L’ESTONIEN OTT TÄNAK VAINQUEUR A DOMICILE DU 1er RALLYE D’ESTONIE. OGIER TOUJOURS EN TÈTE DU MONDIAL

Les Champions du monde en titre, le tandem Ott Tänak et Martin Järveoja au volant de leur Hyundai, remportent à domicile, ce dimanche 6 septembre 2020, la première édition du Rallye d’Estonie, devançant leurs équipiers Craig Breen et Paul Nagle.

La troisième place du podium revient à l’équipage Français Français, Sébastien Ogier-Julien Ingrassia sur Toyota, lesquels conservent la tête du classement général provisoire du Championnat du monde des rallyes WRC 2020.

Succès ce week-end pour la reprise du Championnat du monde des rallyes WRC, arrêté comme tous les événements et pour cause de pandémie du COVID-19, au printemps et après la troisième manche, le rallye du Mexique, épreuve remportée par le Français Sébastien Ogier, chez lui, au volant de la Hyundai, le Champion du monde en titre, l’Estonien Ott Tänak, franchement impressionnant d’aisance remporte ce premier rallye d’Estonie et grappille de précieux points au Championnat qu’il avait plutôt mal débuté avec notamment une violente sortie e route au Monte Carlo.

Il l’emporte en précédant de 22. 2 Breen et de 26.9, Ogier. Top 5 final complété par Evans et Rovenperä, respectivement classés à 41.9 et 1’18.7

Ott qui indiquait :

« La Power stage était une spéciale difficile, c’était cassant. Je suis très content de gagner avec Hyundai pour la première fois, cela signifie beaucoup. Nous avons travaillé tellement dur avec l’équipe. Bravo les gars, il faut continuer. »

Et il ajoutait :

« C’est génial de gagner ici bien sûr. Si vous roulez à domicile, vous pouvez sentir tout le soutien des gens autour, c’est incroyable. Pour ce premier rallye d’Estonie, la victoire me revient, je suis évidemment heureux. »

Et l’équipe Hyundai s’offre un beau doublé grâce à l’Irlandais Craig Breen qui finit second et offre ainsi lui de gros points à l’équipe Coréenne, scorant des points importants dans l’optique du Championnat du monde des constructeurs.

Plutôt régulier le Français de l’écurie Toyota, Sébastien Ogier n’a toutefois jamais été en mesure de rivaliser avec les pilotes Hyundai et ildoit se contenter de la troisième place, synonyme malgré tout pour l’ancien multiple Champion du Monde WRC qui empoche lui aussi de nombreux points qui lui permettent de creuser encore un peu plus l’écart face à son adversaire le plus proche au classement provisoire, Elfyn Evans. Et ce d‘autant plus que le suivant, le Belge Thierry Neuville a lui abandonné…

Sebastien Ogier qui expliquait :

« C’est très cassant ici, c’est dur d’être totalement agressif. Le podium est un bon résultat, ce sont de bons points pour le championnat. »

Désormais Ogier compte maintenant 79 points contre 70 à Evans, 66 à Tanäk, 55 à Rovanperä et 42 à Neuville qui dégringole à la cinquième place !

Derrière au 4éme rang, on pointe le grand espoir Finlandais, Kalle Rovanperä qui décroche la Power Stage, triomphant devant Evans, Tänak, Ogier et Breen.

Chez les constructeurs, Toyota totalise 137 points contre 132 à Hyundai !

En WRC-2, Mads Ostberg, demeure invaincu cette saison et signe son troisième succès consécutif. Il l’emporte en précédant le Français Adrien Fourmaux, et le Russe Nikolay Gryazin

En WRC-3, Oliver Solberg remporte son premier rallye. Les Français Nicolas Ciamin et Yohan Rossel finissant sixième et neuvième.

Christian COLINET

Photos : TEAMS