TRIAL MONDIAL 2020 : PREMIÈRE MANCHE EN FRANCE A ISOLA 2000 CE WEEK END

Isola 2000 est une station d’hiver des Alpes du sud, qui reçoit ce week end, ce n’est pas la première fois, la mairie adore le trial, la première manche du championnat du monde de trial 2020.

Il n’y aura que trois GP en 2020, virus oblige.

Il est certain que depuis l’époque où je suivais ce sport pour Moto Verte, les motos se vendaient fort bien et nous avons eu deux champions du monde et vainqueurs des 6 jours d’Ecosse, Gilles Burgat et Thierry Michaud, le Trial a bien changé.

Aux Rousses, je suis sur la photo, en train de shooter, première victoire de Burgat en mondial, il devait y avoir plus de 5000 personnes par zone !

A Sommières, impossible de bouger parmi les milliers de spectateurs, au Scottish (Scottish Six Days ou Six Jours d’Ecosse) voyez la photo ci-dessus dans une zone éloignée à 50 km du départ à Fort William (Highlands) tout en haut de la montagne et par un froid pelant, il y avait un monde fou (il y a toujours un monde fou d’ailleurs)…

Là, en mondial, avec 80 pilotes au départ, Isola étant comme son nom l’indique très isolée (ouaf !) l’accès aux zones a beau être libre et gratuit (avec masque en principe) ce ne sera évidemment pas la même ambiance de folie mais l’avantage est que vous verrez les zones et les pilotes de plus près, ce qui à mon époque tenait de l’impossible.

L’acrobate Toni Bou, à ce niveau de pilotage, ce n’est plus du sport c’est de l’art, sera là, il ya maintenant un tas de catégories différentes qui roulent en même temps, on se croirait revenu au bon temps où il y avait dix champions de France de Motocross la même année dans dix catégories différentes…

Bon, plus on est de fous plus on rit, il y a donc au programme le Trial GP, le Trial 2, le trial GP Women (les nanas) le trial 125, le Trial 2 Women et même le trial électrique ! (Déjà qu’une moto de trial thermique ne faisait aucun bruit, là ça va vraiment être un silence de religion… En revanche, le couple formidable des moteurs électriques ça doit aider dans ce sport qui fonctionne à l’adhérence sur 1 mm carré !

Isola 2000 est organisé par le Moto Club de Grasse, où officie mon vieux pote Prato, sûr que ce sera du nanan, ces gens là ont le trial dans la peau ! Ce week end, il n’y a que du WSBK à la TV, où Rea a déjà commencé à mener, donc sans intérêt, où en 600 le team Bardahl continuera de tricher et on verra une nouvelle fois cette quasi tanche de Locatelli gagner, seul le Supersport 300 sera intéressant.

Bref, si vous avez envie d’une chouette balade et d’une chouette journée, le grand beau est prévu à Isola 2000 dimanche, allez y, c’est rare un mondial de trial et c’est incroyable, à peine imaginable ce qu’ils arrivent à faire aujourd’hui…

Jean Louis BERNARDELLI