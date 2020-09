EXPLOIT DU FRANCAIS PIERRE GASLY INATTENDU VAINQUEUR DU GRAND PRIX D’ITALIE DE F1

LE FRANÇAIS PIERRE GASLY

INCROYABLE et INATTENDU vainqueur du Grand Prix d’Italie à Monza

C’est en effet lui le jeune Normand qui triomphe et remporte au terme des 53 tours ce GP d »Italie. Une date historique pour le jeune pilote Français Pierre Gasly qui décroche au volant de son Alpha Tauri-Honda, la victoire son tout 1er succès en Formule 1

Pierre Gasly l’emporte en devançant à l’arrivée, l’Espagnol Carlos Sainz Junior qui termine second avec sa McLaren Renault et le Canadien Lance Stroll au volant, lui de la Racing Point-Mercedes qui les accompagne sur ce surprenant podium Lombard composé de trois jeunes espoirs!

La dernière victoire Française en Grand Prix remonte au GP de Monaco, le 19 mai 1996, avec le Grenoblois Olivier Panis, victorieux au volant de sa Ligier-Mugen-Honda

Pierre Gasly était déjà monté sur un podium en Formule 1, le 17 novembre 2019, sur la piste du circuit d’Interlagos, à Sao Paulo au Brésil, se classant second avec sa Toro Rosso-Honda, derrière la Red Bull-Honda du Hollandais Max Verstappen.

Gasly dont les premiers mots au micro de Canal, montraient sa joie de gagner en GP :

« C’est incroyable, je ne sais pas quoi dire. Je remercie juste tous ceux qui ont rendu ça possible. Depuis 18 mois, il m’est arrivé des trucs de fou. J’ai connu des hauts et des bas, mais on s’est toujours battus, concentré sur nous-mêmes, pour progresser jour après jour. Et aujourd’hui je gagne le Grand Prix d’Italie ! »

Et il poursuivait :

« Ce n’était pas gagné d’avance. On arrive à se retrouver trois après le drapeau rouge, je suis deux au départ. Et après je savais qu’en tête, sans aspiration, ça allait être compliqué. Carlos Sainz Jr, avec la McLaren, était très rapide, il revenait sur moi. Je ne devais pas faire d’erreur et rester concentré jusqu’à la fin. J’ai beaucoup attaqué au début pour prendre de l’avance et ne pas leur donner d’aspiration. Mais j’ai tout donné ! J’ai du mal à réaliser. »

Et l’heureux mais mérité vainqueur concluait :

« C’est dommage qu’il n’y ait personne dans les tribunes. J’aurais adoré fêter ça devant des milliers de tifosi. Je voulais vraiment profiter de ce podium, de ce moment. Je voulais remercier tous ceux qui m’ont envoyé des messages de soutien depuis que je suis en F1. »

Gilles GAIGNAULT

Photos : TEAM et F1