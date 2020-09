SUCCÈS BMW AVEC VAN DER LINDE A ASSEN SUR UNE PISTE CHANGEANTE ET DÉTREMPÉE

Sheldon van der Linde remporte sa première victoire en DTM lors de la course d’Assen

Le pilote BMW Sheldon van der Linde a profité des conditions difficiles et d’une course riche en incidents pour remporter sa première victoire en DTM lors de la deuxième course à Assen aux Pays-Bas. Le pilote du Team RBM a remporté la course devant les pilotes Audi, Robin Frijns et Nico Müller le leader du DTM 2020.

La pluie prévue est arrivée à Assen pour la deuxième course, avec de fortes averses tombant sur la piste. Les directeurs de course ont retardé le départ de dix minutes en raison de la quantité d’eau stagnante sur la piste, la durée de la course restant inchangée. Lucas Auer du BMW Team RMR qui s’était qualifié en dernier, a commencé la course depuis la voie des stands.

Après deux tours derrière la voiture de sécurité, le peloton s’est rendu sur la grille pour un départ arrêté. Le poleman René Rast avec l’Audi du Team Rosberg a loupé son envol, laissant Loïc Duval du Team Phoenix en tête, suivi de Robin Frijns devant Rast de Team Abt. Ferdinand Habsburg du WRT a également pris un bon départ, remontant à la quatrième place à partir de la septième place sur la grille.

Le pilote Polonais, Robert Kubica, a été le premier pilote à se présenter aux stands, passant à un nouveau train de pneus pluie à la fin du sixième tour. Frijns a réduit l’écart avec Duval, à moins d’une demi-seconde du Français au neuvième tour. Frijns réussissant à dépasser Duval pour la tête au 1er virage au onzième tour. Müller a ensuite dépassé Habsbourg pour la quatrième place

Alors que Rast avait rattrapé Duval, essayant de dépasser le pilote du Team Phoenix alors que son rythme diminuait et que Müller réduisait la distance derrière eux.

Rast a alors dépassé Duval pour la deuxième place au 1er virage au 14éme tour. Müller s’est engouffré à l’intérieur de Duval au virage 1 un tour plus tard, le Français passant large et perdant également une position face à Glock. Duval rentrant à son stand à la fin du 16éme tour, les mécaniciens du Team Phoenix montant à nouveau des pneus pluie. Duval s’est plaint à la radio que la piste séchait et qu’il voulait des slicks!!!

Müller et Glock ont ​​dépassé Rast au même endroit au 18éme tour, alors que l’équipier de Duval, Mike Rockenfeller, passait aux pneus slicks. Pendant ce temps, Glock essayait de dépasser Müller, car le pilote BMW roulait plus vite que le pilote Audi. Glock est finalement passé au virage 1 au 20éme tour, prenant la deuxième place, mais il était à onze secondes de Frijns.

Müller est rentré au stand à la fin du 21éme tour pour monter des pneus pluie, alors qu’il recommençait à pleuvoir sur les virages 10 et 11. Rockenfeller, qui avait monté des slicks, est revenu pour les pneus pluie, alors que Frijns et Rast restaient en piste.

Leurs arrêts tardifs s’est avéré fatal pour les deux, car Frijns est revenu sur la piste à la deuxième place derrière van der Linde et Rast a pris du retard sur Duval. Le pilote du WRT Fabio Scherer était sur pneus slicks dans des conditions glissantes et il a glissé et heurté les rails au 23éme tour, occasionnant l’entrée en piste de la voiture de sécurité!

La course a été stoppée au drapeau rouge après un tour derrière la voiture de sécurité, les voitures s’arrêtant sur la grille. Van der Linde a maintenu son avance à la reprise de la course, suivi de Frijns et Müller, tandis que Rast derrière Duval qui a repoussé ses attaques a dépassé Glock pour la cinquième place, suivi de Habsburg et Wittmann. Les pilotes BMW Philipp Eng et Lucas Auer complètant le Top dix.

Müller mène toujours le Championnat DTM 2020, avec 164 points, 26 devant Frijns et 44 devant Rast. Le Français Duval occupe la 4éme place totalisant, lui 71 points

La prochaine manche du DTM aura lieu le week-end prochain au Nürburgring.

LE CLASSEMENT DE LA SECONDE COURSE

1 – Sheldon van der Linde (BMW) RBM – 31 tours

2 – Robin Frijns (Audi) Abt, à 2″621

3 – Nico Muller (Audi) Abt, à 3″658

4 – Loic Duval (Audi) Phoenix, à 9″414

5 – René Rast (Audi) Rosberg, à 9″455

6 – Timo Glock (BMW) RMG, à 9″870

7 – Ferdinand Habsburg (Audi) WRT, à 11″048

8 – Marco Wittmann (BMW) RMG, à 11″666

9 – Philipp Eng (BMW) RBM, à 12″436

10 – Lucas Auer (BMW) RMR, à 13″033

11 – Mike Rockenfeller (Audi) Phoenix, à 14″015

12 – Jamie Green (Audi) Rosberg, à 14″396

13 – Jonathan Aberdein (BMW) RMR, à 17″018

14 – Robert Kubica (BMW) ART GP, à 17″863

15 – Harrison Newey (Audi) –WRT, à 1 tour

MEILLEUR TOUR: Sheldon van der Linde, en 1’35″854

ABANDON

21° tour : Fabio Scherer

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL PROVISOIRE DU DTM 2020

1.Muller : 164 points – 2.Frijns : 138 – 3.Rast : 120 – 4.Duval : 71 – 5.Glock : 62 – 6.van der Linde : 60 – 7.Rockenfeller : 52 – 8.Green : 47 – 9.Wittmann : 44 – 10.Auer : 36.