VICTOIRE DE PIERRE GASLY A MONZA, LE MONDE DE LA F1 RÉAGIT DANS FORMULA ONE SUR CANAL+   

Ce dimanche, le pilote français Pierre GASLY a décroché au volant de son Alpha Taury, sur le circuit mythique de Monza en Italie, une victoire historique pour le sport automobile Français…

La dernière victoire d’un pilote tricolore en Formule 1 remontait… à 24 ans avec Olivier Panis, victorieux au Grand Prix de Monaco, le dimanche 19 mai 1996 au volant d’une Ligier Mugen-Honda.

Tout de suite après la course diffusée sur CANAL+, le monde de la F1 et ses parents ont réagit dans l’émission Formula One, présentée par Margot Laffite, accompagnée en plateau par le consultant CANAL+ Paul Belmondo et le commentateur maison Julien Fébreau.

Lequel nous a provoqué une sacrée charge émotionnelle, lors du dernier tour, et ce alors que la McLaren-RRenault de l’Espagnol Carlos Sainz junior semblait devoir… l’avaler avec l’aspiration? avant la redoutable et parfois redoutée Parabolica, hurlant dans son micro : ACCÉLÈRES. ACCÉLÈRES !

Extraits de ces réactions fortes au micro de CANAL +

Pascale et Jean-Jacques Gasly, parents de Pierre :

Question : « L’émotion doit être si vive pour vous ? »

« On est très fier de notre fils, on a beaucoup tremblé et on tremble encore. On regarde encore les images de lui sur le podium et on est très très ému. On pense à tous ces français qui ont pu un jour monter sur cette plus haute marche et on est content que notre fils en fasse partie maintenant. On espérait que Pierre réussisse à résister jusqu’au dernier tour, c’était tellement important pour lui. On regrette juste de ne pas pouvoir partager ça avec lui. On était en apnée sur les 3 dernier tours. »

Question : « Les 18 derniers mois ont été compliqués pour Pierre. Il a fallu se reconstruire pour en arriver là aujourd’hui ? »

« Oui mais Pierre est très fort et très déterminé. On a entière confiance en lui, on sait combien il est capable de surmonter des moments difficiles parce qu’il l’a déjà fait par le passé. Il est vraiment très fort. »

Alain Prost – Directeur non exécutif de l’équipe Renault F1

« J’ai été très heureux d’aller voir le podium. En bas du podium avec Pierre, quand on connait son parcours, la Marseillaise elle était très, très émouvante. Je suis très heureux pour lui. C’est vraiment quelqu’un qui mérite. Il a eu un parcours très compliqué depuis l’année dernière et il s’est reconstruit complètement. Pour lui avoir parlé un petit peu hier, à chaque fois je trouve qu’il progresse même dans sa manière d’être. Il est très en confiance dans cette équipe. Un autre Français qui gagne… il est solide comme l’année dernière au Brésil quand il fait deuxième. Il est vraiment sur une bonne tendance et je suis très heureux pour lui. »

Olivier Panis – Vainqueur du GP de Monaco en 1996

Question : Avec les 18 mois qu’a vécu Pierre c’est remarquable comme prestation ?

« C’était fabuleux, honnêtement il ne la doit à personne cette victoire, c’est avec son équipe qu’ils l’ont construite, qu’ils l’ont gagnée. Je crois que c’est quelque chose de magique qu’il est en train de vivre. Il faut qu’il en profite vraiment pleinement. Dans la course auto on a plus de mauvais moments que de bons moments donc qu’il s’éclate. »

Lewis Hamilton – Pilote de F1 chez Mercedes, leader du Championnat et sextuple Champion du monde

« Énormes félicitations à Pierre ! Je l’apprécie beaucoup et je crois qu’il a été rétrogradé de manière peu correcte, il est repassé dans l’écurie B et aujourd’hui il a battu l’écurie A, donc il le mérite vraiment. Il mérite une bonne place dans les top teams. »

Jean Alesi, vainqueur du GP du Canada en 1995, très ému

« Je n’arrive pas à retenir mon émotion. Quel Grand Prix ! Il nous a fait plaisir, c’était magnifique de voir ces derniers tours. Je regardais secteur par secteur, je me disais : ‘ne te fais pas prendre par le DRS’ et bon, il gagne, c’est magnifique. Il conduit une Alpha Tauri, il ne gagne pas avec une voiture compétitive, c’est exceptionnel, c’est un vrai exploit. En plus, Monza, c’est le circuit le plus difficile, on est toujours à très haute vitesse. L’erreur ne pardonne pas, on peut rapidement endommager les pneus, on peut faire des erreurs d’appréciation au freinage, en bout de ligne droite. »

Et Jeannot de conclure :

« C’est un garçon qui est très fort, il savait qu’un jour il allait gagner mais pas avec une Alpha Tauri ! Ça va être une libération. C’est magistral de voir cette maîtrise. Il se souviendra de ce moment toute sa vie. Quand on arrive en F1, on sait qu’on peut gagner, c’est juste une question de temps. »

Gilles GAIGNAULT

Photos : F1 – TEAM -PIRELLI