SERGIO PÉREZ ANNONCE QU’IL QUITTERA LE TEAM RACING POINT F1, A LA FIN DE LA SAISON 2020

Le Mexicain Sergio Perez a annoncé ce mercredi 9 septembre 2020 qu’il allait quitter son équipe, la formation Racing Point à la fin de l’actuelle saison 2020.

Du coup, en coulisses, on commence à nouveau à murmurer le nom de son possible remplaçant et certains d’évoquer l’arrivée éventuelle de Sebastian Vettel qui ne sera plus pilote Ferrari en 2021.

Arrivé chez Force India au début de la saison 2014, devenue depuis Racing Point en 2018, Sergio Perez ne roulera plus avec le Team basé à Silverstone en 2021.

Le Mexicain l’a e effet indiqué sur son compte Twitter ce mercredi soir, expliquant:

« Tout à un début et une fin et, après sept ans ensemble, mon partenariat avec mon équipe se terminera à la fin de la saison. Cela me fait un peu de peine car j’ai tout donné à cette équipe et notamment pendant des saisons très difficiles. Nous avons toujours réussi ensemble à surmonter tous les obstacles et je suis fier d’avoir sauvé le boulot de plusieurs de mes coéquipiers. Je garderai en mémoire les grands moments que nous avons passés ensemble, les amitiés et la satisfaction d’avoir toujours tout donné. »

Et Sergio Perez, ajoute encore concernant son avenir:

« Je n’ai pas de plan B. Mais naturellement mon souhait et mon objectif est bien de poursuivre m carriére en GP et de piloter en F1, mais il va falloir que je trouve un projet qui me motive assez pour que je me donne à 100 %. »

Suite à l’annonce de Sergio Pérez, le Team Racing Point a ensuite publié un communiqué plus tard dans la soirée en début de nuit ce mercredi, Otmar Szafnauer, le directeur de l’équipe ajoutant et indiquant .

« Checo fait partie de notre écurie depuis sept ans et il est devenu un des pilotes les plus complets de la grille. Constamment rapide le samedi et le dimanche, il a acquis la réputation d’un pilote tenace et ensemble nous avons connu des moments fantastiques. Si jamais il sentait possible de viser un podium, Sergio poussait, poussait. Ses cinq podiums représentent quelques-uns des plus beaux jours de l’histoire de l’écurie. »

Et ajoute :

« En dehors de la voiture, Checo est un vrai personnage et un bon ami, et ce fut un plaisir de travailler avec lui depuis si longtemps. Bien que nous disions au revoir à la fin de l’année, il reste encore neuf courses à disputer et de nombreuses occasions pour Checo de créer des souvenirs plus spéciaux avec cette équipe. »

Terminons en rappelant qu’en 2021, le Team Racing Point changera à nouveau d’appellation , l’écurie prenant le nom d’Aston Martin!

Gilles GAIGNAULT

Photos : TEAM