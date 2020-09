ALPINE F1® TEAM FAIT SON ENTRÉE DANS LA FORMULE 1

Comme nous l’avions laisser entendre et supposer dans nos deux récents articles sur le futur du Groupe Renault et l’avenir assuré d’Alpine (Voir liens) confirmation a bien été faite ce dimanche 6 septembre 2020 de nos suppositions

Alpine, marque née de la compétition automobile, se développe et fait entrer son nom dans le Championnat du monde de Formule 1.

A compter de la saison 2021, l’écurie du Groupe Renault devient Alpine F1® Team, équipée d’un moteur hybride Renault E-TECH.

Le Groupe Renault poursuit sa participation en tant que constructeur au Championnat du monde de F1®, conforté par les nouveaux accords Concorde.

En nommant son écurie Alpine à partir de la saison 2021, le Groupe Renault choisit de mettre les couleurs de l’excellence Française au cœur de la Formule 1. Déjà reconnu pour ses records et succès en endurance et en rallye, le nom Alpine trouve naturellement sa place dans l’exigence, le prestige et la performance de la Formule 1.

La marque Alpine, symbole de sportivité, d’élégance et d’agilité, désignera le châssis et rendra hommage à l’expertise qui a fait naître l’A110.

Pour Alpine, c’est une étape clé pour accélérer le développement et le rayonnement de la marque. Le moteur de l’écurie continuera de bénéficier de l’expertise unique du Groupe Renault dans les motorisations hybrides, dont la dénomination E-Tech sera conservée.

La signature des nouveaux accords Concorde, avec le plafonnement des budgets et la mise en place d’un nouveau règlement technique à partir de 2022, conforte le Groupe plus déterminé que jamais à retrouver le chemin des podiums et de la victoire sous ses nouvelles couleurs.

Luca De Meo, C.E.O. Groupe Renault explique:

« Alpine est une belle marque, puissante et vibrante, qui colle un sourire sur le visage de ses adeptes. En lançant Alpine, symbole de l’excellence française, dans la plus prestigieuse des disciplines automobiles mondiales, nous poursuivons l’aventure des constructeurs dans un sport renouvelé. Nous apportons aussi une marque de rêve aux côtés des plus grands noms, pour des courses automobiles spectaculaires faites et suivies par des passionnés. Alpine amènera enfin ses valeurs dans le paddock de la Formule 1 : élégance, ingéniosité, et audace. »

De son coté Cyril Abiteboul, Team Principal Renault DP World F1 Team, enchaine et indique :

« Ce changement intervient à un moment clé dans la trajectoire de l’écurie et du sport. Alpine apporte un nouveau sens, de nouvelles valeurs et couleurs dans le paddock avec l’esprit de compétition venu d’autres univers et l’agilité créatrice française. Ce seront des atouts dans la préparation des échéances de 2022. Le nouveau cadre réglementaire et financier installera les conditions d’un sport automobile plus équitable dans sa redistribution des revenus, plus simple et progressiste dans sa gouvernance. La mise en place du « budget cap » mettra un terme à la course à la dépense et permettra de valoriser les équipes signataires pour leur valeur sportive. Alpine a toute sa place en Formule 1 et pourra prétendre à la victoire. »

Gilles GAIGNAULT

Photos : RENAULT