JANKAVICIUS ET SEVEAU SE PARTAGENT LES VICTOIRES A DIJON PRENOIS

Quel meilleur terrain de jeu que le magnifique circuit de Dijon-Prenois et sa longue ligne droite pour la deuxième manche de la Mitjet International ?

Les quatre courses au programme du week-end organisées dans le cadre du Championnat Ultimate Cup Séries 2020, dont le coup d’envoi de la saison, pour cause de pandémie du COVID-19 n’était donné qu’en ce premier week-end de septembre, nous ont offert de superbes batailles et ce, à tous les étages.

Pour ce deuxième rendez-vous de Mitjet International, après la manche inaugurale de Nogaro, 13 Mitjet 2l se sont affrontées en piste tout au long du week-end bourguignon.

Course 1, samedi : Povilas Jankavicius s’impose pour seulement …16 millièmes !

L’écart sur la ligne d’arrivée reflète parfaitement le déroulé de course…

La lutte a été intense entre Povilas Jankavicius d’Arctic Energy et Sébastien Seveau de Génération Stunt, et ce du premier au dernier tour !

En pole position, Seveau cède le leadership dans le premier tour au pilote Lituanien mais le Français reste blotti dans son aileron et reprend la tête dès le tour suivant, avant l’intervention de la Safety Car.

A la relance, la bataille reprend de plus belle entre les deux hommes. Seve, mais grâce à l’aspiration dans la longue ligne droite d’arrivée, ce dernier franchit la ligne en tête mais pour seulement … 16 infimes millièmes d’avance !

Le podium étant complété par Fabien Perdu du FP Racing.

Quelle bataille également dans la catégorie Gentleman remportée de peu par Alexandre Guesdon devant son équipier chez MV2S Racing, Sébastien Pineau. Frédéric de Brabant du Mirage Racing, terminant quant à lui 3éme

Course 2, samedi : Povilas Jankavicius réitère face à Sébastien Seveau

Auteur d’une double pole position en qualifications, Sébastien Seveau s’élance à nouveau en première ligne aux côtés de Povilas Jankavicius.

Après un premier round d’observation dans le premier tour, Jankavicius passe à l’attaque dans le deuxième et s’empare de la tête qu’il ne quittera plus jusqu’à la présentation du drapeau à damier.

Derrière, la lutte fait rage pour la troisième place entre quatre pilotes, Julien de Miguel du MV2S Racing, Romain Iannetta du Team Spirit Event, Fabien Perdu du FP Racing et Guillaume Bruot de l’équipe Mirage Racing.

Les pilotes ne se font pas de cadeau mais de Miguel parvient à faire la différence dans les derniers tours pour accrocher la troisième marche du podium derrière les intouchables duettistes, Jankavicius et Seveau.

Au premier rang de la bataille pour les accompagner sur ce second podium, Sébastien Loiret de Pole Position 81, s’impose dans la catégorie Gentleman, devant les pilotes MV2S Racin, Jérémy Lourenço et Sébastien Pineau.

Course 3, samedi : Sébastien Seveau remporte sa première course de la saison

La lutte entre Sébastien Seveau et Povilas Jankavicius se poursuit et les deux leaders animent une fois encore cette troisième course.

En première ligne, les deux hommes ne perdent pas une seule seconde pour se livrer bataille. Le duel redouble d’intensité, mais une incompréhension entre les deux pilotes occasionne une erreur de Jankavicius qui soudainement chute dans le classement !

Seul en tête, Sébastien Seveau remporte sa toute première victoire du week-end devant Fabien Perdu du FP Racing, dont la régularité et le talent payent, ainsi que Romain Iannetta de Team Spirit Event.

Aux portes du classement général, Sébastien Loiret de Pole Position 81, s’impose chez les Gentlemen, devant Sébastien Pineau du MV2S Racing et Frédéric de Brabant du Mirage Racing.

Après la course, Povilas Jankavicius et Sébastien Seveau ont analysé la course ensemble, sans la moindre animosité !

Ainsi Sébastien Seveau, pilote Génération Stunt qui confiait :

« Je savais que Povilas était un excellent pilote … je sais maintenant qu’il est aussi un vrai gentleman »

Course 4, dimanche : Sébastien Seveau double la mise grâce à …16 millièmes d’avance !

Incroyable…

Cela résume bien ce week-end et cette quatrième course au suspense fou !

Parti depuis la pole position, Povilas Jankavicius a parfaitement résisté dans le premier tour avant de céder le leadership à Sébastien Seveau.

Deux tours plus tard, Jankavicius retrouve les commandes mais Seveau est toujours bien présent. A l’aspiration à la sortie du dernier virage, Sébastien Seveau se décale avant la ligne d’arrivée qu’il franchit avec… 16 millièmes d’avance sur Jankavicius !

C’est le même scénario qui avait permis à ce dernier de s’imposer en course 1… et avec incroyablement le même écart !!!

Sébastien Loiret poursuit sur sa lancée en remportant une troisième victoire en Gentleman consécutive, devançant Sébastien Pineau du MV2S Racing et Le Tone de l’équipe Mitjet.

Au terme de ce week-end sur le circuit de Dijon-Prenois, la lutte pour le Championnat est très serrée avec Povilas Jankavicius qui compte seulement deux longueurs d’avance sur Sébastien Seveau.

Stéphane Roux, directeur général de Mitjet International

« Les pilotes nous ont offert de magnifiques batailles très propres en piste sur ce circuit propice à l’aspiration. Deux pilotes se détachent, Povilas Jankavicius et Sébastien Seveau, mais Fabien Perdu a également été fantastique et les luttes pour les podiums ont été exceptionnelles. Il faut aussi souligner les passes d’armes dans la catégorie Gentleman ! Nous avons fait l’effort de proposer la retransmission en direct toute la saison et les téléspectateurs ont ainsi pu assister à des courses très disputées. Nous attendons un très beau plateau d’une vingtaine de Mitjet à Magny-Cours. »

Rendez-vous du 24 au 26 septembre à Magny-Cours, toujours dans le cadre de l’Ultimate Cup Series, pour le troisième round à ne manquer sous aucun prétexte !

Florian DEFET

Photos : Hugues LAROCHE

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL PROVISOIRE 2020

https://drive.google.com/file/d/1YuKkPBp9VOEdpRcMizgS71JSrsVy2yQ6/view