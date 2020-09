DÉCÈS DE JEAN-MARIE CONCONI…

Quelle immense tristesse d’apprendre que Jean-Marie Conconi est parti ce mercredi 2 septembre 2020

Né le 12 décembre 1938 à Grenoble, il a partagé sa vie entre son commerce de textile et son amour du sport automobile très développé dans ce milieu Grenoblois de passionnés.

Tour à tour pilote ou copilote dans certains rallyes comme le Neige et Glace ou la Course de côte de Chamrousse ? il a rapidement montré son désir de participer activement dans les différentes organisations et ce, tout d’abord en devenant le coach de son épouse de l’époque, Françoise Conconi au sein du Team Aseptogyl qu’avait créée un autre Grenoblois Bob Neyret.

Puis en la suivant activement dans ses programmes chargés lorsqu’elle est devenue la copilote de Michèle Mouton.

C’est pendant cette période qu’il a renforcé ses relations avec l’Automobile Club de Monaco où il était déjà commissaire de piste pendant le Grand Prix, en rentrant dans l’organigramme de leurs manifestations tout en participant aussi à l’organisation de nombreux évènements automobiles où ses qualités et ses connaissances étaient appréciées, tel le Mont-Blanc ou le rallye du Valais et la Course des Champions que Michèle Mouton a organisé à l’arrêt de sa carrière.

Il était surtout depuis les années 80, le relation concurrents de l’ACM du Rallye de Monte-Carlo, où il se démenait sans compter, afin de faciliter la course des très nombreux concurrents, dont il était très apprécié pour son dévouement et sa gentillesse, ainsi que dans son rôle à la direction de course du Grand Prix.

Des fonctions importantes qu’il a été dans l’obligation d’abandonner lorsque ses ennuis de santé ont commencé à se manifester.

Il laissera à tous le souvenir d’une grande disponibilité, d’efficacité et de beaucoup de gentillesse.

La cérémonie aura lieu ce lundi 7 septembre 2020 à 10heures au Funérarium de la Tronche à Grenoble en Isère.

Gilles GAIGNAULT

Photo : Collection personnellle