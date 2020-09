LES JEUNES ESPOIRS FRANÇAIS DERRIÈRE PIERRE GASLY ET ESTEBAN OCON, BRILLENT DANS TOUTES LES DISCIPLINES

Pour Pierre Gasly, comme pour l’ensemble du sport automobile Français, cette date du 6 septembre 2020 restera à jamais gravée comme une date aussi importante qu’heureuse.

En effet, grâce à son retentissant exploit, sa sublime victoire totalement méritée mais inattendue, à l’arrivée du Grand Prix de Monza, Pierre a mis fin dans l’arène de Monza, le circuit Lombard étant considéré comme le temple de la vitesse, à un très long intervalle, long de 24 ans, sans présence d’un pilote tricolore sur la plus haute marche d’un podium de Formule 1.

Ce formidable succès, si longtemps attendu depuis le triomphe du Grenoblois Olivier Panis, le 19 mai 1996 au Grand Prix de Monaco, concrétise l’efficacité de la formation et des valeurs enseignées par ‘La Filière’.

Devenu ‘Academy FFSA’ et créée autrefois en 1993 par le pétrolier ELF, qui a d’ailleurs fait cadeau de la totalité des installations et des bâtiments du Technoparc du Mans à la FFSA, comme nous le rappelait Dan Trema qui en fut à l’origine et dont le rôle de détection contribua efficacement à faire émerger de nouveaux talents (Sébastien Philippe-Renaud Malinconi, Sébastien Bourdais, Franck Montagny, Marcel Fassler, Oriol Servia, Romain Dumas, Benoit Tréluyer, Loïc Duval, Alexandre Premat, Simon Pagenaud, Jean-Éric Vergne et Charles Pic).

Et auparavant ELF sous la direction de François Guiter, a sorti et révélé :

Alain Prost, Jean Alesi, Eric Bernard, Eric Comas, Emmanuel Collard, Olivier Panis, Guillaume Gomez, Jean Christophe Bouillon, Franck Lagorce, Stéphane Sarrazin et Xavier Pompidou!

Pendant que la Marseillaise résonnait sur le circuit de Monza, toujours à Monza, Théo Pourchaire montait, lui , sur le podium du Championnat F3 FIA et Victor Martins remportait deux nouvelles victoires en Formule Renault Eurocup sur le Nürburgring.

Christophe Lollier, le Directeur Technique National, indique :

« Pierre fait partie de la famille de la FFSA Academy et nous en sommes très fiers. La FFSA l’a suivi depuis son plus jeune âge, d’abord au sein du Programme 10-15, puis en Equipe de France Karting. Il a effectué ses débuts en monoplace avec nous dans le cadre du Championnat de France F4 en 2011 avant d’être intégré à l’Equipe de France Circuit. En plus de son talent, sa volonté et sa persévérance sont un exemple pour les jeunes qui aspirent au succès en sport automobile. Malgré la disparition d’Anthoine Hubert, la relève est en marche avec notamment plusieurs pilotes tricolores qui réussissent en ce moment de très belles performances ».

En effet, Sacha Fenestraz, Théo Pourchaire et Victor Martins brillent également en différents points du globe avec comme point commun, un passage par la FFSA Academy.

Vice-Champion de France F4 en 2015, Sacha Fenestraz s’est exilé au Japon pour remporter l’an dernier le Championnat de F3. En 2020, il accumule les succès dans un double programme en Super Formula, la catégorie dans laquelle Pierre Gasly a attendu sa place en F1, et dans le championnat GT500.

Mais il ne faudrait pas pour autant oublier, outre Gasly, Fenestraz, Pourchaire et Martins, un certain Esteban Ocon, jamais aidé et soutenu lui par cette fameuse filière, mais qui grâce à son talent conjugué aux efforts incommensurables des siens, est parvenu lui aussi au plus haut niveau du sport automobile, la Formule 1.

Discipline, où Ocon a démontré toute l’étendue de son jeune talent, ce qui lui a permis d’intégrer d’abord la filière Mercedes en GP, qui l’a lancé en F1 chez Force India, et ce avant d’être enrôlé et recruté par l’équipe Renault, avec laquelle il brille lui aussi cette année, occupant une belle place au classement provisoire du Championnat du monde de Formule 1 2020 !

Esteban Ocon, comme tant d’autres pilotes de renom, tels Sébastien Ogier, Alex Albon, Tatiana Calderon, Gabriel Aubry, Mathieu Vaxiviére et notamment plus de 400 pilotes, dont Sacha Fenestrraz, qui lui affûte sa condition physique et son mental de vainqueur, au célèbre centre ‘321 Perform’ de Xaxier Feuillée situé au cœur des Pyrénées à Font-Romeu.

Gilles GAIGNAULT

Photos : TEAMS