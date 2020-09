LA RENAULT RS01 AB SPORT AUTO DEVANCE LA FERRARI F488 VISIOM…SOUS SAFETY CAR, PUIS DRAPEAU ROUGE A DIJON EN ULTIMATE CUP

Dans le Challenge GT Endurance, l’épreuve inaugurale du Championnat Ultimate Cup Séries s’est terminée d’abord sous régime de safety car, puis finalement alors qu’il restait encore dix bonnes minutes sous drapeau rouge !

Et alors que la Ferrari de l’écurie Visiom aux mains du très expérimenté Jean-Bernard Bouvet, menait la chasse derrière la Renault RS 01 confiée elle, pour le dernier relai, au non moins chevronné Eric Cayrolle, de l’équipe AB Sport Auto, et que ‘JB’ remontait au fil de tours depuis l’entame de son relai, l’apparition du drapeau rouge a mis fin aux espoirs de l’équipage de la F488 Evo, le pilote Palois s’imposant in extremis avec sa Renault R.S. 01

Dix-sept voitures sont alignées sur la grille de départ de ce Challenge GT Endurance regroupant les catégories UGTFREE, UGT, UGTX, UT et UGTC.

Pour cette catégorie UGTC, la course s’est arrêtée au bout de 3 heures, alors qu’elle s’est achevée au bout de 4 heures pour le reste de la catégorie.

En réalité, on l’a expliqué, ces 4 Heures Endurance GT n’ont duré que 3h50 puisque la course a été interrompue avant son terme.

En effet, suite à un problème mécanique, une voiture l’Opel Astra TCR de Laurent Mayet, a involontairement naturellement, inondé la piste d’huile sur plusieurs centaines de mètres. Malgré l’intervention immédiate sous régime de safety car d’un véhicule de maintenance, la piste restait vraiment délicate et avant cette neutralisation, c’est le leader de la course, Eric Cayrolle, sur la Renault R.S. 01 N°45 d’AB Sport Auto, qui se faisait soudainement piégé et glissait sur l’huile et il est parti au large sur l’herbe, en dehors de la piste, réussissant miraculeusement sans rien toucher, à rejoindre la piste !

Dès lors, la Safety Car est intervenue à plus de trente minutes de l’arrivée et la passe d’armes tant attendue avec la Ferrari 488 GT3 N°1 du Team Visiom de Jean Paul Pagny, n’a finalement pas eu lieu…

Dommage car Bouvet remontait et grignotait seconde par seconde et il était revenu à moins de cinq secondes du leader et il pouvait largement espérer et envisager de récupérer la tête et viser la victoire !

Quoiqu’il en soit l’équipage victorieux avec outre Cayrolle, Franck Thibaud et Lucien Crapiz, n’a pas démérité et mérite lui aussi son succès.

Partie depuis la pole position, cette Ferrari Visiom F488 Evo, a pourtant fait une très belle course grâce aux excellents relais de Thierry Perrier, Jean-Paul Pagny et Jean-Bernard Bouvet. C’est d’ailleurs ce dernier qui détient le meilleur tour en course en 1’16.991, mais la victoire, on l’a dit, est revenue à Franck Thybaud, Lucien Crapiz et Eric Cayrolle sur cette Renault d’AB Sport Auto, extrêmement performante sur le rapide tracé de Prenois.

Le podium du classement général étant complété par la Lamborghini Huracan GT3 N°666 qui l’emporte dans la catégorie UGT. Une belle performance pour cette équipe ABM et son équipage composé de Simon Escallier, Stéphane Louard et du jeune Milan Petelet.

Belle course aussi dans le camp des fréres Gomez, avec en quatrième position,l’une des trois Vortex, la N°136 du duo formé du duo avec Bonnel et Nobs

A chaque fois qu’il prend le volant, Julien Gerbi, team manager du Team Virage, est sur la plus haute marche du podium. Après la victoire à Valencia en 2019, Julien Gerbi a amené l’Aston Martin Vantage N°55 du Team Virage au sommet de la catégorie UGTX aux côtés de Javier Coban et Stéphane Alder.

La catégorie UGTC, dont la course s’est achevée au bout de 3 heures, a été remportée, elle, par la Porsche 911 GT3 Cup N°71 de l’équipe Martinet by Alméras, pilotée d’une main de maître par Pierre Martinet, Victor Weyrich –l’Espoir Porsche France 2019 – et Gérard Tremblay.

Champion Mitjet de l’Ultimate Cup Series en 2019, Victor Weyrich a été particulièrement rapide et a d’ailleurs signé la référence de cette catégorie. Les vainqueurs devancent le tandem Russe de la Ligier JS2 R N°45 alignée par MV2S Racing, pour la paire Victor Shaytar et Mikhaïl Makarovskii. Le podium est complété par une autre Ligier JS2 R, la N°74 aux couleurs du Cool Racing.

Cette dernière journée d’un dimanche suffocant dans la cuvette du tracé Bourguignon de Prenois, a été l’occasion de tirer les premières conclusions et le bilan de cette première épreuve, très satisfaisante avec un plateau remarquable puisque plus de 90 voitures étaient en piste et ce malgré un contexte sanitaire et économique particulier cette année particulière en raison de la pandémie du Coronavirus COVID 19.

Tous les regards sont maintenant déjà tournés vers la prochaine manche de la saison qui aura lieu sur le Circuit de Nevers Magny-Cours, du 24 au 27 septembre !

Gilles GAIGNAULT

Photos : Hugues LAROCHE – Daniel DELIEN – Maurice CAMUS