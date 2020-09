NOUVELLE VICTOIRE POUR YOANN BONATO AU RALLYE MONT BLANC-MORZINE 2020

La belle opération de Yoann Bonato !

Au terme d’un week-end parfaitement maîtrisé, Yoann Bonato remporte pour la quatrième fois le Rallye Mont-Blanc Morzine. Grâce à son deuxième succès cette saison après sa victoire acquise au printemps dernier à la mi-mars a rallye du Touquet, le pilotes des Deux-Alpes s’envole au classement provisoire Championnat.

Très régulier sur cette course, Quentin Gilbert s’offre une belle deuxième place en devançant l’Alpine A110 RGT16 d’Emmanuel Guigou qui a réalisé, lui, la performance du rallye.

LE BILAN DU MONT BLANC-MORZINE 2020

La deuxième journée de course ce samedi 5 septembre 2020, n’a pas bouleversé le top trois. Yoann Bonato s’est contenté de gérer son avance acquise la veille samedi.

Il devance au final Quentin Gilbert qui s’est distingué aujourd’hui par des performances de premier ordre. Auteur de deux nouveaux meilleurs temps au cours de la journée, Emmanuel Guigou a fait preuve de panache et s’offre un podium mérité (agrémenté de la victoire en Deux Roues Motrices) au volant d’une voiture qu’il a en partie développée.

Parti sixième ce matin suite à sa crevaison de la veille, Quentin Giordano est brillamment parvenu à remonter au quatrième rang, synonyme de gros points au Championnat.

Alors qu’il découvrait la Volkswagen Polo R5, Ludovic Gal s’offre une belle cinquième place en précédant Laurent Pellier. Ces deux hommes s’imposent respectivement en Trophée Michelin R5 et en Trophée Michelin Promotion.

Le top dix final étant complété par William Wagner, Pierre Roché, Sébastien Carron et Jérôme Grosset-Janin. Auteur de temps remarquables aujourd’hui, Jean-Baptiste Franceschi conclut l’épreuve au onzième rang après sa crevaison subie hier.

Du côté des Coupes de marque, on ne peut que saluer les prestations de Mathieu Franceschi en 208 Rally Cup et Romain Di Fante en Clio Trophy France qui ont largement dominé leurs formules respectives tout au long du rallye.

Une fois n’est pas coutume, c’est le Team PH Sport GT2i qui s’impose dans le cadre du Championnat Team grâce à Jérémy Crétien et Mathieu Franceschi. L’équipe chère à Bernard Piallat précède finalement le Team Bonneton HDG Yacco représenté par Anthony Cosson et Sébastien Dommerdich et le Team CHL Sport Auto de Yoann Bonato et Michel Bonfils.

Le prochain rendez-vous du Championnat de France des Rallyes 2020, est fixé dans trois semaines à l’occasion du 23ème Rallye Cœur de France – Région Centre – Val-de-Loire.

PAROLES DE PILOTES

Yoann Bonato (Citroën C3 R5, Team CHL Sport Auto), vainqueur :

« Je me suis régalé tout le week-end avec Benjamin. C’était un super rallye, nous avons été obligé d’attaquer avec cette concurrence. Bravo à tous mes adversaires, c’est un week-end vraiment top. »

Quentin Gilbert (Citroën C3 R5), deuxième :

« Yoann a été le plus fort ce week-end il n’y a rien à dire. Le rythme n’était pas bon hier mais c’était mieux aujourd’hui. Je suis quand même content de ma course, c’est une belle performance. La voiture était parfaite, mes pneumatiques aussi. J’ai 90 % de chance de ne pas être au Coeur de France mais même si ça va être compliqué d’y aller on va essayer. »

Emmanuel Guigou (Alpine A110 RGT16), troisième :

« C’est une belle première sortie pour l’Alpine. Nous avons reçu la voiture tard mais l’équipe à fait du beau travail. Nous avons fait une bonne séance d’essai avant le rallye. Nous sommes très contents. Ce temps scratch dans la première spéciale va rester dans l’histoire d’Alpine. »

13 épreuves spéciales

Meilleurs temps : Bonato : 5 -Guigou : 3 – Franceschi : 1 – Gilbert : 1 – Pellier : 1 – Giordano ; 1.

Leaders : ES1 : Guigou, ES2 à ES13 : Bonato.

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL DU RALLYE MONT BLANC-MORZINE 2020

1.Bonato/Boulloud (Citroën C3 R5, Team CHL Sport Auto) en 1h42’16s0

2.Gilbert/Guieu (Citroën C3 R5) à 10s3

3.Guigou/Coria (Alpine A110 RGT16) à 43s

4.Giordano/Parent (Volkswagen Polo R5, Team Sarrazin Motorsport) à 1’30s2

5.Gal/Combe (Volkswagen Polo R5, Team Sarrazin Motorsport) à 1’40s6

6.Pellier/Barthelon (Alpine A110 RGT16) à 1’44s3

7.Wagner/Millet (Citroën C3 R5, Team PH Sport GT2i) à 1’48s9

8.Roché/Roché (Citroën C3 R5, Team FJ) à 2’28s4

9.Carron/Revaz (Volkswagen Polo R5) à 2’32s9

10.Grosset-Janin/Grosset-Janin (Volkswagen Polo R5, Team Sébastien Loeb Racing) à 2’41s0…