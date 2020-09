AU NÜRBURGRING, DOUBLÉ POUR LE FRANCAIS VICTOR MARTINS… NOUVEAU LEADER DU CHAMPIONNAT !

Ce fut un week-end sensationnel pour le jeune pilote Français Victor Martins au Nürburgring.

Effectivement, l’ancien Champion du monde de kart, n’a eu aucun rival, lors des deux qualifications qu’il a dominé, ni non plus ensuite dans les deux courses, et du coup fort des 50 points acquis, il se retrouve ‘cerise sur le gâteau’ … aux commandes du Championnat Eurocup Renault 2020 !

Victor Martins (ART Grand Prix) qui indiquait:

« Ce triplé est extrêmement important pour l’équipe, tout comme ma première double victoire de la saison. Je suis sûr qu’il y en aura plus. Nous avons travaillé dur cet été pour revenir en force et la voiture était juste incroyable. Comme hier, je n’avais plus qu’à me concentrer sur le départ puis à gérer ma course tour après tour. C’est le résultat parfait pour récompenser l’équipe. J’aborde toujours les courses une à la fois. Et on travaille, on analyse, nous nous améliorons. Je pense plus aux courses gagnantes qu’au titre et l’objectif sera atteint à la fin si nous continuons ainsi. »

Et Martins profite aussi évidemment du double faux pas de l’ancien leader, le Brésilien Caio Collet, qui paie cher ses deux départs malheureux dans les deux courses qui l’ont vu terminer ensuite seulement, quatrième et sixième.

Dans cette deuxième épreuve Allemande, comme lors de la première course, il n’y a eu pratiquement aucun dépassement et les positions se sont cristallisées des la sortie du premier virage après le départ.

Victor Martins a ensuite facilement mené devant son coéquipier Paul Aron, sur le premier podium de la saison lui, après une série de résultats pas trop positifs.

Troisième place pour Grégoire Saucy, qui complète ainsi le triplé sensationnel de l’équipe Française ART GP.

Collet parvenant à récupérer la quatrième position finale, mais bien amère pour lui… qui perd le leaderhip et voit son plus dangereux rival occuper désormais cette position.

Bonne cinquième place pour Lorenzo Colombo qui au fond réalise un excellent week-end pour lui et pour l’équipe Vénitienne. Colombo a devancé Franco Colapinto, qui a réalisé le maximum possible dans les deux courses du Nürburgring, pas trop positif pour l’équipe Néerlandaise qui voit toutefois son pilote Français, Hadrien David, se classer septième.

Autre déception avec l’Espagnol David Vidales, bien anonyme, lui qui avait survolé les épreuves d’Imola et qui ne pointe qu’en huitième position ! Il conserve toutefois sa troisième place au classement gnééral

Alex Quinn d’Arden et Amaury Cordeel du FA Racing, complétant le Top 10. A retenir encore la douzième place du Belge Ugo De Wilde, autre pilote Arden.

Peter SOWL

Photos : F3 et TEAMS

LE CLASSEMENT DE LA SECONDE COURSE EUROCUP DU NÜRBURGRING

1 – Victor Martins – ART GP, les 17 tours, en 32’48″603

2 – Paul Aron – ART GP, à 9″013

3 – Grégoire Saucy – ART GP, à 10″247

4 – Caio Collet – R-Ace, à 11″303

5 – Lorenzo Colombo – Bhaitech , à 11″980

6 – Franco Colapinto – MP Motorsport, à 14″177

7 – Hadrien David – MP Motorsport , à 20″543

8 – David Vidales – JD Motorsport , à 23″123

9 – Alex Quinn – Arden , à 23″483

10 – Amaury Cordeel – FA Racing , à 26″452

11 – Petr Ptacek – R-Ace, à 27″138

12 – Ugo De Wilde – Arden, à 27″169

13 – Teijem Van der Helm – FA Racing, à 35″982

14 – Laszlo Toth – Bhaitech, à 40″671

15 – Vicky Piria – Bhaitech, à 51″687

ABANDONS

3° giro – William Alatalo

2° giro – Reshad De Gerus

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL PROVISOIRE DE L’EUROCUP 2020

1.Martins : 93 points -2.Collet : 88 – 3.Vidales : 69 – 4.Colapinto : 68 – 5.Alatalo : 53 – 6.Quinn : 45 – 7.Colombo : 34 – 8.Saucy : 31– 9.Aron : 26 – 10.Belov : 23.