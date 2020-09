HELIO CASTRONEVES ET L’ACURA PENSKE, EN POLE A ROAD ATLANTA EN IMSA

Le Brésilien Helio Castroneves s’offre la pole position sur le Michelin Raceway de Road Atlanta, lors du Grand Prix TireRack.com, la deuxième épreuve de l’Endurance Michelin Cup du Championnat d’endurance US de l’IMSA, après les 24 Heures de Daytona.

Le pilote Penske de retour de l’Indy 500 qu’il a terminé au 11éme rang cette année et gagné à trois reprises (2001-2002-2009) signe le chrono de référence avec un temps de 1’08.674 au volant de l’une des deux Acura ARX-05, la N°7 qu’il partage avec l’un des frères Taylor, Rick.

Le poleman qui confiait :

« Chaque fois que vous réalisez quelque chose de grand, d’amusant et de spécial – ce que nous aimons faire – peu importe l’âge. Chaque fois que vous faites quelque chose que vous aimez, c’est toujours amusant. »

C’est la cinquième pole pour Castroneves dans une compétition de l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship!

Helio qui précède de 0,056 seconde, la plus rapide des Cadillac DPi-V.Rn, la N°31 du Team Action Express Racing Whelen, confiée à son compatriote Félipe Nasr, qu’épaulent un autre Brésilien Pipo Derani et le Portugais Filipe Albuquerque, crédité lui de 1’08.730.

Suivent, l’autre Acura Dpi Penske, la N°6 de Dane Cameron qui roule avec le Colombien Juan-Pablo Montoya, qualifiée troisième avec 1’08.767, à 0.093, laquelle devance les deux Mazda RT24-P, la N°77 du trio formé de Tristan Nunez, Oliver Jarvis et le Français Olivier Pla, précédant avec 1’08.916, à 0.242, la voiture-sœur, la N°55 de l’équipage composé d’Harry Tincknell, Bomarito et Ryan Hunter Reay, cinquième avec 1’08.948, à 0.274.

Ensuite, on pointe à la sixième place, la Cadillac N°5 du Team JDC Miller, celle de la paire Française Sébastien Bourdais et Tristan Vautier, renforcés par le Portugais Joao Barbosa, avec 1’09.067

Et en septième position seulement, la Cadillac DPi N°10 du Wayne Taylor Racing , la voiture des leaders actuels du Championnat IMSA 2020, le Néerlandais Renger van der Zande et l’Australien Ryan Briscoe, avec 1’09.067

Dans la catégorie LMP2, pole pour Patrick Kelly, au volant de l’ORECA 07 N°52 du PR1-Mathiasen Motorsports, avec 1’12.209, à 3.535 du chrono de Castroneves.

En GTLM, meilleur temps pour l’une des deux Porsche 911 RSR officielle, la N° 911 de Nick Tandy en 1‘16.167, qui fait équipe avec le Français Frédéric Makowiecki et devance de 0,014 seconde, la plus rapide des Chevrolet Corvette C8.R, la N°3 d’Antonio Garcia et Jordan Taylor, seconds eux avec 1’16.181.

Sur la deuxième ligne, on pointe la seconde Corvette, du duo Tommy Milner-Oliver Gavin, 3éme avec 1’16.212 et l’autre Porsche 911 RSR, la N°912 de Laurens Vanthoor et Earl Bamber avec 1’16.245.

Derrière on trouve, les deux BMW M8 GTE de l’équipe Rahal RLL, les six GTLM n’étant séparées que de deux dixièmes de seconde ! Preuve d’une course disputée…

Enfin, en GTD, la pole revient encore une fois – la troisième cette saison – à la Lexus RC F GT3 du Team AIM Vasser Sullivan, pilotée Frankie Montecalvo avec 1’19.757. Lexus N°12 qu’il partage avec Townsend Bell et Aaron Telitz.

La Lamborghini Huracan GT3 Evo N°48 du Paul Miller Racing de Madison Snow, Sellers et Lewis décroche la seconde place avec 1’19.907

Peter GRISWOLD

Photos : IMSA -TEAMS