WSBK 2020 TERUEL/ARAGON : CLUZEL BLESSÉ, FRACTURE TIBIA/PÉRONÉ !

On est donc en cylindrée Supersport 600, la seule où deux Français ont une chance de terminer sur le podium final du classement général.

Jules Cluzel et Lucas Mahias tiennent tête au monde entier à l’exception d’une moto dont la préparation est pour le moins suspecte…

Jules Cluzel (GMT 94 Yamaha) a réussi à passer en tête et l’on imagine qu’il va enfin battre ce team Bardahl qu’un un ancien pilote, champion du monde avec eux, traite de tricheurs.

Jules se fait alors accrocher par l’arrière par De Rosa, il tombe de façon brutale, relevé avec une fracture du tibia/péroné ! (Photo d’ouverture)

Bien entendu, Locatelli et sa moto Bardahl gagnent donc la neuvième des neuf courses de ce début de saison, l’ultra domination ultra suspicieuse continue !

Au général, Cluzel est toujours deux devant Mahias, situation qui va hélas évoluer dans le mauvais sens pour Jules, qui ne pourra pas de toute évidence rouler à Barcelone dans 15 jours, voire Magny Cours dans un mois.

Dernière minute: Christophe Guyot vient de m’appeler, Jules Cluzel sera opéré chez lui à Clermont par le Dr Metais, son pilote est déçu mais dit déjà qu’il a envie de revenir dès Magny Cours… Bravo mec… Et merci à Christophe.

Le Top 6 de la course SSP 600 Teruel 2

Andrea Locatelli (BARDAHL WorldSSP Team) Lucas Mahias (Kawasaki Puccetti Racing) +6.286s Isaac Viñales (Kallio Racing) +7.876s Philipp Oettl (Kawasaki Puccetti Racing) +7.908s Hannes Soomer (Kallio Racing) +9.420s Peter Sebestyen (OXXO Yamaha Team Toth) +9.607

Le classement général du SSP 600 après Teruel 2

https://resources.worldsbk.com/files/results/2020/ESP4/SSP/002/STD/ChampionshipStandings.pdf?version=67e649219847fb6e7ff3ae98ae3ca54c&_ga=2.39647651.1252996221.1599311142-1049360421.1591722676

En WSBK Rea commence à tuer le championnat, c’est habituel et là aussi sur une moto un poil spéciale (de série mais préparée en usine !) il gagne devant Rinaldi et Redding (tous deux sur Ducati) Baz est huit, ce qui est bien avec une moto privée non officielle.

Au général, Rea a 36 points d’avance sur Redding et 63 sur Razgatioglu, on ne va pas dire que c’est plié, en compète moto seuls les chiffres comptent mais quand même il y a une odeur de championnat déjà cramé…

Le Top 6 de la course WSBK

Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team) Michael Ruben Rinaldi (Team GOELEVEN) +1.244s Scott Redding (ARUBA.IT Racing – Ducati) +5.326s Leon Haslam (Team HRC) +9.357s Alex Lowes (Kawasaki Racing Team ) +10.761s Michael van der Mark (PATA YAMAHA ) +15.679s

Le général WSBK 2020 après Teruel 2

https://resources.worldsbk.com/files/results/2020/ESP4/SBK/003/STD/ChampionshipStandings.pdf?version=67e649219847fb6e7ff3ae98ae3ca54c&_ga=2.239532035.1252996221.1599311142-1049360421.1591722676

En SSP 300 l’habituelle baston à quinze devant a eu lieu et c’était magnifique, Hugo de Cancellis s’est longtemps bagarré pour le podium, mais…

D’une part il n’y avait que deux places à prendre, Buis et sa Kawasaki ayant collé un boulevard (cinq secondes) au peloton dès le deuxième tour (il est vrai que quand on n’est plus gêné par une baston à 12 serrés comme des sardines en boîte, on prend facilement une seconde au tour à tout le monde…) sur la fin la meute Kawasaki a attaqué et Hugo qui a été longtemps dans le groupe de tête (à part Buis) d’écroule dans le dernier tour pour terminer quinzième.

Une frustration de plus dans ce week end morose pour les Français. Et un double constat, les Hollandais Buis et Deroue vont devenir de vraies stars, par ailleurs, on note cinq Kawasaki dans les six premiers…

Le Top 6 du SSP 300 Teruel 2

Jeffrey Buis (MTM Kawasaki MOTOPORT) Scott Deroue (MTM Kawasaki MOTOPORT) +5.114s Bahattin Sofuoglu (Yamaha WorldSSP300) +5.203s Thomas Brianti (Kawasaki WorldSSP300) +5.282s Koen Meuffels (MTM Kawasaki MOTOPORT) +5.351s Mika Pérez (Kawasaki WorldSSP300) +5.569s

Au général, les Français De Cancellis et Di Sora sont quatorze et quinze… Dommage Hugo de Cancellis s’est vraiment bien battu.

Général SSP 300 après Teruel 2

https://resources.worldsbk.com/files/results/2020/ESP4/SSP300/003/STD/ChampionshipStandings.pdf?version=67e649219847fb6e7ff3ae98ae3ca54c&_ga=2.242667906.1252996221.1599311142-1049360421.1591722676

Prochaine manche à Barcelone le 20 septembre.

Jean Louis BERNARDELLI