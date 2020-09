LE GRAND PRIX CAMION D’ALBI EST ANNULÉ…

Les gestionnaires du circuit d’Albi annoncent avec une immense déception, l’annulation du 5ème Grand Prix Camions d’Albi qui devait avoir lieu la semaine prochaine, les 18, 19 et 20 septembre.

« Malgré une recherche pour des solutions sportives ou techniques. Malgré des compléments d’informations transmis à la Préfecture. Malgré la contestation. Madame la Préfète nous a confirmé sa position de refus “tardif” aujourd’hui jeudi 10 septembre. Il nous est donc impossible de maintenir l’organisation de l’événement.»

Et de préciser :

« Nous tenons à annoncer notre décision dans les meilleurs délais afin de limiter les conséquences pour le public, les teams, les pilotes, les exposants et l’ensemble des personnes et entreprises ayant prévu de participer au Grand Prix Camions d’Albi. »

Avant d’indiquer encore :

« Nous ne cachons pas notre déception et les conséquences désastreuses de cette décision. Le Circuit d’Albi a toujours souhaité partager des valeurs fortes autour du sport et démontre chaque année sa capacité à générer de l’économie pour son territoire grâce à ses événements. Toute la communauté du transport et ses chauffeurs qui ont œuvré pendant toute la durée du confinement n’ont pas été pris en considération par la Préfecture du Tarn qui a préféré donner raison à une poignée de réfractaires. »

Et d’enchaîner :

« Il y a une semaine avait lieu le Grand Prix Camions sur le circuit de nos confrères de Nogaro, qui s’est très bien déroulé. Pourtant, et dans un contexte de crise intense où l’économie est violemment impactée, notre Préfecture a jugé bon d’annuler le Grand Prix Camions d’Albi, c’est incompréhensible.»

Et les organisateurs concluent :

« Notre peine la plus grande va à notre public et ses passionnés de camions, aux professionnels du transport, au championnat de France grandement pénalisé, mais également à tous les hôteliers et commerçants du territoire albigeois grandement touchés par cette annulation. Merci à vous tous pour votre suivi et soutien.»

Signalons encore que… curieusement les courses de Caterham, initialement prévues en courses support sont, elles, bien maintenues, samedi 19 et dimanche 20 septembre.

Comprenne qui pourra de cette absurdité !

Les places achetées en prévente pourront être remplacées par des places pour le prochain Grand Prix d’Albi GT FFSA qui aura lieu du 16 au 18 octobre ou bien pour le Grand Prix Camions 2021 ou remboursées (renseignements auprès du Circuit).

Gilles GAIGNAULT

Photos : FRANCE ROUTES