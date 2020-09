LE TEAM UNITED ALIGNERA 4 LIGIER JS P320 A ROAD TO LE MANS !

Impressionnante la présence du Team United Autosport dans l’épreuve de Road to Le Mans.

L’équipe anglo-américaine qui brille et survole actuellement le Championnat d’Europe d’endurance en ELMS enquillant les poles et les victoires depuis le début de la saison à la mi-juillet au Paul Ricard, United Autosports alignera en effet … quatre Ligier JS P320 dans la course ‘Road to Le Mans’ du 16 au 19 septembre, alors que l’écurie participera à l’événement pour la cinquième fois.

L’événement ‘Road to Le Mans’ fait partie de la saison de la ‘Michelin Le Mans Cup’, ce qui signifie que United Autosports, sera naturellement en piste avec ses deux engagés à plein temps, les paires John Schauerman- Wayne Boyd et Daniel Schneider -Andy Meyrick, lesquels se battront pour décrocher des points au Championnat alors que la série atteindra la mi-saison lors de la manche Sarthoise.

D’autre part, Jim McGuire participera également à l’événement ‘Road to Le Mans’, aux côtés de son coéquipier régulier de l’European Le Mans Series, Duncan Tappy. Jim rejoint l’équipe après avoir raté la dernière manche ELMS, où Duncan a terminé deuxième aux côtés d’Andrew Bentley, après une course très humide.

Enfin, également de la partie, Shaun Lynn qui reviendra également dans l’équipe, aux côtés de Joe Macari. Shaun a couru pour la dernière fois pour United à Abu Dhabi à la fin de l’année dernière et a déjà participé à la ‘Michelin Le Mans Cup’ avec United. Joe a déjà connu l’expérience du Mans, mais l’événement ‘Road to Le Mans’ marquera ses débuts avec United Autosports.

L’épreuve ‘Road to Le Mans’ se compose de deux séances d’essais libres, deux séances de qualification et de deux courses.

La première séance de qualification déterminera la grille de la première course et peut être effectuée par l’un ou l’autre des pilotes. La deuxième séance de qualification déterminera la grille de la deuxième course, mais doit être effectuée par le pilote classé bronze.

La première course aura lieu vendredi 18 septembre après-midi, tandis que la deuxième course aura lieu le lendemain samedi 20 au cours de la matinée, quelques heures avant le début des 24 Heures du Mans 2020.

Un peu d’histoire sur United Autosports à Road to Le Mans

En 2016, United Autosports s’est engagé dans la première édition de ‘Road to Le Mans’ avec Martin Brundle avec une Ligier JS P3. Martin a signé la première pole position de ‘Road to Le Mans’ et, avec son coéquipier Christian England, il a ensuite terminé deuxième de la course.

En 2017, United Autosports a remporté la première des deux courses ‘Road to Le Mans’ avec John Falb et Sean Rayhall. Le duo s’est ensuite classé deuxième dans la seconde course.2017, première année où l’événement ‘Road to Le Mans’ s’est déroulé avec deux courses.

En 2018, John Falb et Sean Rayhall ont de nouveau accédé au podium ‘Road to Le Mans’, terminant deuxième des deux courses.

Avec un tel palmarès dans cette compétition et au vu des exceptionnelles performances et résultats cette année en ELMS, nul ne doute qu’avec une armada de quatre équipages, le Team United devrait poursuivre sa belle moisson de victoires déjà obtenues et décrochées cette année !

Gilles GAIGNAULT

Photos : Thierry COULIBALY et Antoine CAMBLOR