder…

Il n’aura pas fallu attendre bien longtemps…

Effectivement à peine quelques heures et sans grande surprise ce jeudi matin on a officiellement appris qu’il s’agissait de Sebastian Vettel !!!

Depuis l’annonce de son départ, lui de la Scuderia Ferrari, où il sera resté six saisons, le nom de Vettel avait abondamment circulé en coulisses, laissant supposer que sa future destination serait …. Aston Martin, l’identité de l’actuelle équipe

Racing Point, ex Force India

Eh bien, ce jeudi 10 septembre cette rumeur est bien confirmée… l’ancien quadruple Champion du monde Allemand rejoindra bien le Team Aston Martin à partir de2021

L’équipe désormais propriété de l’homme d’affaires Canadien Lawrence Stroll, l’a confirmé par un communiqué de presse publié en début de matinée, Sebastian Vettel sera pilote du Team pour 2021 et au-delà

« Avant l’arrivée tant attendue d’Aston Martin sur la grille des Grands Prix de Formule 1 en 2021, nous sommes ravis de confirmer que le quadruple Champion du monde Sebastian Vettel s’est inscrit pour rejoindre l’équipe.»

La signature de Sebastian est une déclaration claire de l’ambition de l’équipe de s’établir comme l’un des noms les plus compétitifs de la F1.

En tant que quadruple Champion du monde, Sebastian apportera sa solide expérience et un nouvel état d’esprit à l’équipe. Il est l’un des pilotes les plus accomplis et les plus respectés du sport automobile mondial et sait ce qu’il faut pour gagner au plus haut niveau.

A ce jour Vettel outre ses quatre couronnes mondiales, a remporté 53 GP, le plaçant troisième sur la liste de tous les temps des vainqueurs de Grand Prix avec 67 autres podiums à son actif.

Sa vitesse en qualification est tout aussi impressionnante, totalisant 101 fois sur la première ligne de la grille tout au long de sa carrière, dont 57 en pole position !

Après avoir remporté quatre titres consécutifs avec Red Bull Racing entre 2010 et 2013 et plusieurs victoires en Grands Prix avec la Scuderia Ferrari dans les années qui ont suivi, l’expérience et les qualités de leadership de Sebastian font de lui le pilote idéal pour aider l’équipe Aston Martin, à réaliser ses ambitions.

Otmar Szafnauer, PDG et directeur de l’équipe, BWT Racing Point F1 Team, confie:

« Tout le monde à Silverstone est extrêmement enthousiasmé par cette nouvelle. Sebastian est un champion éprouvé et apportera une mentalité gagnante qui correspond à nos propres ambitions pour l’avenir en tant qu’Aston Martin F1 Team. Un samedi ou un dimanche après-midi, Sebastian est l’un des meilleurs au monde, et je ne peux pas penser à un meilleur pilote pour nous aider à entrer dans cette nouvelle ère. Il jouera un rôle important pour amener cette équipe au niveau supérieur. »

Pour sa part, Sebastian Vettel, explique:

« Je suis heureux de partager enfin cette nouvelle passionnante sur mon avenir. Je suis extrêmement fier de dire que je deviendrai pilote Aston Martin en 2021. C’est une nouvelle aventure pour moi avec un constructeur automobile vraiment légendaire. »

Et il précise :

« J’ai été impressionné par les résultats de l’équipe cette année et je pense que l’avenir s’annonce encore plus radieux. L’énergie et l’engagement de Lawrence Stroll envers la F1 sont inspirants et je crois que nous pouvons construire quelque chose de très spécial ensemble. »

Et Vettel conclut :

« J’ai toujours tellement d’amour pour la Formule 1 et ma seule motivation est de courir en tête de la grille. Faire cela avec Aston Martin sera un immense privilège. »

Qu’ajouter ?

On sent vraiment l’envie et le désir de briller à nouveau, lui qui cette saison vit un véritable calvaire au volant de sa Ferrari…

Le pire ayant été vécu samedi dernier où le malheureux Sebastian n’est même pas parvenu avec la ‘ Rosso’ à s’extraire de la Q1 aux qualifications du GP d’Italie à Monza!

Une véritable honte pour Maranello !!!! Un immense camouflet….

‘The colapse’ (l’effondrement) comme auraient dit nos confrères Britanniques

Pour Vettel, Aston Martin sera sa cinquième équipe aprés avoir successivement piloté pour BMW, Toro Rosso, Red Bull et Ferrari!

Il pilotera aux cotés de Lance Stroll, le fils du milliardaire dont le volant est insaisissable… naturellement !

Reste encore une question… Où va atterrir Sergio Pérez, lui qui est soutenu par l’un des hommes les plus fortunés au monde, son compatriote, d’origine Libanaise, Carlos Slim Hélu!

On évoque et murmure… Haas !

Gilles GAIGNAULT

Photos : TEAM