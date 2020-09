VICTOIRE DE L’ACURA PENSKE DES POLEMEN CASTRONEVES-TAYLOR, A ATLANTA

Victoire de l’Acura du Team de Roger Penske qui s’impose et remporte cette épreuve du Grand Prix TireRack.com, qui se déroulait sur le circuit du Michelin Raceway de Road Atlanta à Braselton.

L’Acura ARX-05 DPi N°7 des polemen, la paire que forme le Brésilien Helio Castroneves et l’Américain Ricky Taylor triomphe et l’équipage décroche son deuxième succès consécutif

Cette Acura devance sous le damier – après un restart en toute fin de course regroupant les concurrents – la plus rapide des deux Mazda RT24-P, la N°55 du trio Harry Tincknell, Jonathan Bomarito et Ryan Hunter-Reay classée à 0.983 et la 1ére Cadillac DPI, la N°31, du Team Whelen Action Express Racing de Felipe Nasr, Pipo Derani et Felipe Albuquerque, troisièmes eux, à 2.067

Suivent deux autres Cadillac DPI, celle du Team JDC Miller- Mustang Sampling Racing, la N°5 avec les Français Sébastien Bordais et Éric Vautier qui en partageaient le volant avec le Portugais Joao Barbosa qui finissent à 3.442 et la N°10 du Konica Minolta, avec le duo Renger van der Zande et Ryan Briscoe qui complètent le Top 5, à 3.993

Signalons l’abandon de la seconde Mazda cele de l’éuipage avec le Français Olivier Pla et ses partenaires Jarvis et Nunez.

En catégorie LMP2, victoire de l’ORECA 07 N°52 du PR1 Mathiasen Motorsports de Simon Trummer, Patrick Kelly et Scott Huffaker.

En GTLM, le succès du jour revient à l’une des BMW M8 GTE, la N°25 du duo Bruno Spengler-Connor De Phillippi qui l’emporte, et remporte sa seconde victoire de la saison après les 24 Heures de Daytona.

Ils devancent la 1ére des Corvette C8.R, laN° 4 de la paire Tommy Milner -Oliver Gavin classée à 4.383, la seconde BMW M8, la N°24 de Jesse Krohn et John Edwards, complétant le podium qui finit à 0.914 de la Corvette.

Top 5 pour la première des Porsche 911 RSR celle de Nick Tandy et Fred Makowicki et pour la deuxième Corvette C8.R, la N°3 d’Antonio Garcia et Jordan Taylor.

A noter que l’équipage Champion en titre, Earl Bamber et Laurens Vanthoor, ne termine qu‘au sixième rang, victime d’ennuis de freins

En GTD, victoire de Mario Farnbacher, Matt McMurry et Shinya Michimi avec leur Acura NSX GT3 Evo, la N°86 qui prcédent la Lamborghini Huracan GT3 Evo N°48 du Paul Miller Racing avec Bryan Sellers, Madison Snow, et Corey Lewis.

La Porsche 911 GT3 R N°16 du Wright Motorsports de Patrick Long, Ryan Hardwick et Jan Heylen complètant le podium de la catégorie.

Cinquième place seulement pour la Lexus RC F GT3 du Team AI Vasser Sullivan du trio Montecalvo –Bell-Telitz. Voiture qui avait remporté les trois courses précédentes !

Peter GRISWOLD

Photos : IMSA- TEAMS