F2. LE COUP DE GUEULE DE L’ÉCURIE DAMS APRÈS LA DISQUALIFICATION DE SON PILOTE DAN TICKTUM A MONZA

L’équipe Française DAMS qui dispute le Championnat de F2 2020, est probablement l’écurie la plus titrée dans les différentes Formules tremplin vers la catégorie reine, celle de la F1 et de ses Grands Prix et ce depuis sa création en 1989!

C’est la raison pour laquelle, le véritable ‘coup de gueule’ de son directeur général peut-être interprété comme un signe, parlant au nom de bien d’autres Teams, eux aussi assez mécontents de la situation qui a conduit ce dimanche à la disqualification du vainqueur, le jeune Britannique Dan Ticktum, le leader de la formation Sarthoise DAMS…

EXPLICATIONS

UNE FUITE DU RÉSERVOIR D’ESSENCE COÛTE LA VICTOIRE À DAMS ET TICKTUM EN COURSE SPRINT

Après avoir dominé la Course Sprint de F2 et remporté une magnifique victoire sur le circuit de Monza, la monoplace de Dan Ticktum a été disqualifiée après l’arrivée. Suite à une fuite au niveau du réservoir d’essence, les commissaires n’ont pas pu obtenir l’échantillonnage minimum comme demandé par le règlement.

François SICARD, le Directeur général de la formation Française explique :

« Depuis plusieurs meetings les organisateurs du championnat et leurs fournisseurs connaissent les problèmes rencontrés par les équipes avec les réservoirs d’essence. Celui de Dan a été révisé il y a trois manches et l’étanchéité n’a pas été solutionnée. Nous avions la bonne quantité d’essence au départ de la Course Sprint, nous en avons même mis un peu trop pour être certains de terminer l’épreuve et c’est un miracle que nous ayons pu passer le drapeau à damier.»

Et, il précise :

« Sur 12 courses, notre voiture No.1 a dû abandonner six fois suite à des problèmes moteur et maintenant, comme la plupart des autres équipes, nous avons ces problèmes avec les réservoirs d’essence, et les conséquences sont dramatiques. Nous avons pu terminer la course mais la fuite a été telle que nous n’avons pas passé le contrôle technique après l’arrivée. C’est un problème totalement indépendant du pilote, de l’équipe et des ingénieurs qui ont parfaitement calculé la quantité d’essence requise pour la course. Ceci prive Dan et DAMS d’une magnifique victoire après avoir dominé l’intégralité de l’épreuve, et je comprends pourquoi il est aussi déçu que nous. »

Avant d’indiquer encore et de lâcher:

« Ces problèmes de fiabilité ne peuvent pas continuer à ce niveau de la compétition, notamment avec les budgets requis pour pouvoir courir et être compétitifs. C’est tout simplement inacceptable. Depuis le début de la saison, toutes les équipes de F2 ont rencontré beaucoup trop de problèmes techniques sur lesquels elles n’ont aucun contrôle. Il faut urgemment que les voitures deviennent fiables. Ce championnat est très compétitif et peut-être vraiment magnifique mais les organisateurs et leurs fournisseurs doivent immédiatement trouver des vraies solutions durables. »

De son côté le malheureux vainqueur finalement exclu du classement et disqualifié, Dan Ticktum, confiait, lui :

« Les cinq premiers tours de la Course Sprint ont été assez tendus car il est plus facile de gagner en sortant de la zone de DRS. J’ai donc attaqué au maximum dès le départ mais j’ai ensuite eu peur d’avoir trop de dégradation des pneus en fin d’épreuve. J’ai néanmoins réussi à créer rapidement un écart et j’ai pu contrôler mes poursuivants. Je suis vraiment très déçu de cette disqualification car je sais que l’écurie n’a pas commis d’erreur et qu’ils n’ont aucun contrôle sur ce problème technique. Nous avons aujourd’hui effectué une course parfaite, j’ai passé la ligne d’arrivée en premier et je considère que nous avons gagné. »

Vu le coût hallucinant d’une saison de F2, il faut espérer qu’une solution sera vite trouvée, car il est intolérable que les responsables soient dans l’incapacité de régler ce problème !

Gilles GAIGNAULT

Photos : TEAM et F2