JAKE HUGUES DEVANT POURCHAIRE DANS LA SECONDE COURSE DE MONZA EN F3 FIA, SUITE A UNE PLUIE DE SANCTIONS!

Décidément, ce meeting de Monza pour les deux disciplines tremplin vers l’accession à la F1 et ses GP, aura connu une succession et une accumulation de pénalités, déclassements et disqualifications, comme encore jamais vu !

Aussi bien en F2 qu’en F3 FIA…

Après la pluie de pénalités en F3 FIA à l’issue de la 1ére course samedi, rebelote dimanche !

Cinq pilotes ont en effet de nouveau été pénalisés à la fin de la deuxième course…

Et, parmi les concurrents qui se sont retrouvés dans la ‘ligne de mire’ des commissaires sportifs, se trouvaient les trois premiers du classement général provisoire du Championnat F3 FIA 2020…Oscar Piastri, Logan Sargeant et Liam Lawson, ainsi que le Français Clément Novalak et le Hollandais Bent Viscaal.

Piastri, le jeune Australien, leader du Championnat qui vise d’empocher le titre dimanche prochain à l’issue du dernier meeting de la saison qui est programmé sur la piste du circuit Toscan du Mugello, a écopé d’une pénalité de 10 « , transformée en cinq positions sur la grille de départ de la 1ére course au Mugello, pour avoir poussé David Beckman hors de la piste le poussant à abandonner en raison des dommages subis par sa monoplace !

Sargeant, lui le sera de trois places car il a été reconnu coupable du contact avec son propre équipier Frederik Vesti, incident qui a conduit au retrait des deux pilotes.

Mais celui qui a reçu la sanction la plus dure reste Lawson, pénalisé de 10″ pour avoir poussé Lirim Zendeli hors de la piste au neuvième tour.

Le Néo-Zélandais chute de ce fait de la deuxième à la septième place, derrière son coéquipier Français Pierre-Louis Chovet, ce qui attribue à l’autre pilote tricolore, le ‘ rookie’ Théo Pourchaire, classé initialement troisième, la seconde place de la course et la troisième place provisoire du championnat !

Du coup, le Russe Alex Smolyar, conquiert le premier podium de la saison, tandis que Zendeli lui-même, Alex Peroni et Chovet gagnent également une place.

Pénalité de 10 secondes, une fois de plus convertie en cinq places sur la grille de la 1ére course du Mugello, pour Novalak, coupable lui d’avoir déclenché le contact multiple qui a conduit à son abandon, et à ceux de Piastri, de son coéquipier David Schumacher, impliquant également Mikhael Belov.

Enfin, Bent Viscaal a été disqualifié car un mécanicien de son Team, le MP Motorsport a raccroché le volant de la voiture, ce que le Néerlandais n’avait pas fait, sans demander l’autorisation d’un commissaire technique dans le parc fermé !

Finalement le classement définitif est le suivant

Vainqueur Jake Hugues. Pourchaire monte de trois à second, suivi de son partenaire Smolyar. Top 5 pour Lirim Zendeli et Alex Peroni.

Belle sixième place pour le débutant, le jeune Français Pierre-Louis Chovet qui précède Liam Lawson, Roman Stanek, Olli Caldwell et Richard Verschoor, dixième.

Au classement provisoire, Piastri totalise 160 points, devant Sargeant qui en compte 152, Pourchaire 136, Lawson 127 et .Beckmann, lui, 123,5.

Le titre se jouera donc en fin ce semaine au cœur de la sublime Toscane sur le tracé du Mugello prés de Scarperia, au nord de Florence.

Gianpietro CERVONIA

Photos : F3

LE RÉSULTAT DE LA SECONDE COURSE DE MONZA

1 – Jake Hughes – HWA Racelab, les 22 tours en 37’52″033

2 – Theo Pourchaire – ART GP, à 4″252

3 – Alexander Smolyar – ART GP, à 4″661

4 – Lirim Zendeli – Trident, à 5″400

5 – Alex Peroni – Campos, à 8″459

6 – Pierre-Louis Chovet – Hitech, à 8″660

7 – Liam Lawson – Hitech, à 11″841*

8 – Roman Stanek – Charouz, à 12″123

9 – Olli Caldwell – Trident, à 13″783

10 – Richard Verschoor – MP Motorsport, à 15″117

11 – Sebastian Fernandez – ART GP, à 16″347

12 – Sophia Floersch – Campos, à 23″261

13 – Mikhael Belov – Charouz, à 23″660

14 – Federico Malvestiti – Jenzer, à 24″101

15 – Dennis Hauger – Hitech, à 25″176

16 – Cameron Das – Carlin, à 32″409

17 – Igor Fraga – Charouz, à 1’08″518

18 – Calan Williams – Jenzer, à 1’22″626

19 – Enzo Fittipaldi – HWA Racelab, à 1’25″853

20 – Matteo Nannini – Jenzer, à 1 tour

21 – Jack Doohan – HWA Racelab, à 1 tour

22 – Alessio Deledda – Campos, à 1 tour

*10″ de pénalité

DISQUALIFIE

Bent Viscaal

ABANDONS

Frederik Vesti

Oscar Piastri

David Beckmann

Clement Novalak

Lukas Dunner

David Schumacher

Logan Sargeant

MEILLEUR TOUR: Clément Novalak, en 1’40″081

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL PROVISOIRE DE LA F3 FIA

1.Piastri : 160 points – 2.Sargeant : 152 – 3.Pourchaire : 136 – 4.Lawson : 127 – 5.Beckmann : 123,5 – 6.Vesti : 117,5 – 7.Hughes : 88,5 – 8.Zendeli : 86 – 9.Peroni : 64 – 10.Verschoor : 63 – 11.Smolyar : 52 – 12.Novalak : 45 – 13.Viscaal : 40 – 14.Fernandez : 26 – 15.Caldwell : 18.‍‍