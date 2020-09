BELLE VICTOIRE POUR LA LIGIER DE L’ÉCURIE VIRAGE POUR L’OUVERTURE DE L’ULTIMATE CUP 2020 A DIJON

Les Challenge Proto et CN de l’Ultimate Cup Series assurent le spectacle ce dimanche à Dijon-Prenois

Pour cette troisième et dernière journée de la première manche de l’Ultimate Cup Series, les LMP3 et les CN, ont pris possession du circuit de Dijon-Prenois. Ce plateau phare a animé le début de journée avec cette première course de 4 heures au programme.

Challenge Proto – Challenge CN, course : Team Virage remporte une première victoire avec la Ligier JS P320

Pour ce premier round de la saison, les deux plateaux du Challenge Proto et du Challenge CN font course commune en Bourgogne. Cette course est la toute première de la nouvelle génération des nouvelles LMP3, ainsi que pour les Proto Evo CN en Ultimate Cup Series.

Grâce à la pole position décrochée la veille avec ses deux équipiers Julian Wagg et Alessandro Ghiretti, Miguel Cristovao s’élançait depuis la première place sur la grille de départ à bord de la Ligier JS P320, la N°88 du Team Virage, aux côtés de la Ligier N°69 du Cool Racing, avec Maurice Smith au volant pour le départ.

Les deux hommes se livrent une belle bataille des le lancement de cette manche d’une durée on l’a dit de quatre heures et c’est d’ailleurs le pilote du Cool Racing qui vire en tête à la fin du premier virage. Maurice Smith est en tête, suivi de très près par Miguel Cristovao. La pression exercée par le Portugais porte ses fruits puisque le leader part à la faute au cours du neuvième tour de course.

Les deux Ligier JS P320 caracolent en tête jusqu’à la première neutralisation durant laquelle le Team Virage et le Cool Racing s’arrêtent aux stands.

Ce sont finalement la Duqueine D08 N°73 du TS Corse et la CN, la Norma M20 FC N°72 de chez ANS Motorsport qui, en s’arrêtant plus tard, en profitent pour se hisser aux avant-postes.

Pietro Peccenini, sur la Duqueine LMP3, voir revenir Nicolas Schatz et la Norma CN dans ses rétros. Le pilote Italien ne résiste pas outre mesure et laisse l’ancien multiple Champion de la montagne avec ses sept titres et depuis brillamment reconverti aux circuits, le Maconnais Nicolas Schatz s’emparer des commandes de la course et ce, jusqu’à plus de la mi-course.

Au fil des arrêts aux stands et des aléas de la course, l’équipage de la Ligier N°88 finalement assez vite parvient à retrouver le haut du classement au cours de la troisième heure.

Et, le trio que forme Miguel Cristovao, Julian Wagg, Alessandro Ghiretti et Team Virage remporte cette première course du Challenge Proto 2020, la toute première victoire pour la nouvelle Ligier JS P320 en Ultimate Cup Series.

A noter également, le meilleur tour en course du jeune Alessandro Ghiretti venu de la monoplace, pour ses débuts au volant d’un sport-prototype, Gilles Gaignault nous rappelant son titre de Champion Asiatique en F4 en 2018, avec à la clé une quinzaine de succès décrochés et ses belles performances toujours en F4, l’an dernier dans le très difficile Championnat Allemand ADAC F4.

Stéphane Panepinto ainsi qu’Antoine et Lionel Robert, se sont bien défendus face au Cool Racing en terminant sur la deuxième marche du podium pour le compte du DB Autosport avec la Duqueine D08 N°21.

Matt Bell et Maurice Smith terminant donc troisièmes avec leur Ligier JS P320 N°69 du Cool Racing, sous les yeux avertis du nouveau manager, Nicolas Lapierre, un pilote au palmarès immense en endurance ces derniéres saisons aprés s’étre auparavant illustré en monoplace.

Du côté de la catégorie CN AT, Nicolas Schatz et Alexandre Yvon ont véritablement dominé la concurrence en menant 158 des 168 tours en tête de la course.

Le duo de la Norma M20 FC N°72 termine quatrième du classement général avec un tour d’avance sur l’équipage de la Norma M20 FC N°57 d’EGA Racing.

Malheureusement, il faut aussi retenir que les tous nouveaux Proto Evo CN ont rencontré quelques problèmes de jeunesse qui ne leur ont pas permis de venir à bout des quatre heures de course.

Florian DEFET

Photos : Hugues LAROCHE – Davy et Daniel DELIEN – Maurice CAMUS