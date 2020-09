HUITIÈME SUCCÈS EN 2020 EN NASCAR POUR KEVIN HARVICK QUI S’IMPOSE A DARLINGTON

Dommage … Chase Elliott et Martin Truex Jr, visaient le même objectif ce dimanche 6 septembre à Darlington, celui de s’imposer des la course d’ouverture des playoffs 2020 en NASCAR Cup Series, celle des Southern 500.

Malheureusement leur accrochage leur coûte la victoire, dont a finalement profité Kevin Harvick !

Même si au cours des derniers tours, Austin Dillon a tout tenté pour dépasser Kevin Harvick, mais le rusé, habile et talentueux pilote de l’équipe Stewart-Haas, bien que ne disposant pas de la meilleure voiture ce week-end, est parvenu à conserver le commandement de cette 1ére épreuve des playoffs, pour l’emporter et gagner pour la huitième fois de la saison, en profitant pour creuser encore un peu plus l’écart et accentue son avance au classement général provisoire.

Avec ce nouveau succès, Kevin Harvick est automatiquement qualifié pour le deuxième tour des playoffs et il rejoindra Richmond et Bristol, assurément beaucoup plus détendu.

Questionné après cette huitième victoire en 2020, il confiait :

« Je remercie tout le monde, les fans et bien sur mon équipe. Nous nous sommes battus toute la soirée et puis les leaders se sont accrochés. Remporter les Southern 500 est particulier, c’est l’une des courses les plus importantes de la saison, une des pistes les plus emblématiques. Donc je suis un homme heureux ce dimanche soir. »

Sous le passage du drapeau à damier, Kevin Harvick l’emporte donc en devançant dans l’ordre, Austin Dillon, Joey Logano, Erik Jones, William Byron, Alex Bowman, Kyle Busch, Kurt Busch, Aric Almirola et Clint Bowyer, qui complètent le Top 10.

Concernant les prétendants au titre, classés au -delà du Top 10, Brad Keselowski finit onzième, devant Cole Custer et Denny Hamlin.

Chase Elliott termine vingtième à un tour, devant Matt DiBenedetto et Martin Truex Jr. Quant à Ryan Blaney, le moins bien classé, il pointe au vingt-quatrième rang.

La semaine prochaine, troisième course nocturne d’affilée sur le Richmond Raceway.

Clint Bowyer, Cole Custer, Matt DiBendetto et Ryan Blaney sont les quatre pilotes en sérieuses difficultés après la première course des playoffs.

Peter GRISWOLD

Photos : NASCAR -TEAMS